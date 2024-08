Cornel Palade a spus tot. Ce pensie încasează: ”E mică, te mulțumești cu puțin”

Celebrul actor Cornel Palade a vorbit despre pensia pe care o primește lunar de la stat, după recalculare. Acesta are o pensie modestă, dar nu se plânge.

În buzunarul lui intră lunar 1.450 de lei, sub formă de pensie. Spune că se descurcă cu acești bani, pentru că se mulțumește cu puțin.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1.450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!

Știi care e secretul fericirii? Să te mulțumești cu puțin! Știi cine îmi face mie programul? Dumnezeu, el îmi spune ce să fac, unde să mă duc. Săptămâna trecută m-am trezit și am zis că vreau să merg la o biserică… cât mă pregăteam, nu am zis nimănui, a fost un gând al meu. Cine crezi că mă sună? Starețul să îmi spună că știe că vin”, a declarat Cornel Palade la emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit stiridirecte.ro.

Ads