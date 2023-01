Pensii - Promettre c‘est noble, tenir c’est bourgeois. Și noi, n-avem nevoie de niciunii

A venit și prima plata a pensiilor majorate pe 2023. N-avea cum să nu vină, implacabil.

Mă tot miram de ce trompetele de serviciu, care ne-au tot anunțat din decembrie, ce bine o să ne fie din ianuarie 2023, dintr-o dată au tăcut, n-au mai zis nimic nici cu iterația de pomeni la cei cu pensii sub 3000 de lei, nici cu creșterea nivelului de trai, preocuparea majoră a celor din coaliția de guvernare – nu puteau dormi de grija bunăstării pensionarilor. S-a devoalat un pic din neîndeplinirea promisiunilor, când cu întârzierea CCR în legiferarea nelegală a impozitării CASS, prin OUG. Publicarea în 29 decembrie a lăsat în offside Casa Națională de Pensii Publice, care deja tipărise taloanele de pensii, pentru că, oricum, domnii și doamnele de la CCR numai de pensionari nu aveau grijă, să nu li se știrbească ceva din drepturi.

Deci, după un an, în care, noi, trântorii, care am stat degeaba 35-40 de ani în câmpul muncii, am primit în față toate schimonoselile greu de imaginat de o minte sănătoasă la cap, numite sforăitor, reglementări din piața utilităților - energie, carburanți, gaze – am fost “amenințați” cu majorări de punct de pensie, recalculari, eliminarea inechităților etc., am ajuns să vedem azi, la plata pensiilor, ce a însemnat preocuparea guvernanților pentru nivelul de trai al “părinților și bunicilor” noștri, mult stimați.

Deci pentru cei cu obligații de plata a CASS a rămas cum s-a stabilit, urmând ca în februarie să se regleze suma încasată nelegal la cei cu pensii peste 4000 lei. Mai stați și voi o lună, că doar n-o fi foc, ce dacă nu mai aveți bani de medicamente.

Despre impozitarea de la 3000 lei în sus, atât de trâmbiţată la sfârșitul anului trecut, liniște, că se lucrează cu cifre… nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase.

Au avut grijă cei de la PNL să suspine de greu ce le-a fost la Senat, să treacă modificarea din Codul Fiscal tacit… și cam atât. La Camera deputaților, liniște. Iar dăm bani, ce naiba…

Avem marea plăcere să constatăm pe propria noastră piele, respectul pe care tot au încercat să ni-l arate – n-au încercat și cu desenatul, asta cred că le-a mai rămăs neîncercat, restul le-au consumat pe toate.

De fapt, mărirea acordată este de cca 10.6%, nu 12.5%, din cauza impozitului care s-a majorat odată cu majorarea punctului de pensie.

Și mai vine dl. Budai și, în trecere, aduce aminte că s-a depășit mărirea de 40% promisă din 2018, neonorată de PNL-USR, dar nici de coaliția actuală, zic eu. Degeaba încearcă să dreagă busuiocul.

În primul rând să ne înțelegem din start. Actualizarea cu rata inflației a punctului de pensie și cu ce mai era în lege să se aplice anual, era pentru actualizarea veniturilor în raport cu inflația și alte efecte din economie, pentru care sunt răspunzători guvernanții și actorii din economie. Niciodată seniorii.

Că nu s-a întâmplat niciodată, asta arată ce spuneam în titlu, la promisiuni băieții ăștia sunt primii, mai greu cu aplicarea.

Dacă inflația așa cum e ea, siluită de INS pe toate părțile, doar, doar s-o mai reduce, a ajuns la 17%, ce ați dat dumneavoastră, domnilor guvernanți, în mărinimia caracteristică educației primite, este un procent de cca. 62% față de obligația legală, avută și asumată prin legislația aplicabilă. Degeaba încercați cu pomenile facute pentru cei cu venituri sub 3000 lei, să mai dregeți busuiocul. Nu ține și nu veți avea succes. S-au convins toți oamenii ce fel de dreptate încercați să impuneți. Nu mai e nevoie să va mai și etichetați. V-am catalogat noi, oamenii simpli, care nu putem fi duși cu zăhărelul, precum copiii de creșă. Dacă mai deschidem si capitolul pensii speciale… asa se vede de la o posta cine are obrazul gros ca tovalul.

De un an întreg nu v-ați ocupat decât de cum o să majorati procentul de 9.4% din PNNR, cum o să terminați de evaluat și digitalizat dosarele de pensii, ca să faceți recalcularea pe baze echitabile, încât să nu mai existe diferențe crase între pensii pe contribuții egale. Şi … rezultatele?

De Legea 127 nu mai vorbiti, voi ați promulgat-o, voi ați omorât-o, că doar se aplică corect principiul: “eu te-am făcut, eu te omor”.

