Mii de români vor beneficia de noul sistem de pensii din Germania și vor primi 2.000 de euro fără să plătească impozite

Guvernul german a anunțat un acord privind reforma pensiilor, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Conform noilor măsuri, pensionarii care au atins vârsta standard de pensionare (66 de ani și 2 luni) vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozite.

Reforma include „pensia activă”, care se aplică angajaților cu contract de muncă, și alte măsuri, precum „pensia pentru start timpuriu” și modificări în sistemul privat de pensii, care va înlocui actualul sistem Riester. Contribuțiile la asigurările sociale rămân obligatorii, iar măsura nu se aplică liber-profesioniștilor sau celor care se pensionează anticipat, potrivit Merkur.de, citat de Libertate.ro.

Cum pot pensionarii să primească 2.000 de euro

Pensionarii vor putea câștiga până la 2000 de euro lunar fără a plăti impozite începând cu 1 ianuarie 2026.

Legea se aplică doar pentru angajații cu contract de muncă, nu și pentru liber-profesioniști, iar scutirea de impozit se aplică direct la calculul salariului. Contribuțiile la asigurările sociale rămân obligatorii.

Pachetul de reforme include și alte măsuri, cum ar fi „Pensia pentru start timpuriu”, care va fi aprobată în 2025 și va intra în vigoare retroactiv de la 1 ianuarie 2026.

Cancelarul Friedrich Merz (CDU) a anunțat că aceste măsuri vor fi aprobate de cabinet săptămâna viitoare, pe 15 octombrie. Deși măsura a fost salutată de mulți, există și voci critice.

Unii experți estimează că statul german va pierde anual aproximativ 3 miliarde de euro din încasările fiscale. Un alt punct de critică este faptul că măsura nu se aplică liber-profesioniștilor sau celor care nu au atins încă vârsta standard de pensionare.

Noile măsuri vor oferi pensionarilor mai multă flexibilitate financiară. Cei care doresc să continue să lucreze după atingerea vârstei de pensionare vor putea câștiga sume semnificative fără a fi impozitați.

Românii stabiliți în Germania ar putea fi afectați de noile reforme. La finalul anului 2023, erau aproximativ 910.000 de români care lucrau in Germania. Tocmai de aceea se estimează că mii de români primesc deja sau se așteaptă să primească o pensie din partea statului.

