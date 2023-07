Marile speranțe - film care acum ar fi trebuit realizat, nu în 1946. Cu regizor experimentat, dl. Marius Budăi

Din noiembrie 2021, de când guvernul Ciucă a fost instalat la Palatul Victoria, am asistat la un spectacol jenant, chiar penibil uneori, dacă n-ar fi fost vorba despre viața noastră, a celor care i-am votat pentru a accede în funcțiile de înaltă demnitate din statul român. Dintre cei care s-au expus cel mai mult, premiantul grupului nu poate fi nimeni altul decât dl. Marius Budăi. La început, când prin mimica sa serioasă, din spatele ochelarilor de om studios, încerca să impună frazele goale prin care, mai apoi, a devenit consacrat pe toate canalele media, părea că, chiar dorește să pună umărul să rezolve problemele “părinților și bunicilor”, pentru care are un respect deosebit. După 1 an și 9 luni, pe aceiași melodie, cu mici schimbări, de statistică – nu mai sunt 3 milioane de dosare, sunt 3,8 milioane digitalizate (“digitizare”, e greu de înțeles ca termen, poate prin prisma prestidigitației și a nebăgării de seamă), timp în care, termene de care depindeau tranșele de plăți din mult disputatul PNRR, s-au dus pe apa sâmbetei, reformele pe care le tot perora excelența sa la TV erau mirobolante, dar rămâneau un vis frumos (o fi citit prea mult din Minulescu, sau… mă gândesc eu prea departe). Mormanul de dosare s-a diminuat în ritm de melc – de la 3 mil la 3,8 milioane într-un an – având totuși 1000 de specialiști care, pe mandatul d-nei Turcan spuneau că termină digitalizarea în 2021. A trecut și 2022 suntem la jumătatea anului 2023 și mai avem 900 și ceva de mii de dosare, cele mai grele (oare sunt probe și de cântar în legislație? Ce este greu când ai o legislație și actele de salarizare în față? Sa fie legislația de vină? Nu cred, e făcută de “profesioniști”… ce naiba!).

A trecut și termenul de 15 iulie, la care s-a angajat dl. Budăi că predă spre dezbateri, la organizațiile de pensionari, la sindicate și alte ONG-uri de profil, legea pensiilor și legea salarizării unitare, cu unic scop ca la 1 septembrie, când o depune în Parlament, să aibă și acordul societății civile pe ambele legi. Marile speranțe ale noastre, pământenii seniori, câți mai suntem încă, erau că acest domn care a lucrat și la legea 127, a periat-o cu cei mai buni specialiști din țară, cum se laudă de multe ori în interviuri, acum, de cca un an de zile, ne-a dus cu vorba, ca să fiu delicat, pentru că nu avea acordul ministrului de finanțe, la acea vreme, dl. Caciu, actual la MIPE, să facă nici măcar o estimare despre cum ar arata noua legislație pe pensii. Cred eu că tragedia care s-a desfășurat în sufletul acestui domn, devotat trup și suflet seniorilor, e mai tare ca în filmele din titlu, supapa cu azilele fiind soluția salvatoare, altfel nu cred că se termina cu bine dilema psiho-morală în care s-a băgat singur. A ieșit pe la sufleur, din scena politică… și dus a fost.

Dar, indiferent de cât de afectat ai fi, pentru eșecurile echipei care ai condus-o, nu că domnia sa ar fi greșit cu ceva, doamne ferește, o minimă decență te-ar fi obligat să te uiți și în ochii seniorilor, care îi așteptau în fiecare seară cuvintele mirobolante, și se culcau cu speranța că, poate mâine o să ajungă la o concluzie, și cu legea, și cu formula de calcul, și o să le comunice bucuros că a rezolvat și cu inechitățile și cu bugetul de pensii. Pentru că aceasta problemă este strâns legată de Legea salarizării unitare, pe care tot domnia sa a avut-o în păstorire (dacă o avea în lucru, probabil că ieșea cu ea până acum).

Raportul activității ar fi excedat finalul filmului, pentru că nu prea pare un happy-end, nici pe partea de salarii, nici pe partea de pensii, suspansul este dus la extrem, tot felul de corifei (cred că sunt mânați de bune intenții, nu de manipularea pecuniară), anunțând, ba cât crește punctul de pensie, ba cât vor crește unele pensii pe domenii specifice, care nu reflectă starea generală a nivelului de trai al pensionarilor. Și uite așa, zi cu zi, trece și anul, să ajungem în anul 2024.

Cred că v-am convins că, până acum, dl. Budăi a dat de gard cu “Marile speranțe”, deci e cazul să revenim la lumea reală, nu la cea în care se visează domniile lor, până când realitatea, tristă și crudă îi aduce cu picioarele pe pământ, făcându-i pe unii de ocară, pe alții felicitându-i, fiecare după meritele avute sau nemernicia dusă la extrem - cazul azilelor de bătrâni.

Problema este că, dacă până acum au plecat 6.5 milioane (atât estimez eu că sunt plecați definitiv), cu toate “măsurile” pe care le iau guvernanții și de ieri și de azi, sunt șanse să mai plece încă 1.5-2 milioane de oameni și nu din cei slab pregătiți. Dilema națiunii noastre este: bine, bine, noi cu cine rămânem? Populația îmbătrânită, care încă mai lucrează, mai ales în activități de care tinerii nici măcar nu vor să audă, salarizarea de mizerie dusă la extrem, ca politică comercială la multinaționale, nu toate (au văzut că ține și nimeni nu protestează, de ce nu…), nu e de natură să genereze încredere că în țara asta s-ar mai putea schimba trend-ul, și câștigurile s-ar ridica la nivele comparabile cu cele din vestul Europei. Eu cred că ne-am suit într-un carusel din care nu putem să ne dăm jos, dar amețeala cauzată de învârtire ne amorfizează și nu putem reacționa nici măcar la schimbările de direcție. Caruselul în viziunea mea este UE și consecința a ceea ce trăim după învârtiri efectuate, este că permitem, din cauza amorțelii, o polarizare și mai accentuată a societății, din care o mică parte va profita, restul vor coborî amețiți, și în drumul spre casă, se vor întreba: de ce naiba m-am învârtit atâta, fără rost?

Iar timpul, a doua dimensiune, trece. Fără bani, fără perspective, fără speranțe, ce credeți că or să fac tinerii actuali, care au acces mult mai mare la informații, știu mult mai multe decât știam noi la vârsta lor, expectațiile lor exced de multe ori, chiar şi visele noastre după o viață de muncă. Dar nu-i pot condamna, viața este făcută să fie trăită, cu vise, speranțe, împliniri, nu cu apăsări pe grumaz, cu coșmaruri în locuri de muncă sordide, și bineînțeles, cu salarii decente care să-ți permită să îți întemeiezi o familie, să ai răspunderea faptelor tale, dar să fii și plătit corespunzător pentru asta. Cred eu că fibra națiuni noastre e pe cale să se destrame, dacă tot gândim statistic despre eficiență, productivitatea, plus-valoarea, comparativ cu economiile vestice.

Cred că, prin asta, nu facem decât să împingem cu mâna noastră, oamenii noștri, bine pregătiți, către țările care oferă salarii decente, munca fiind aceiași. Să nu credeți că un muncitor german muncește în unitate de timp de 8 -10 ori mai mult, cum ar fi dacă te uiți la manopera orară, diferența este dată de statistică, care este de multe ori înșelătoare în aprecieri. Valoarea orei de manoperă a devenit regina balului în această epocă.

Iar noi ne scăldăm în 3,42 euro/oră, care o să ne facă să devenim gazde pentru forța de muncă din țările non UE, care se vor califica la noi și apoi vor lua drumul Occidentului, ca și concetățenii noștri. Și acesta poate fi un viitor interesant, dar ce faci cu oamenii de acasă care chiar vor să trăiască civilizat în țara lor. Și dacă politica pe învățământ este cea care a scos în stradă cadrele didactice, cum să crezi că se vor schimbă mentalități deja consacrate. Mare sarcina, grea încercare.

Ne mai mirăm de ce curente extremiste au prins atât de mult în ultimii 2-3 ani, dar nu facem nimic să creștem nivelul de trai al populației, pe motivul clasic, lasă-i că se descurcă ei.

