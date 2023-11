Ultimele 30 de zile ca sa alegi un fond de pensii

Romanii mai au la dispozitie o luna, pentru a alege un fond de pensii private obligatorii (pilonul II), informeaza NewsIn.

Persoanele eligibile trebuie sa aleaga unul dintre cele 18 fonduri, pentru a nu fi repartizati aleatoriu in sistem de catre Casana Nationala de Pensii (CNPAS), a avertizat marti arbitrul pensiilor.

In sistemul pensiilor administrate privat se pot inscrie salariatii cu varste de pana in 35 de ani si, optional, cei cu varste de pana in 45 de ani, inregistrati in evidentele CNPAS ca platitori de contributii de asigurari sociale de stat.

CSSPP recomanda salariatilor sa solicite agentilor de marketing cat mai multe informatii despre sistem, sa consulte cat mai multe oferte ale fondurilor de pensii si sa semneze actul de aderare numai dupa parcurgerea completa a prospectului schemei de pensii. Acesta se obtine gratuit de la agentul de marketing.