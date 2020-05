Orban: Judecatorii CCR ar fi trebuit sa se recuze cand a fost discutata eliminarea pensiilor speciale. Luam in calcul si o impozitare suplimentara

dubla pensie speciala

"Proiectul care a trecut de Parlament este un proiect initiat de PNL, votat aproape in unanimitate. Din pacate, din nou CCR a decis ca taierea pensiilor speciale este neconstitutionala, Vom vedea motivarea si vom veni cu o modificare legislativa care sa tina cont de decizia Curtii Constitutionale si sa readuca pensiile cat mai aproape de sistemul de calcul al pensiilor pe principiul contributivitatii", a afirmat Orban.In opinia sa,"Cred ca sunt doi dintre ei care au", a sustinut premierul, subliniind ca judecatorii cu pensii speciale sunt cei care au decis neconstitutionalitatea actului normativ referitor la eliminarea pensiilor speciale."Vom cauta o solutie care sa tina cont si de decizia CCR, dar sa faca si dreptate", a dat asigurari Ludovic Orban.Raspunzand unei intrebari, el a afirmat ca impozitarea este o solutie, desi "atunci cand impozitezi, impozitezi un venit". El a precizat ca liberalii sunt sustinatorii cotei unice de impozitare si orice cedare de la acest principiu poate avea consecinte extrem de negative."Daca nu vom gasi alta solutie, vom lua in calcul si o impozitare suplimentara", a afirmat Orban.Curtea a constatat, intre altele, ca legea are un "caracter profund eterogen", vizand statute profesionale diferite si functii de demnitate publica, tratate impreuna.In luna ianuarie, jurnalistii de la Newsweek.ro dezvaluiau ca "din cei noua judecatori ai Curtii Constitutionale, sase primesc pensii speciale"."Mai mult, unii dintre acestia cumuleaza, pe langa salariul de la CCR, mai multe pensii speciale. Cel mai scandalos caz este cel al lui Marian Enache, care primeste trei pensii, plus o indemnizatie acordata in baza legii privind recunostinta fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989", scria atunci Newsweek.ro.