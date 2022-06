Sfaturi de la Politia Rutiera

Politia Rutiera le recomanda soferilor bucuresteni care si-au petrecut sarbatorile in statiunile montane sa-si planifice din timp intoarcerea in Capitala si sa urmeze rute alternative, avand in vedere ca, asa cum s-a intamplat si in anii anteriori, exista premisa cresterii aglomeratiei in cea de-a doua zi de Paste.

Pentru evitarea ambuteiajelor pe DN 1, sunt recomandate traseele: DN1A-Brasov-Sacele-Cheia-Valenii de Munte-Ploiesti-Buftea-Bucuresti sau DN 73-Brasov-Bran-Campulung Muscel-Pitesti-Autostrada A 1 (Pitesti-Bucuresti). Celor care au ales ruta clasica, de la Sinaia li se recomanda sa foloseasca si varianta DN 71 Sinaia-Fieni-Targoviste-Bucuresti.

Politia Rutiera va avea efective sporite pe principalele artere de circulatie, mai ales in punctele cu risc ridicat de producere a accidentelor si la orele cu trafic intens.

Soferilor li se recomanda sa adapteze viteza la conditiile de drum si trafic, sa pastreze o distanta suficienta fata de autovehiculul din fata, sa nu se hazardeze in depasiri riscante si sa respecte indicatiile politistilor rutieri.

Celor care si-au petrecut sarbatorile in strainatate sau la o distanta mare de casa li se sugereaza sa isi fragmenteze deplasarile, alternand sofatul cu perioade de repaus.

