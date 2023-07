O nouă cruciadă în numele pensionarilor. De fapt, anunțul eșecului pe toate liniile, al fostului ministru al Muncii

Primele declarații publice ale noului ministru al Muncii, din săptămâna trecută, ne arată, precum memorabila fabulă, că “împăratul e gol”. Doar că, aici n-a mai venit un copil să spună adevărul, această stare a fost devoalată de chiar colega de partid a d-lui Marius Budăi, în primele sale ieșiri în mass-media. Cred că d-na ministru S.B. Oprescu avea tot dreptul să releve starea de fapt pe care a preluat-o la intrarea în mandat, spulberând, prin declarațiile sale, toate angajamentele sforăitoare, luate de cel mai mediatizat ministru al guvernului Ciucă, mângâiat pe creștet de șeful sau, dl. Ciolacu și menținut în noul guvern, de bun ce a fost. Mă întreb, pentru cine? Căci pentru noi, cei pe care ar fi trebuit să-i servească, nu s-a deranjat. Tot ce a avut ca termene din PNRR, a reușit să le amâne, cu justificări numai de domnia sa înțelese (sau poate, mai înțeleg și alții și nu au vrut să ne spună…), tot ce trebuia să facă în date precise, menționate în documente oficiale, le-a aruncat în derizoriu, nu conta că de acestea depindeau viețile a milioane de seniori, care s-au chinuit să treacă de provocările induse de colegii de guvernare – vezi ministrul energiei din 2021- supraviețuirea fiind o tema gravă pentru cca 3 milioane de concetățeni, parte din ei nereușind să reziste.

Nu știu ce l-a împiedicat pe dl. Budăi, să nu pună la dispoziția Parlamentului legislația privind salarizarea, pensiile de stat și pensiile speciale, singura “recompensă” pentru realizările mărețe (care or fi fost acelea?), fiind demisia forțată, urmare a scandalului cu azilele de bătrâni. Asta l-a scutit de rușinea că pe 15 iulie, cum se angajase ferm, nu putea să facă publice proiectele legii salarizării și legii pensiilor, pentru dezbateri cu partenerii sociali, pentru simplul motiv că nu le avea. Interesul față de cetățenii țării s-a văzut. Mimarea dialogului şi respectului față de societatea civilă, la fel s-a văzut. Când tu ai o problema cu forța de muncă, nu minoră, sute de firme caută să angajeze oameni și nu găsesc, sau nu se înțeleg la preț, când vezi că exodul românilor este dintre cele mai mari din Europa, peste 6.5 milioane plecați definitiv, şi tu nu faci nimic să stabilești un cadru legislativ adecvat secolului în care trăim, cu greu poți accepta că acel personaj chiar se preocupă de soarta națiunii din care face parte. La ora actuală informațiile au altă viteză de diseminare, ajung peste tot, oamenii, în cunoștință de cauză, își caută un loc mai bun de muncă. Nu-i poți acuza că nu mai acceptă salarii sub demnitatea lor, fiecare după cât a învățat. Din păcate, îmi este greu să înțeleg de ce antreprenorii români încă insistă că salariile sunt mari, că nu mai au de unde să dea, etc., etc., pentru că alternativa la mărirea nivelului salarizării a dovedit ce greșită a fost tactica lor, în a-și maximiza profitul. Tot ce a fost adus din țări non-UE, ca mână de lucru, a avut un salariu mai mare cu cel puțin 1000 lei față de localnici, trebuiau să-i plimbe cu autobuze la muncă, să le asigure cazare, masă. Prostia și domnia nu dor, dar costă al naibii. Iar de calificare… să lăsăm. Dacă mai pui și problemele medicale generate de starea epidemiologică cu care au venit, avem o imagine completă a dezastrului menținut nu știu de cine, și pentru care scop. Căci dacă-mi spune cineva că este un scop nobil, răspunsul meu citează lozinca, din vremuri apuse, sper: “munca înnobilează pe om, noi n-avem nevoie de nobili”.

