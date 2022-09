OTP Fond de Pensii si-a coborat estimarile privind cota de piata

Compania OTP Fond de Pensii, care opereaza pe piata pensiilor private obligatorii (pilonul II), si-a revizuit in jos estimarile privind cota de piata pana la 7% - 8%, fata de 10%, cat anticipa la startul campaniei de atragere de clienti, a declarat pentru NewsIn presedintele companiei, Mircea Floarea.

"Concurenta din acest sector nu este tocmai loiala", a spus presedintele OTP Fond de Pensii. Firma a atras deja peste 9.000 de participanti. Floarea a explicat ca segmentul pensiilor obligatorii este afectat de un fenomen numit "cointeresare directa", care consta in faptul ca agentii de marketing ofera unui participant intre 20 si 50 de lei, pentru a-si da semnatura unei anumite companii.

Mircea Floarea a adaugat ca, in goana dupa comisioane, agentii incearca sa-si convinga potentialii clienti sa semneze pentru mai multe companii, asigurandu-i ca, odata cu incheierea perioadei de alegere a unui fond obligatoriu, agentii vor depune cea mai buna oferta in locul lor, a adaugat Floarea.

Timp de zece zile de la inceperea perioadei in care romanii isi pot alege un fond de pensii obligatorii, se epuizeaza "piata calda" (cunostintele, familia si prietenii agentilor), dupa care urmeaza o perioada de acalmie, in care romanii se informeaza despre piata, considera Floarea. Aproximativ 500.000 de participanti si-au ales deja un fond de pensii obligatorii, a mai spus presedintele companiei.

Compania a investit un milion euro in pregatirea agentilor de marketing, iar in prezent are semnate contracte cu sapte companii de brokeraj si dispune de 2.103 de agenti proprii, dintre care 110 sunt din reteaua bancii si 205 de la OTP Garancia.

OTP Fond de Pensii acorda agentiilor sai de marketing un comision de 30 euro pentru fiecare participant atras, iar presedintele fondului a estimat ca, la nivelul intregii piete, vor fi cheltuite cu aceste comisioane peste 100 de milioane de euro. Floarea a precizat ca firmele inregistrate pe pilonul II platesc agentii de marketing cu comisioane cuprinse intre 25 si 40 de euro, pentru fiecare contract incheiat de acestia.