Cu o industrie făcută praf, nu de cei de afară, de concetățenii noștri, cozi de topor cum greu găsești la alte națiuni, cu o datorie externă dusă în ceruri de cele două guverne precedente, din păcate, fără rezultatele care ar fi trebuit să răsară, după cum tot perorau premierii vremurilor în perioadele lor de glorie – investiții, investiții și iar investiții. Bine, și? Unde sunt acele investiții în care s-au băgat zeci de miliarde, de au dus deficitul la așa valoare încât creditorii au mărit dobânzile la ceruri. N-am văzut în nici o altă țară membră UE dobânzi așa mari. Sincer, nici nu e domeniul meu de expertiză, dar citind publicații financiare, sunt capabil să fac aprecieri prin care pot decela dacă un politician mă minte sau chiar îmi vrea binele. Sau pot să înțeleg că o anumită politică a Băncii Naționale ar putea micșora dobânzile la care se împrumută statul, pentru că profiturile pe care le fac băncile comerciale în țara noastră sunt, dacă nu duble, cel puțin cu 80% mai mari, decât ale băncilor concurente din UE. Și cu toate astea, când vine vorba de dobânzi la credite de stat, BNR are o tactică pe care eu, ca un cetățean care îmi pasă de țara în care trăiesc, n-o înțeleg. Bine ar fi ca dl. Isărescu, când mai iese și are discursuri publice, să lămurească și problema dobânzilor așa de mari, practicate de băncile comerciale, dar nu cu elemente statistice, luate de la INS, nu cu scuze că nu se poate implică în activitatea curentă a băncilor comerciale. Nu. Poate ar fi timpul să pună piciorul în prag, cadrul în care băncile fac profiturile amețitoare este desenat de BNR. Sunt convins că mai sunt încă specialiști de talia d-lui Moisuc în BNR.

Declarațiile noului ministru al Muncii, dna Simona Bucura-Oprescu, cum că lucrează la finalizarea legii pensiilor, devoalează angajamentul trimis pe apa sâmbetei de către dl. Budai, că până pe 15 iulie va finaliza proiectele de lege a pensiilor și salarizării, pentru a le remite partenerilor sociali pentru consultare și corectări, dacă este cazul, este situația reală a calităților manageriale care i-au lipsit fostului ministru.

Dare de seama la terminarea mandatului? Raport al activității, descărcarea de răspundere și preluarea răspunderii de către noul ministru. Unde s-a mai întâmplat? Nu s-a pomenit, deci nu există...

Sau nu era nevoie, că nu avea ce să declare că a finalizat.

Aici nu mai mergea cu “grija neprețuită față de părinții și bunicii noștri”. Doresc d-lui ministru să ajungă și el la vârstă senioratului și să vadă cum trebuie să aștepte cu anii aplicarea unei legi, care a fost prorogată de două ori (a doua oară chiar de către dl. Budăi, în decembrie 2022 - asta o trece la “realizări”?-), să vadă cum costul vieții crește cu viteză TGV-ului francez, iar compensațiile și majorările de pensii sunt livrate cu marfarul local, toată lumea știe cu ce viteză merge acesta. Să se bucure cu ochii la vitrinele pline de bunătăți, dar ca la un muzeu național, uitatul nu costă. Căci la asta ne-a adus onorabilul care a fugit și nici măcar “mulțumesc că mi-ați suportat incompetența atâta amar de vreme” nu a zis. Măcar atât ar fi putut face, ca gest uman.

Prorogarea Legii 127 până la 1 ianuarie 2024, după părerea mea este ipocrizia dusă la rang de virtute. De unde până în sfârșitul anului trecut îi condamnau pe Orban și Cîțu, ba că au prorogat legea 127, ba că n-au dat cât scria în lege, ca să se țină de calendarul votat de altfel cu două mâini de toți parlamentarii, de, se apropiau alegerile, acum nici nu mai fac vorbire de revenirea legii în vigoare. Doresc s-o înmormânteze cu noua lege, cu o nouă formulă de calcul, cu noi povești prin care elimină inechitățile din sistemul de pensii, dar când vine vorba să vezi ceva concret cum o să facă asta… e secret, sunt vreo trei variante, când o să ne decidem la una, o s-o facem publică. Și uite așa au mai trecut 7 luni, în care 11,7% a ținut loc de 16% inflația bat-o vină, erodarea puterii de cumpărare continuă tot cu două cifre, dar nu se vede de sus din vârful Palatului Victoria, bătaia de joc cu facturile din energie și gaze continuă, deși piața s-a diminuat ca înainte de 2021, valorile plafonate de ilustrul automatist Virgil Popescu au rămas neschimbate, parcă ar fi Tablele lui Moise sau alt manuscris pe care n-ai voie să-l alterezi.