Îți trebuie multă ipocrizie, să joci într-o piesă de teatru absurd, la care nici dialogurile nu au fost scrise, decorul (Bugetul de stat) nu a fost realizat, și să pretinzi că te sacrifici pentru “părinții și bunicii noștri”. Nu văd altfel cum, dl. Budăi a făcut paradă de preocuparea sa pentru seniorii țării, iar din creuzetul ministerului condus de domnia sa, n-a ieșit nimic să facă traiul suportabil pentru cei născuți mai demult. Dacă îmi povestiți de ajutoarele date celor sub 2000 lei, va reamintesc că sunt contribuția MIPE din guvernul Ciucă. Pe cea din guvernul Ciolacu n-o așteptați, pentru că la MIPE este dl. Caciu, specialist confirmat de pe postul de la Ministerul Finanțelor în guvernul Ciucă, căci acum toți cei din zona asta aleargă după banii, pe care așa de judicios i-a programat acest domn, pentru 2023. Nici deficitul nu e prea mare, nici încasările la buget făcute de ANAF nu sunt dezastruoase, totul este numai lapte și miere. Mai ceva ca la Banca Națională. Oare, dacă acest domn este așa de bun, de ce nu-l ia cine trebuie, la BNR. Poate pentru noi, contribuabilii ar fi mai bine. O opinie, că tot e democrație. Nu de alta, dar dacă și încasările de la MIPE vor fi ca la Ministerul Finanțelor, va fi tragedie pentru noi, că de răspuns cumva, nu răspunde nimeni. Decât la telefon, dacă vrea.

D-na Simona Bucura Oprescu, după preluarea mandatului, a avut câteva zile (zece spunea dânsa, vineri 28 iulie) în care să-și dea seama unde se află cu sarcinile din cârca Ministerului Muncii. Timp în care a numit echipe profesionale pe fiecare jalon din PNRR. Asta mă duce pe mine, cetățean, care încerc să fiu la curent cu viața cetății, la deducția logică, că înainte nu a existat o preocupare pentru aceste proiecte de legi, pentru că în mod normal, acum ar fi trebuit ca d-na Oprescu să ne comunice că a lecturat ultima versiune a legilor restanță, și le-a remis entităților din acordul social, cu care trebuie să se consulte, potrivit legii. Asta, dacă dl. Budăi chiar ar fi vrut să facă ceva în Ministerul Muncii. Din câte se pare, nu a făcut nimic pentru mandatul său. Aștept cu nerăbdare alte argumente solide, să-mi contrazică deducția logică. Nerăbdare… poate mai exagerez și eu, din când în când.

“Dar trebuie să ținem cont de ceea ce poate statul român acum. O pensie decentă depinde foarte mult de necesitățile fiecărui pensionar, a conchis ministrul Muncii”, în finalul declarațiilor la TV. D-na ministru și-a propus să vadă necesitățile fiecărui pensionar, să poată dimensiona legea corespunzător. O fi în mandatul asta, sau în următoarele? Dacă la digitalizare au stat aproape 3 ani, cum o fi la necesitățile personale? Brr, mi-e frică să mă gândesc.

INS ce rol mai are? Dacă nu se ține cont de rezultatul coșului minim determinat de ei, de ce nu-l desființează ( nu coșul, ci INS-ul), măcar s-ar mai face o economie la Bugetul de Stat. Scuze pentru glumă. Dacă nu sunt de acord cu ce face INS, nu înseamnă că nu recunosc necesitatea unui asemenea instrument în evoluția economică, metodele aplicate de INS, după părerea mea, sunt depășite tehnic, și dacă vorbim și de latura morală… Altfel cum poți explica determinarea coșului minim doar în 2019, și după aceea să nu mai transmiți societății de la care îți primești salariul, raportul asupra coșului minim. Am văzut că mulți au dat vina pe Parlament, care a efectuat o “eroare materială”, tăind câteva anexe dintr-o lege trimisă la verificare de Președinte. Și de 3 ani, nimeni n-a avut timp să corecteze eroarea asta. Sau le-o fi convenit că nu se calculează coșul minim lunar, să nu mai fie trași la răspundere pentru nivelul de trai, care oricum n-a fost niciodată corelat cu coșul minim. Orice rezultat emis de INS, ar fi dat o palmă cu piciorul guvernanților și celor de la putere, fără excepție, subminând “eforturile lor” ca “bunicii și părinți noștri s-o ducă mai bine”. Cum? Ei, asta e o altă problema, trebuie să ne consultăm cu Banca Mondială, cu Comisia Europeană, să vedem parametrii care sună extraterestru - “sustenabilitate”- să digitalizăm dosarele de pensii, din 2021 a fost începută operația. Dacă nu se inventa guma ca element elastic nedestructibil, cred că digitalizarea asta putea lua locul gumei, așa de, ba întinsă, ba strânsă, a ajuns numărătoarea publicată de oficialii din Ministerul Muncii sau de la Casa de Pensii, încât e greu să înțelegi ce făceau toți angajații CNPPR, suplimentați cu 1000 de specialiști IT (sper că erau chiar ce trebuia, nu pile nesimțite, ca în alte ocazii, nu puține). Și finalul apoteotic, vom afla că, într-o luna de zile vor fi digitalizate cca 700.000 de dosare, cele mai grele, 31 august fiind termenul limită dat de d-na ministru al Muncii. Ce să mai înțelegi din haosul descris fără perdea, de lipsa de empatie a guvernanților pentru ce înseamnă nevoile populației. Mai ales, când, de vină pentru scăderea nivelului de trai, nu marțienii sunt de vină, ci deciziile neinspirate, să nu zic proaste, că nu-i frumos, luate de guvernanți din 2021 încoace. Și încă acum e bine, căci e cald, dar asta n-o să țină tot anul, va veni și frigul. Cu el și facturile frumos coafate după noile vechi reglementări ale fostului ministru al energiei, de care dl. Sebastian Burduja, văd că nu vrea sau nu poate să se atingă, deși piața de mult timp nu mai corespunde cu ce a legiferat dl. Popescu, în permanenta sa preocupare pentru “binele” cetățenilor țării. De aia a ridicat de 4 ori prețul pe kwh, să ne meargă bine. Acum când, piața a scăzut, dar iar tinde să crească - războiul de la granița induce tot felul de efecte perverse în piața caracteristică – oricum luni bune piața a fost la valori sub cele din 2021, dar nu s-a făcut nici o corecție la tarifele pe utilități. Și ce dacă? Nu înțelegeți că, din facturi, sunt tot felul de taxe, care merg la Bugetul de Stat? Ce să mai scădem, când ei au nevoie încă de zeci de miliarde, să acopere deficitul bugetar. Ce contează dacă noi avem de unde să plătim sau nu. Ce contează dacă ei nu au corelat prețurile energetice cu valoarea salariilor și pensiilor stabilite prin lege. Nu-i trage nimeni la răspundere pentru că pun piciorul pe grumazul nostru. Decât la alegeri. Ei, asta deja e o problema.

Am mai spus-o, o repet, poate citește cineva. Nu capătă AUR 20% în sondaje, acum e peste PNL, dacă respectul pentru cetățean era articulat, măcar pe legislația care era în vigoare, nu prorogată, cum au vrut marii lideri de mucava, plecați în neantul sumbru al mediocrității, după ce au ieșit de la guvernare. Și acum, onorabilii se gândesc cum să facă să dea vină pe Banca Mondială sau pe Comisia Europeană, doar, doar, ar putea scapă din clenciul, în care, inexorabil vor intra, începând cu 2024.

Dacă dl. Marcel Ciolacu are intenția să aibă succes în anul 2024, cred eu, că ar trebui să nu mai plece de la Ministerul Muncii până când legea salarizării nu ar fi închegată, cu valori care să țină cont și de coșul minim lunar, pe care, dacă INS primește datele șterse de eroarea materială, ar putea să-l calculeze, că tot e vacanță de vara. Aici cred eu, este punctul de inflexiune al guvernării social-liberale. Dacă legea salarizării statuează valori prin care oamenii sunt ținuți în țară, cu veniturile primite putând să-și asigure existența pentru ei și familiile lor, sigur, cu sumele încasate pentru salariile, crescute civilizat, ca pentru secolul 21, vor fi fonduri și pentru mărirea pensiilor, tot civilizat și decent, pentru plata gazelor, curentului, carburanților și bunurilor de consum, umflate cu pompa de vreo 2 ani încoace (ce temei legal, să lăsăm vorbele goale…)

D-na ministru Oprescu a recunoscut că majorarea din ianuarie 2023 a fost să acopere inflația din 2021 – de 12% - acum pentru 2024 ar trebui, numai pe inflație, să majoreze valoarea punctului de pensie cu 20%, cât a fost inflația pe 2022, dacă mai adăugăm și media ponderată a creșterii salariului mediu brut… nu prea îi iese 16.4%, decât cu forcepsul.

