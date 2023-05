Odiseea noii legi a pensiilor- mai greu ca muncile lui Hercules. Numai că… în Olimp nu erau alegeri

.com

De când au venit la guvernare, oficialii PSD, responsabili cu problemele sociale au perorat pe toate mediile, grija față de seniorii acestei țări, preocuparea ca nivelul de trai al acestora, să fie unul decent, pentru care au elaborat și promulgat Legea 127/2019, în guvernarea PSD din 2016-2019. Asta a generat și scorul obținut în alegeri, din 2020.

De ce nu au pus în aplicare, imediat după promulgare, chintesența gândirii social democrate, e greu de explicat – frica de răspundere, lipsa resurselor din cauza necolectărilor la Bugetul de Stat - cert este că, la venirea liberalilor la guvernare, Legea 127 a fost trimisă la arhivă, (ei, delicați fiind, au zis că se prorogă) pentru că era emisă de opoziție, “ciuma roșie”, era dezavantajoasă pentru ei, că se adresa unui electorat care, constant, a votat cu social democrația. De ce? Pentru că liberalismul, așa cum a fost promovat la noi, nu a putut face mulți adepți, cred eu, din cauza că utopiile visate de dl. Orban, dl. Cîțu şi alții, nu aveau nici o legătură cu viața românilor activi, cu atât mai mult cu viața seniorilor, lăsați la cheremul formulelor inventate pentru calculul perioadei de activitate, aplicate cum le pică lor mai bine, niciodată în folosul celor care atât amar de ani, au cotizat corect și demn la fondul de pensii, ca să vadă că toată munca lor, de minim 35 de ani, nu le asigură măcar acel trai decent stabilit, oricum statistic (zic eu, empiric, nu corelat cu realitatea) de INS, la 2800 lei/lună/cetățean, suma care este departe de nivelul pensiei medii, 1960 lei în 2021, de pensia minimă nici nu poate fi vorba.

Ads

Vreme de doi ani cât a fost guvernarea PNL-USR, 2019-2021, am scris de cel puțin 3-4 ori pe lună despre gafele și incompetența guvernanților responsabili cu problemele sociale, și chiar ale premierului, care nu a fost în stare să analizeze personal datele din dosarul pensiilor, care sigur nu erau la secret, ca PNRR, să dea de pământ cu miniștrii care obstrucționau aplicarea unei legi votată în Parlament de toți parlamentarii – de, veneau alegerile în 2020, după... Dumnezeu cu mila… - jucându-se cu viața a milioane de pensionari, ca și când ar fi fost cartofi, nu ființe. Oricum, liberalii nu au consumat toate cele 12 munci, i-au mai lăsat și d-lui Marius Budăi câteva, dar diferența e mare rău între legendă şi succesele d-lui ministru.

Bătaia de joc a fost devoalată de multe ori, dar cea mai groasă a fost cea cu alegerea d-lui Cîțu, președinte al PNL, în august 2021, când din Fondul de pensii s-au transferat 3 miliarde Lei în Fondul la dispoziția Premierului. Asta după ce, la aplicarea legii 127 s-a perorat tot timpul că nu sunt bani, că Fondul de pensii are deficit, și dintr-o dată, în 2021, apare un excedent de 3 mld Lei, care este mutat, cu documente semnate de d-na Turcan, fără șansă de a fi returnat vreodată. ȘI nici asta nu se afla, dacă d-na Turcan, Ministrul Muncii la acea vreme, după “efortul” făcut ca dl. Cîțu să aibă bani, să mulțumească votanții PNL de la Congres, nu afla că este în afara noii formule guvernamentale, și, cred, ca orice politician responsabil, care trebuie să predea la ieșirea din mandat, activul și pasivul ministerului, s-a simțit obligată să devoaleze “mica țeapă”, trasă de dl. Cîțu pensionarilor, că oricum, nu l-au interesat vreodată. Și măcar așa, se putea deroba de răspundere pentru schimbarea destinației sumelor din Buget.

Ads

Că nu s-a făcut nimic în recuperarea acestor bani la Bugetul de pensii, e greu de înțeles, legal, dar întortochiate sunt căile Domnului, și deci s-a trecut cu buretele peste datoria premierului, pensionarii știind că pentru ei nu sunt bani să poată exista, nu să trăiască (cum poți să spui că cineva cu 1100 lei/lună poate trăi?...)