Credeam că dl. Marcel Ciolacu, după cele două săptămâni de acomodare, se apucă de treaba și începe cu rezolvarea restanțelor rămase din guvernarea anterioară. Nu de alta, dar tranșa 3, cum, necum, trebuie închisă, și fără legislația reformată, nu sunt șanse să tragem banii.

Văd că nici dl. Burduja, noul ministru al energiei nu se zbate să reactualizeze tarifele la gaze sau măcar la energie. E de toată jena. Sunt zile în care prețul kilowatt-ului este aproape de 0. La noi, în facturi, n-ai să vezi una ca asta.

Între timp numărul seniorilor se micșorează, mulți nu au mai apucat să vadă echitatea și corectarea diferențelor majore între pensii cu același număr de puncte, formule care mai de care mai “elaborate” sunt vehiculate în media, jurnaliști “de bine” anunță, dacă nu zilnic, o dată la 2 zile cum o să crească punctul de pensie, cum o să să se termine cu digitalizarea dosarelor, apropo acum două săptămâni erau vreo 3,8 milioane de dosare gata, mai sunt 900.000 de dosare, dar asta e de pe la începutul anului. Ce or fi făcut specialiștii aceia, 1000, atâția ani, numai ei știu. Probabil că nu s-au grăbit pentru că nu aveau legea care s-o aplice. Dacă terminau digitalizarea și cu Legea 127 trimisă la 1 ianuarie 2024, dădeau de gol “împăratul”(Bugetul de stat), nu contau problemele sociale, provocate de noianul de crize abătute peste concetățenii mei, bașca conflictul de la granița estică.

Căldura sufocantă din vara asta a amuțit orice mișcare sindicală, mai sunt și concedii. Dar după 15 august eu cred că frustrările, enunțate deja din iunie, își vor face loc în agenda publică și dacă premierul nu se mișcă repede, cred că va avea o toamnă fierbinte, dar nu din cauza vremii. Proba maturității politice este pe drum de seară. Odată pierdută, greu se va mai putea reface pentru ce urmează în 2024. Sondajele deja sunt circumspecte, extremismul își face de cap, viața curge ca Dunărea. Problema e pe cine prinde sub val, pe cine duce pe val și pe cine îl aruncă pe mal. Atât ne-a mai rămas - să vedem rezultatul. Nu ne întreabă nimeni dacă mai putem rezista, dacă mai avem cu ce trăi. Asta până în 2024. Atunci să vedeți ce preocupați vor fi toți să ne întrebe cu ce pot să ne ajute să trecem stradă, chiar dacă noi nu vrem.

Mă doare să constat că nici guvernul Ciolacu, deși declarativ are preocupări sociale, în plan real nu face nimic să miște lucrurile, înțepenite din diverse interese macro (așa le place politicienilor să le spună), marota cu azilele de bătrâni ocupând toată agenda publică de zile bune, destituiri, trimiteri în judecată, ordine haotice date de oficiali ai statului pentru acoperirea unor situații critice, dar fără cunoașterea legislației aplicabile, fără asumarea răspunderii pentru ordinele date. Toate acestea se întâmplă pentru că clientela politică, ocupanta funcțiilor de decizie, are o calitate îndoielnică, consecința îndepărtării adevăraților specialiști din diverse domenii, se reflectă în sondajele care arată clar trendul fiecărui partid. Dar asumarea răspunderii pentru acțiunile individuale trebuie să facă parte din tolba fiecărui politician expus la viața publică. Altfel, amăgirile repetate duc la derapaje extremiste, dificil de evitat dacă repetările tind să confirme regula.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