Nu se vorbește nimic despre cum va fi preluată în noua lege, creșterea pensiilor datorită inflației, tot timpul ni se fac apropo-uri la cât susține Bugetul de Stat Bugetul de Pensii, și dacă o să avem bani să putem da majorările cuvenite. N-am văzut pe nimeni sancționat, din cei care trebuie să strângă bani la Buget, pentru nerealizarea țintelor prevăzute, n-am văzut nici o demisie răsunătoare, datorită găurilor din veniturile ce trebuiau colectate. Iar pentru asta trebuie să plătim noi, pensionarii, care am adus țara asta la nivelul de dezvoltare ridicat, din care s-a putut înfrupta cine a vrut și cine n-a vrut, fără să pățească ceva, s-au înstrăinat resursele minerale ale țării, fără plata unei juste recompense pentru exploatare (mai rău ca pe vremea rușilor, aia măcar se ascundeau sub lozinca “despăgubiri de război”). Și când e vorba să se pună ceva taxe, tot pe această clasa urgisită va gândiți să o încărcați, altfel cum nu vă puteți gândi că cine are 20 sau 100 de milioane, nu are o problema cu 100.000 taxă, singura problema fiind ca taxa să fie justificată, și de banii aceia să vadă că se întâmplă ceva în societate, dar cine are 2000 sau mai grav, 1235 lei, să-i iei 100 de lei, l-ai nenorocit. Asta e greu de înțeles când ajungi în vârful piramidei. De aceea nu toți cei care ajung acolo, ajung şi lideri consacrați.

Inechitățile - după cum s-a exprimat d-na ministru, în proiectul legii viitoare există trei variante de lucru. Decizia tehnică va fi a Băncii Mondiale și a CE, decizia politică – a coaliției de guvernare. Tare mă tem că aceste inechități vor fi rezolvate în stilul “cine a putut să ia, a luat, cine nu, nici n-o să mai ia, pentru că radem coeficienții de corecție”. Am avut îndrăzneala să mai lucrez încă 1,8 ani după pensionare (nu de plăcere, fiți siguri), și când am fost la recalculare la CNPPR, am cerut ca măcar pentru aceste contribuții vărsate în 2019-2020 să-mi fie aplicat coeficientul de corecție în vigoare în anii respectivi -1,41%- mi s-a răspuns că odată cu Legea 127, ce trebuia să intre în vigoare în 2021, mi se vor recalcula drepturile și mi se vor plăti diferențele date de coeficienții de corecție de la ieșirea la pensie și cei publicați în următorii ani. După cum vedeți, au trecut 3 ani și nici urmă de justă compensare, nici urmă de recalculare, nici urmă de Legea 127, singurul meu drept fiind să plătesc la timp taxele și impozitele și facturile. Din ce, nu e treaba domniilor lor. Dacă eram în codru, cred că aveau mai mult respect față de mine… Norocul lor.

Încă mai sper că civilizația trebuie să prevaleze, uscăturile trebuind îndepărtate rapid și ferm, pentru a nu contamina corpul societății, ca în natură.

De decizia luată pe salarizare depinde dacă, în 2024, vom fi o țară aspirantă la zona euro, cu un nivel de trai ascendent, sau, dacă mergem în ritmul acesta nu înțeleg de către cine impus, vom ajunge o țară de tranzit, cu nivel de trai sub limita supraviețuirii, cu tot mai puțini locuitori, și cu mulți seniori, de care să-și poate bate joc avarii și hulpavii, ieșiți din peșteri, de curând (că de educație nu poți să-i acuzi, aș jigni școlile).

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