Noua coaliție, instalată după 25 noiembrie 2021, a venit cu declarații, care mai de care mai angajante, privind viața semenilor lor, în special a seniorilor.

Dl. Budăi a cerut un termen de 120 de zile de la instalare, să vadă ce resurse are (?!, dacă comentez pe temă, ne apucă dimineața), și apoi să comunice un calendar de punere în aplicare a Legii 127/1019, ce deja fusese prorogată până în septembrie 2023 de Ludovic Orban - premier, Violeta Alexandru, ministru Muncii și Florin Cîțu, ministru de finanțe. Bineînțeles că, după epuizarea celor 120 de zile, domnia sa a uitat ce rugase și ce promisese, probabil după vreo urecheală colegială a partenerilor din guvern, și a început marota cu grija sa față de părinții și bunicii noștri, pe care să nu-i dezamăgim că și el a fost crescut de bunici, etc. Și a ținut-o așa până anul asta, când ar fi trebuit, conform PNRR să introducă în Parlament o nouă lege a pensiilor, că așa scria acolo, și un program bate o lege publicată în Monitorul Oficial, în filmele lor, SF sau horror, uitând complet că pentru a face loc unei noi legi, trebuie, măcar de formă, să anulezi legea, care era prorogată. Ei aş, pentru asta trebuiesc pantaloni lungi…

Ads

Că n-a făcut nimic, în afara emisiunilor TV, în care s-a văzut, nu putem spune, că nu știm concret. Cert e că legea, care ar fi trebuit să fie trimisă la Parlament din decembrie 2022, abia acum este pe un circuit de avizare, Banca Mondială, Comisia Europeană, apoi va fi discutată cu partenerii sociali – ce-i mai place să discute cu dumnealor, s-a văzut… - și apoi va fi introdusă in Parlament. Până acum n-a avut timp măcar să trimită un draft complet către partenerii sociali.

Această pasare înspre 2024 a promulgării unei legi, legată de pensii, e jenantă. Începe să semene cu 2019-2020 şi am mai spus-o, nu mai ține. O dată ne-ați păcălit, credeți că merge şi a doua oară?

Din mai multe motive, printre care, primul este că, deși nu a desființat legea 127 ca nefiind aplicabilă, deși a stat vreo trei ani în creuzetul facerii, cred eu, specialiștii implicați, ținând cont de toate problemele și îngustările impuse de execuția bugetară a acestui capitol, dl. Budăi nu a binevoit măcar să explice de ce nu poate fi repusă în aplicare, ea fiind prorogată, nu anulată (n-au avut atâta curaj onorabilii liberali). Al doilea motiv, dacă se aplica așa cum era, această lege ar fi putut da concluzii asupra rezolvării inechităților din sistemul de pensii, și măcar din acest motiv, nu vorbesc că pensionarii ar fi primit mai mulți bani, și n-ar mai fi fost nevoie să se dea pomenile celor până în 2000 lei, de toată jena, pentru că n-au fost în stare să reglementeze corect prețurile la energie, gaze și combustibil. Dar când dl. Popescu Virgil a dat OUG de plafonare a prețurilor, de ce n-a sărit nimeni să spună că asta e o scamatorie, să sifoneze banii la traderi. Nu trebuia decât să se revină la piața reglementată. Atât. Cine să o facă?

Ads

De vreo 3 luni, pe toate mediile, în online cel mai abitir, toți editorii media, fini manipulatori ai subliminalului, interzis ca forma de publicitate, se întrec să anunțe articole care mai de care, mai mirobolante, prin care ni se comunică noua formulă de calcul a pensiilor, se prezintă variantele, trei la număr, care sunt trimise la avizare nu se știe unde. Din ce cunosc eu, cred că Guvernul României este împuternicit deplin să emită proiecte de lege, ordonanțe sau hotărâri de guvern prin care să conducă destinul țării, conform mandatului încredințat la instalare. Pot înțelege că, fiind un jalon din PNRR, pentru care acel domn, care l-a elaborat şi nu dă socoteală pentru nimic, ba mai mult, trage el la răspundere guvernanții că risipesc banii pe autoturisme, pe mobilier și alte “prostii”, în loc să facă economii, e posibil să fie prevăzut un aviz, cel mult consultativ. Dl. Ghinea, în afară de banii de consultanță pentru derularea PNRR, care a știut cum să-i tragă, are tupeu şi ne arată că așa se conduce o țară, cu autobuzul STB, cu pantofi scâlciați, cu ascetism, de care, şi sfinții ar fi invidioși . Oare domnul cu pricina, la fel a făcut când era el ministru? Nu cred, dar nici nu stau să caut. Dacă cei care sunt autorizați să cerceteze nu-l întreabă nimic, de ce aș face-o eu? Or să-l sancționeze oamenii la vot, spun concilianții. Bine, și asta e o cale, dar ce te faci cu pietrele care trebuie să le scoatem din balta economiei? Fără cunoștințele necesare și experiența în procese macro-economice, oamenii care chiar vor să facă ceva pentru țara asta sunt blocați de tot felul de chichiţe, plantate de cei care stăpânesc domeniul, stufos şi deopotrivă, sulfuros. De ce tot timpul, vine un “inteligent”, aruncă piatra și apoi ceilalți se chinuie s-o scoată. Nu e mai bine să-i dai peste mână, să se vindece să mai pună vreodată mâna pe piatră? Și dacă nu dai exemple, te vei trezi că va veni și altul care va arunca piatra – păi ce, eu sunt mai prost, dacă ăla n-a pățit nimic, eu de ce aș păți – și uite așa avem de lucru, o țară întreagă, iar cei cu mintea odihnită se relaxează, că au muncit destul.

Ads

Mai vedem pe tema pensiilor, o revenire la vechea dragoste a d-nei Olguța Vasilescu, care întrebată dacă ar mai accepta un mandat la Ministerul Muncii, a declinat oferta, spunând că este dedicată primăriei și problemelor care le are de rezolvat la Craiova. Dar nu s-a abținut să spună că, atât cât a fost domnia sa, ordonatorul de la Ministerul Muncii, au crescut pensiile cu 60%.

Aș fi curios să ne detalieze vreodată, dacă poate, cum a ajuns la acest procent, pentru că asta însemna că, până să vină dânsa la minister, pensionarii cu 40% venit, mureau pe capete. Deci eu, după 45 de ani de muncă, am primit doar 40% din cât ar fi trebuit să primesc. Norocul meu cu domnia sa, să primesc mai mult decât am muncit 45 de ani. Ceva, cred eu, e putred în algoritm.Și să ne mai spună cât din procentul ăsta, minunat de altfel, a fost erodat de inflație, pentru că pe vremea dânsei, nu țin minte să se fi aplicat prevederile Legii 263, art 102, care stipula compensarea cu indicele de inflație, publicat de INS, a veniturilor pensionarilor.

N-am auzit ca domnia sa, în calitate de vicepreședinte cu probleme de muncă în PSD, l-ar fi chemat vreodată la discuții pe dl. Budăi, i-ar fi făcut observații, dacă considera că se poate îmbunătăți activitatea domniei sale, pentru că știa tot, se presupune, despre ministerul unde a fost șefă.

Dacă nu l-a chemat, înseamnă că domnia să este mulțumită cu realizările d-lui Budăi, care tot evaluează dosare de pensii și nu mai știe, câte mai are, dar spune că în septembrie a.c. vor fi gata, și nici asta nu e clar, dacă dânsul sau d-na Turcan le-a făcut, doamna care ne spunea, tot așa, că mai are, în 2021, un an și termină digitalizarea. Cine a fost sancționat pentru întârzierea aplicării acelei digitalizări, că dacă îmi spuneți că legea 127 era prorogată, e clar că ne merităm soarta.

Eclectismul cu care răspunde dl. Budăi la întrebările jurnaliștilor, nu face decât să ducă și mai rău în derizoriu, măsurile de sprijin luate cu atâta pompă de coaliția de guvernare, vezi noua formulă de calcul a pensiilor, vezi prevederile privind corectarea inechităților generate de funcționari zeloși sau politicieni interesați.

“Cunosc foarte bine viața părinților şi bunicilor noștri şi nu o să îmi permit niciodată să dau speranțe pe care ulterior să nu le putem îndeplini. Avem variantele de lucru, am ajuns la final cu ele, începem discuțiile cu partenerii sociali şi cu organizațiile de pensionari, ulterior vom proceda exact cum am procedat şi până acum şi cu măsurile de sprijin şi cu majorările din anul 2022 şi din anul 2023 şi atunci când vom anunță ceva vom trece direct la implementare. Nu îmi permit să dau vreo speranță cuiva", a mai declarat Marius Budăi.

