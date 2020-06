Claudiu Nasui (USR), despre problemele pe care le-ar putea ridica legea impozitarii pensiilor de serviciu

Ziare.

Claudiu Nasui, deputatul care a venit cu propunerea legislativa, a comentat, pentru Ziare.com, intregul parcurs al initiativei, din anul 2017 pana in acest moment.Claudiu Nasui aminteste ca initiativa legislativa a fost propusa in anul 2017, de el, in calitate de parlamentar USR , dar atunci proiectul prevedea desfiintarea pensiilor speciale, nu impozitarea lor. "La scurt timp, a venit o initiativa PNL , dar senatorii PNL care au initiat proiectul si-au retras semnatura. Dupa care a venit PNL cu un alt proiect de desfiintare a pensiilor speciale, care, mai apoi, s-a contopit cu al nostru si a fost declarat neconstitutional", declara Claudiu Nasui.Claudiu Nasui declara ca initiativa USR prevedea ca impozitarea sa fie pe un prag variabil, adica: "Daca cineva are o pensie contributiva de 4.000 de lei si are si o pensie speciala de 3.000 de lei, impozitam numai 3.000 de lei. Dar daca are o pensie speciala de 7.000 de lei, impozitam tot ce e peste 3.500 de lei, pragul initial propus de noi", adauga deputatul.Parlamentarul considera ca exista doua posibilitati: "Fie impozitezi doar componenta speciala, iar atunci Curtea Constitutionala a Romaniei poate sa spuna ca e discriminatoriu, ca trebuie sa impozitezi toata pensia, fie impozitezi toata pensia si atunci Curtea poate sa spuna ca afectezi un drept de proprietate.(...) Pensiile contributive sunt o contra-parte a contributiei, pe cand pensiile speciale nu sunt".Claudiu Nasui sustine ca pragul votat, joi, este prea ridicat si ca, initial, a propus unul de 3.500 de lei: "Daca puneam pragul la 3.500 de lei, cu o cota de impozitare de 90%, statul ar fi luat 4-5 miliarde de lei. Cu pragul asta care e acum, o sa fie maxim 500 de milioane, deci de aproape zece ori mai putin".