Dacă aveați minim respect pentru cei în fața cărora vă exibati fără jenă, ca niște actori de circ ratați, puneati în aplicare legea 127, așa cum era ea, că doar nu era de aruncat cum susținea USR, va dumireaţi ce inechități mai rămân după ce o aplicați. Nu scrie nicăieri că o lege prorogată nu mai poate fi pusă în aplicare, atât timp cât ea nu este anulată de jure. Și, numai bine, anul asta ieșeați cu o nouă lege, așa cum cerea PNNR-ul - al cui e… nu se știe, că e secret - și din vară puteați să va împăunaţi cu rezultatele măsurilor juste și probate. Așa, ce ați făcut? După un an, în care ne-ați spus ce bine o să fie din ianuarie 2023, vedem că sunteți impotenți și nu aveți nici măcar curajul să recunoașteți că, față de ce ne-ați jupuit cu prețurile la energie, gaze și carburanți, nu vreți sau nu știți să restituiți către contribuabili măcar partea din venituri, diminuată datorită inflației, pentru care sunteți responsabili deplin și pe care noi am plătit-o cu vârf și îndesat, tot anul trecut. Ba mai mult, dacă ați prins momentul că CCR n-a trimis la timp decizia privind CASS, ați tipărit taloanele de pensii, să nu va certe cineva că nu dați pensiile la timp. Ce dacă ați mai ciupit un pic din volumul de pensii. Lasă dragă că luăm de la cei cu pensii peste 4000. Nu se supără. O să radeti a pagubă. Chiar se supără, pentru că este un tratament nedem.

Nu v-a obligat nimeni să ridicați în ceruri prețurile la energie, gaze și carburanți, nu ați făcut minimum de efort să corectați anomaliile din piața traderilor de energie hulpavi și nederanjați de nimeni. Ca, după ce ați văzut unde s-au dus cu prețurile, să va derobati de răspundere, pe motive care mai de care, mai hilare, ba războiul din Ucraina, ba politica lui Putin, niciodată adevărații vinovați de contorsionarea pieței la nivele greu de suportat - VOI, nimeni alții. Pentru că voi ați avut puterea, nu v-ați dat demisia că nu stăpâniţi fenomenele sau mecanismele de piață, ați rămas încremeniți în pozițiile călduțe, cu speranța că vor trece vremurile grele și o să iasă iarăși soarele.

Nu domnilor, nu are cum să iasă soarele dacă nu știți să schimbați cursul economiei, dacă nu aveți minime noțiuni de echilibre macroeconomice, prin care să conduceți o națiune. Nu se învață la școlile frecventate de “intelectualii” zilei, de asta se deosebesc oamenii politici de succes în economie de restul politicienilor. Pentru că știu principii și teorii verificate în procesele economice, și le aplică cu știință de carte și experiență practică. Pentru că nu-și permit să se joace cu soarta a milioane de oameni, fără să dea socoteală, așa cum vedem că se întâmplă în țara asta.

V-am mai spus, dacă va jucați cu focul, o să vă ardeți… dar degeaba spui ceva surzilor. Modificarea componentelor de baza ale unei economii fără echilibrarea fiecărei ramuri duce la haos, piața nu mai reactioneza la input-uri, nimic nu mai funcționează pe principii verificate, totul este volatil și într-o formă de risc greu de controlat, dacă nu imposibil.

Refaceți Legea 127 puneți-o în aplicare, și până atunci puteți să terminați și evaluarea dosarelor de pensii, apropo de ce declara dl Budăi, că acum cu pomenile date de PSD putem vorbi de creșteri de 40% a veniturilor, ale unora nu la toți.Mi-ar fi ruşine numai să pomenesc neputința lui si a partidului care a promovat legea si a aprobat-o in 2018, că n-a reuşit să aducă bunăstarea clamată cu ocazia alegerilor din 2018, bazată pe prevederile din lege, cu care au realizat scorul din alegeri, zic ei, câștigate pe merit, nici dupa un an si ceva de guvernare, la distanţă de 4 ani de de la promulgare. Jenant.

Dacă erați așa de hotărâți să creșteți nivelul de trai al seniorilor, acum, cu Legea 127 în vigoare, punctul de pensie ar fi fost de 1875 lei încă din septembrie 2021, și n-ar mai fi trebuit să dați nici o pomană celor cu venituri mici. Refacerea formulei de calcul a pensiilor și corectarea numitorului ar mai fi fost tot atâtea măsuri care, luate, ar fi dus la creșterea nivelului de trai, nu perorările din mass-media cum că aveți grijă de seniorii țării, că nu lăsați pe nimeni în urmă – parcă ar fi deviza unei divizii aeropurtate a partenerilor de peste ocean.

Mai sunt câteva luni până la data de realizare a jalonului din PNNR pentru legea pensiilor. Puteți să refaceți tot timpul pierdut cu marasme închipuite sau inventate special, nu să vă jucaţi cu speranţele oamenilor cinic, fără scrupule.Dacă vreți și aveți convingerea că știți ce faceți. Puteți să începeți prin a corecta nivelele punctajelor la pensii cu indicele de corecție cel mai mare – cred că era 1.41, nu e a așa de greu și nici efortul financiar nu este covârșitor.

Nu așteptați să mai treacă încă un an, pe motiv că la anul se vor da mai ușor, multe. De, e an electoral, știm şi noi că atunci se pot multe.

Veți avea mari surprize, în an electoral, veți încerca să va adresați alegătorilor și ei n-or să vă mai asculte. Și atunci dumneavoastră, domnilor, pentru cine veți mai candida?

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.