Ministrul Muncii contină să-și critice colegii liberali din coaliție: ”Au stabilit să îi țină pe pensionari săraci”

Ministrul Muncii, social-democratul Marius Budăi, a criticat guvernele liberale miercuri, 12 ianuarie, pentru faptul că ”nu le-a păsat” de pensionari.

Acesta a reiterat că, prin decizia de a negocia în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) condiţionalităţi privind alocarea unui anumit procent din Produsul Intern Brut către fondul public de pensii, pensionarii cu venituri mici sunt ”ţinuţi” săraci.

”Două milioane jumate de cetăţeni români au în România pensia mai mică sau egală cu 1.600 de lei. Da? Şi noi punem în PNRR o condiţionalitate să avem doar un impact de 9,4% din PIB cu plata pensiilor. Adică să-i ţinem pe oamenii ăştia săraci”, a afirmat Marius Budăi, miercuri seară, la România Tv.

Budăi a adăugat că, din punctul de vedere al ministerului pe care îl conduce, statul trebuie să continue să ia măsuri în sprijinul celor vulnerabili, cu pensii mici. Conform acestuia, dacă nu se continuă cu măsuri de ajutor, România va avea ”o problemă extrem de mare în partea de jos a ierarhiei din punct de vedere financiar” şi vor exista mulţi oameni aflaţi sub pragul sărăciei extreme.

”Noi avem deja discuţii să vedem ce se poate face pe viitor, sperăm că am reuşit să creăm cât de cât măcar, în această perioadă, cu acest pachet social, un scut în jurul acestor cetăţeni. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici şi nu înseamnă că e suficient”, a adăugat ministrul Muncii.

Budăi a criticat deciziile luate de fostele guverne liberale cu privire la pensionari, susţinând că acestora ”nu le-a păsat”.

”Cu groază mă uitam chiar în aceşti doi ani de zile de când nu am mai fost la guvernare că nu le-a păsat. Poate dacă continuau - atât cât era posibil, nu sunt ipocrit acum să spun că nu am avut criză financiară, criză sanitară - dar uită-te în ochii unei astfel de bunici? Cum îi răspunzi? Am avut onoarea să fac parte dintr-un guvern care a făcut lucruri şi am onoarea să fac parte din alt guvern care văd că începem să facem lucruri. Însă nu sunt suficiente. Vom continua şi ne vom bate, prezenţa, fără să fac politică, a PSD în această coaliţie este o garanţie că ne vom lupta (...) dar nu putem, din păcate, să reparăm într-o singură noapte ceea ce nu s-a făcut în doi ani de zile”, a mai spus Budăi.