Ce să mai spui? Plin de esență şi povețe discursul d-lui Budăi. Atât poate, atâta face. Problema nu e la dânsul, e la cei care l-au susținut și-l controlează. Sau nu? Mai grav, este ca acest domn nu înțelege că nu dă speranțe pensionarilor să aleagă între un concediu în Spania sau unul în Bulgaria, nu dă speranțe să-și schimbe mașina, veche de 25 sau mai mulți ani. Ar fi putut da un orizont de timp în care acești cetățeni să știe dacă mai apucă să își primească banii corect cuveniți pe munca depusă, şi care este algoritmul prin care se dorește rezolvarea inechităților. Asta deja era în legea 127. Cu speranțe cu tot. Ce era aşa de greu? Deja au trecut 4 ani aproape, de la promulgarea L 127.

Și toate astea, fără ca dl. Câciu de la Finanțe, să aibă vreo intervenție, să susțină vreo inițiativă, nici să spună ceva despre sustenabilitate, într-o măsură mai mare sau mai mică a Bugetului de pensii, pentru că la domnia sa vin încasările la Bugetul de stat, aferente pensiilor, deci știe, în orice moment, ce bani are pentru acest capitol. Tăcerea lui, în acest caz nu mi se pare pudibonderie exagerată, mai degrabă, seamănă cu ascunsul după perdea.

Între timp facturile la energie și gaze sunt umflate cu pompa, ni se tot spune ca inflația scade, dar în piață prețurile sunt mai mari decât în iarnă, timp în care dl. Budăi, de 5 luni, încearcă să ne convingă că lucrează pentru noi. Și noi ne uităm lung în cutia cu facturi, şi nu știm ce medicamente să mai sărim, să plătim datoriile, sperând că până la urmă se vor îndura guvernanții şi ne vor da compensările promise în legea 127. Sau din cea nouă, care trebuia deja să fie trecută prin Parlament. Tot timpul m-am întrebat, de ce trebuie să faci o lege nouă când pe cea dinainte nu ai derulat-o. Răspunsul e la dl. Câciu, şi tare mă tem că nu e favorabil.

De separarea bugetelor pentru pensiile militarilor MAPN, al celor din MAI, din MAE, Transporturi, MJ, la fel, nu se vorbește, e mai bine să fie totul la grămadă, nu se știe exact cine și ce trebuie să primească, vedem noi, dacă mai trebuie să mai punem ceva. De pensiile sociale ale celor care n-au cotizat la Fondul de pensii, ce sa mai spui, un ghiveci amestecat, sa nu mai înțeleagă nimeni nimic. O improvizație gravă, și dacă n-ar fi vorba de viața oamenilor, care și așa, nu mai au mult de trăit pe aceste meleaguri, poate nu ar deranja, dar știind că soarta lor depinde de ambiția ta să te faci util societății, de asta se fac oamenii politicieni, eu așa zic, rezultatele mă fac să cred că, de fapt, nu-i interesează câtuși de puțin de soarta acestor oameni. De 9.4% din PIB, am înțeles, nimeni nu e de vină, nici măcar dl. Ghinea, iar UE nu schimbă nimic, că nu știm noi ce putem pune în loc. Profesioniști, ce naiba! Să vedem, după deplasarea echipei guvernamentale la Bruxelles de săptămâna aceasta. Au plimbat procentul asta prin toate mediile, mai rău ca sfintele moaște, în speranța că, aghesmuit, procentul asta se umflă și sare la 12-13%, ca în țările partenere. Încă mai sperăm că va fi modificat. De oameni, nu de vreo minune.

Am mai spus-o, o să vină 2024. O să vedeți atunci cum se vor agita toți pentru toate detaliile legate de seniori. De ce? Pentru că, dintre toate categoriile sociale votante, sunt cei mai consecvenți, și se duc la vot. Nu uitați, ce ați semănat, aia o să culegeți. Lipsa dvs. de empatie va duce la extreme, care vedem de ce sunt în stare, şi acum, când nu este campanie electorală. Dacă asta doriți, mai bine renunțați la candidatură, pentru că teoria cu valul, cu grămada, s-a cam dus. Acum, fiecare candidat este judecat și catalogat. Pe măsura faptelor, nu pe carismă.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.