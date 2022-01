Ministrul Muncii anunță că pensiile vor fi plătite până la 15 ianuarie: ”Multe generaţii de seniori sunt condamnate la sărăcie de acum încolo din cauza PNRR”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că lucrătorii poştali vor încheia plata pensiilor până în data de 15 ianuarie. Acesta a admis că veniturile pensionarilor trebuie majorate și i-a acuzat din nou pe cei care au făcut PNRR-ul că au condamnat la sărăcie multe generaţii de seniori.

”Luni am preferat să nu fiu în Bucureşti, să fiu în ţară. Am fost la sediul unei Case Teritoriale de Pensii (...) şi i-am rugat pe vechii şi noii mei colegi să îmi raporteze din 30 în 30 de minute câte Case Judeţene de Pensii mai fac viramente către Poşta Română. Deschiderile de conturi de început de an se făcuseră, alimentările de conturi de la Casa Naţională către Casele Teritoriale se întâmplaseră în ziua respectivă, încărcarea în programul informatic al Trezoreriei de către toate Casele Judeţene se întâmplase şi aşteptam rând pe rând să mă asigur că toţi cei din ţară pot realiza viramentele către Poşta Română Teritorială, din fiecare judeţ, astfel încât să punem sumele respective la dispoziţia lucrătorilor poştali, încât să se înceapă virarea pensiilor către seniorii acestei ţări. Cred că aşa cum am promis, până în data de 15 se închide tot ceea ce înseamnă plata pensiilor care se livrează de către lucrătorii poştali”, a declarat Marius Budăi la Antena 3, miercuri seară.

Întrebat dacă există totuşi probleme cu plata pensiilor, ministrul a dat asigurări că nu.

Ads

”Nu, de aceea am preferat să fiu în ţară, nu la Bucureşti, să mă asigur de la faţa locului că lucrurile se întâmplă aşa cum ne-am propus la sfârşit de an şi prin efortul comun al colegilor de la Casa Naţională, al colegilor din teritorii, un efort comun al nostru, le mulţumesc tuturor că au înţeles şi putem să fim în grafic. Mai avem o serie de seniori ai României care îşi încasează pensia în cont bancar, adică pe card cum spunem popular, acolo e mai simplu, se respectă graficul care se ştie”, a declarat Budăi.

Ministrul Muncii a vorbit și despre necesitatea ca pensiile să fie majorate.

”E şi normal să fie aşa, pensiile încă în România sunt foarte mici. Să nu îşi închipuie cineva că prin (...) pachetul social impus de PSD, prin Programul de guvernare acceptat de coaliţie şi implementat de Guvern (...) i-ar îmbogăţi cumva pe seniorii României peste noapte. Nu, este un pachet social pe care eram obligaţi să îl implementăm şi asta din cauza a ceea ce se întâmplă. Vedem cu toţii majorarea preţurilor şi de la utilităţi şi de la medicamente şi de la alimentele care fac parte din coşul de bază şi aveam nevoie de acest lucru”, a declarat Budăi.

Ads

Acesta a explicat, de asemenea, că că s-a făcut un efort considerabil astfel încât pachetul social să fie pe masa Guvernului înaintea adoptării bugetului de stat.

”Până la Legea bugetului de stat, noi a trebuit să punem pe masa Guvernului toate acele acte normative care să impună acest pachet social, de la majorări de alocaţii, la majorarea punctului de pensie, ajutorul social, majorarea pensiile minime. Toate acestea au trebuit constituite în acte normative care să stea la baza bugetului. Toate aceste lucruri s-au făcut, nu pe repede înainte în sensul rău, ci în sensul bun, pentru a putea intra în noul an, la 1 ianuarie 2022, cu aceste majorări (...) Gândiţi-vă că 2,5 milioane de părinţi şi bunici au pensia mai mică sau egală cu 1600 de lei în contextul în care cineva din România şi-a permis să se angajeze în faţa Comisiei Europene la un impact de doar 9,4 la sută din PIB, condamnându-ne pe multe generaţii de seniori de acum încolo, la sărăcie”, a declarat Budăi.

Întrebat cine este la originea acestuia, ministrul a explicat că cei care au întocmit PNRR.

”Nu se ştie cine a lucrat la PNRR? E foarte clar. Ce facem? În primul rând am discutat în PSD, în interiorul PSD s-a luat decizia să ducem discuţia în coaliţie astfel încât îndeplinind jaloanele din PNRR să demonstrăm Comisiei Europene că suntem determinaţi să respectăm PNRR, dar că nu vrem să fim săraci. În acel 9,4 la sută sunt introduse inclusiv indemnizaţiile şi pensiile de serviciu care se plătesc în baza unor legi speciale”, a mai declarat Marius Budăi.

Ads