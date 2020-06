Guvernul continua mesajele confuze cu privire la majorarea pensiilor. Una spune Orban, alta ministrul Muncii

Ziare.

"Suntem pentru cresterea pensiilor, eu m-am exprimat si public, ar trebui sa facem o prioritate din acest lucru prin raport cu alte cheltuieli bugetare, care ar trebui rationalizate. Nu aici as face o rationalizare, cat in alte cheltuieli din sistemul public", sustine ministrul Muncii.Declaratiile ei vin dupa ce premierul Ludovic Orban a spus ca o crestere cu 40% a punctului de pensie, asa cum prevede Legea pensiilor adoptata de PSD , "ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica" si afirma ca pensiile vor creste "realist, pe baza sustenabilitatii economice".Violeta Alexandru a afirmat ca isi doreste ca Guvernul sa comunice "in cel mai scurt timp posibil" decizia referitoare la majorarea punctului de pensie."Parerea mea este ca, cu cat mai repede aceasta comunicare, cu atat mai respectuos fata de oameni pentru ca discutia treneaza. E adevarat, lucrurile au fost intr-o continua evolutie in aceasta perioada in care s-au inchis activitati ca urmare a efectelor pandemiei.Nimeni nu avea cum sa prevada ca se va ajunge la aceasta situatie, lucrurile incep sa-si revina, dar inca in acest moment sunt in evolutie, cert este ca trebuie sa tragem linie si sa vedem care este situatia si, in cea ce ma priveste, consider ca ar trebui sa fie acest bilant al incasarilor la buget si al situatiei economiei cat mai devreme cu putinta, ideal la sfarsitul lunii iunie, dar ramane sa vada Ministerul Finantelor cand este momentul comunicarii", a declarat Alexandru, marti seara, la B1 Tv.Ea a spus ca este adepta reducerii cheltuielilor din alte zone ale sistemului bugetar, nu de la pensii."Si eu si colegii mei suntem pentru cresterea pensiilor, eu m-am exprimat si public, ar trebui sa facem o prioritate din acest lucru prin raport cu alte cheltuieli bugetare, care ar trebui rationalizate. Nu aici as face o rationalizare, cat in alte cheltuieli din sistemul public", a mai spus Alexandru.Ea a mentionat ca angajatii aflati in subordinea Ministerului Muncii sut pregatiti pentru recalcularea pensiilor."Casele de pensii sunt pregatite pentru ceea ce legea are acum ca prevedere in vigoare. Urmeaza sa vedem in baza calculelor rezultand din incasarile la buget, care este posibilitatea bugetara, ce suporta bugetul la acest moment", a adaugat Violeta Alexandru.Ea a precizat ca premierul Ludovic Orban a cerut sa se faca o proiectie nu doar pentru anul in curs, ci si pentru anii urmatori in ceea ce priveste majorarea punctului de pensie."Si eu pledez pentru o decizie care sa se ia intr-un orizont de timp de cateva saptamani de acum incolo, cu cat mai repede, cu atat mai bine", a mai afirmat aceasta.In ceea ce priveste situatia somajului, ministrul Muncii a spus ca sprijinirea somajului tehnic are ca rol tocmai pastrarea legaturii de colaborare dintre angajator si angajat."Contractele suspendate sunt in descrestere evidenta, revin in activitate acesti oameni, economia incepe sa dea semne bune si pentru cele care sunt in continuare intrerupte le ajutam in continuare", a adaugat Alexandru.Ea sustine ca mai sunt domenii in care activitatea presupune participarea unui public numeros, cum ar fi concertele, activitatile sportive, Alexandru afirmand ca "lista se scurteaza pe masura ce se ridica restrictiile".