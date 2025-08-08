Pachetul 2 de măsuri ale Guvernului schimbă complet jocul pentru Pilonul II de pensii. Ce beneficii pierd pensionarii

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 08 August 2025, ora 10:28
Pachetul 2 de măsuri ale Guvernului schimbă complet jocul pentru Pilonul II de pensii. Ce beneficii pierd pensionarii
Pensionarii vor putea fi plătiți pentru contribuțiile lor prin intermediul unor fonduri special constituite şi care vor fi administrate de societăţi specializate. FOTO Facebook /Casa Județeană de Pensii Bihor

Guvernul pregătește schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri. Schimbarea majoră se referă la faptul că participanții la acest sistem nu vor mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, așa cum permite legea în prezent.

Contributorii vor putea, inițial, să retragă doar un sfert din contribuția totală, urmând ca apoi să își poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere, potrivit Radio România Actualități. Proiectul de lege de plată a pensiilor private va înlocui sistemul actual provizoriu și conține și alte prevederi importante.

Cum s-ar modifica sistemul de plată a pensiilor private

Pensionarii vor putea fi plătiți pentru contribuțiile lor prin intermediul unor fonduri special constituite și care vor fi administrate de societăți specializate, societăți care nu vor putea funcționa decât în baza unei autorizații acordate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Conform proiectului de lege, care se va afla vineri în atenția miniștrilor în cadrul ședinței de Guvern, cei care vor conduce aceste fonduri pot fi administratorii de fonduri de pensii private, societățile de asigurare de viață, cele de administrare a investițiilor și, nu în ultimul rând, societățile de plată a pensiilor private constituite ca societăți pe acțiuni.

Fondurile de plată a pensiilor private vor fi de două tipuri, și anume cele destinate retragerilor programate, fonduri ce vor funcționa pe bază de conturi individuale și care vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp până la rambursarea întregului activ personal deținut de către titularul fondului de plată, mai arată sursa citată.

Un al doilea tip de fond de plată este cel al pensiilor viagere, care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau supraviețuitorului, și asta în cazul în care pensia viageră are component de supraviețuitor.

