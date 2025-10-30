Când vor fi virate pensiile în noiembrie. Anunț pentru vârstnicii care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române

Autor: Aniela Manolea
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:59
111 citiri
Când vor fi virate pensiile în noiembrie. Anunț pentru vârstnicii care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române
Când vor fi virate pensiile în noiembrie 2025 FOTO /Pexels

În luna noiembrie 2025, pensionarii care încasează pensiile prin intermediul Poştei Române urmează să primească banii începând cu ziua de luni, 3 noiembrie, până cel târziu vineri, 14 noiembrie. În ceea ce privește pensionarii care primesc pensiile direct pe card, aceștia vor încasa banii în intervalul 10-12 noiembrie 2025.

Pentru pensionarii avizați, care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române, sumele și documentele de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective, anunță Casa Națională de Pensii (CNPP), iar în cazul plăților restante acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați.

CNPP mai amintește și că pensionarii care locuiesc în străinătate pot încasa pensia din România printr-un mandatar, pe baza unei procure speciale, care trebuie depusă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului.

Cât este pensia în România în 2025

Valoarea Punctului de Referință (VPR) a crescut de la 81 de lei la 91 de lei, de la 1 ianuarie 2025. În prezent, pensia medie în România este de peste 2.770 de lei, potrivit CNPP, în timp ce valoarea totală a drepturilor de pensie a ajuns la 12,99 miliarde lei, în luna septembrie 2025.

Totodată, conform ultimele date disponibile, în România există aproape 4,7 milioane de pensionari, dintre aceștia, aproape 900.000 primesc indemnizaţie socială pentru pensionari.

Mii de sindicaliști au ieșit în stradă. Protestatarii cer stoparea măsurilor de austeritate. „De la ei nu au fost în stare să taie” FOTO/VIDEO
Mii de sindicaliști au ieșit în stradă. Protestatarii cer stoparea măsurilor de austeritate. „De la ei nu au fost în stare să taie” FOTO/VIDEO
Câteva mii de sindicalişti protestează miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii şi cerând...
Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație
Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație
În luna noiembrie vor fi întârzieri la plata pensiilor în numerar, a anunțat Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Schimbarea este cauzată exclusiv de calendar: ziua de 1 noiembrie...
#pensii, #cnpp, #Posta Romana, #pensia medie Romania, #pensionari, #vpr , #stiri pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
ObservatorNews.ro
Cele mai grave incendii din istorie petrecute in cluburi. Tragedia in care au murit 492 de oameni
Adevarul.ro
Putin pierde cel mai bizar razboi din ultimii 150 de ani. Focul s-a intors in Rusia

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Român plecat la muncă în Belgia, dat dispărut de familie. Nu a mai putut fi contactat din septembrie
  2. Când vor fi virate pensiile în noiembrie. Anunț pentru vârstnicii care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române
  3. Mai multe locuințe din Sectorul 1 au rămas fără gaze. Care este cauza întreruperii
  4. Miros de gaze într-un imobil din Călărași. Peste 30 de persoane au fost evacuate. Unde a fost identificată scurgerea
  5. Fetiță de nici doi ani, găsită pe marginea unui drum. Ce a spus polițiștilor persoana care trebuia să aibă grijă de ea
  6. Arta de a-l lăsa pe Trump să revendice victoria, în timp ce pleci mai puternic de la întâlnire ANALIZĂ
  7. Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București
  8. O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită
  9. Critici împotriva ordinului lui Trump de reluare a testelor nucleare: „Nu aceasta este modalitatea de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”
  10. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket