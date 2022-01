Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat marți, 25 ianuarie, că PSD va cere în coaliție renegocierea cu Comisia Europeană a plafonului de cheltuieli pentru pensii din PNRR.

În prezent, aceste cheltuieli nu trebuie să depășească 9,4% din PIB.

”Ne gândim să ridicăm nivelul de trai al cetățenilor români. Sau cel puțin așa trebuie să facă un guvern responsabil. În PNRR este trecut acel procent de 9,4. În primul rând trebuie o renegociere cu Comisia Europeană”, a spus ministrul Muncii marți seară, la Digi24.

”Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegocierea, am dus decizia în coaliție, suntem tot mai hotărâți să discutăm. Nu avem încă decizia finală, dar am discutat în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea”, a adăugat Marius Budăi.

Media europeană a acestor cheltuieli este de 13% și, potrivit unui calcul, ar fi necesar un procent de 11,7% din PIB ”pentru a rezolva inechitățile”, a adăugat ministrul.

În decembrie 2021, cheltuielile cu pensiile reprezentau aproximativ 8% din PIB. Majorarea de la 1 ianuarie 2022 va ridica nivelul cheltuielilor 9,4% din PIB, anunța PNL, adică exact pragul agreat cu Comisia Europeană și care nu trebuie depășit.

Riscurile renegocierii PNRR-ului

În noiembrie 2021, la solicitarea Libertatea, Comisia Europeană a transmis că ”orice solicitare de modificare a planului ar întârzia grav punerea în aplicare a acestuia”.

Instituția condusă de Ursula von der Leyen a precizat atunci că eventualele modificări ale PNRR-ului pot fi făcute numai în anumite condiții.

”Numai în cazuri excepționale un stat membru poate decide să solicite o modificare a planului său, după ce aces plan a fost evaluat de Comisie, și decizia de punere în aplicare a Consiliului corespunzătoare a fost adoptată”, se arăta în răspunsul C.E.

