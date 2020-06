Renate Weber si legea impozitarii pensiilor de serviciu, atacata la CCR: "Fie ca este militar, magistrat sau profesor pensionar, trebuie sa plateasca acelasi impozit"

Cetateanul este anuntat cand se schimba politicile fiscale. Categoriile speciale contesta

Articolul 56:Renate Weber a comentat, motivele pentru care a atacat la Curtea Constitutionala, in calitate de Avocat al POporului, impozitarea pensiilor de serviciu."In momentul in care stabilesti un sistem de impozitare progresiv, te obliga Constitutia sa-l stabilesti la fel pentru toti cei care primesc venituri, indiferent de valoare, nu poti sa extragi niste categorii profesionale, si doar pe acelea sa le impozitezi. Spun asta pentru ca in cuprinsul legii se vorbeste de taxa, dar in realitate nu e taxa, e un impozit. Mai mult, este o dubla impozitare", a declarat Renate Weber, pentru Ziare.com.Pe langa pensia contributiva, impozitata cu 10%, anumite categoriibeneficiaza si de o pensie de serviciu, care, in baza legii, ar urma sa fie impozitata cu pana la 85%.Cu toate acestea, Avocatul Poporului considera ca decizia nu este constitutionala, ci discriminatorie: "Criteriul trebuie sa fie acelasi pentru toata lumea, se aplica privind acelasi cuantum tuturor celor care obtin venituri, fie ca sunt salariati, fie ca sunt din mediul privat, public, sau ca sunt pensionari ".Avocatul Poporului sustine ca, indiferent daca vorbim despre un magistrat sau despre un profesor, impozitul trebuie sa fie acelasi: "Fie ca este militar sau magistrat iesit la pensie, fie ca este profesor iesit la pensie, trebuie sa plateasca acelasi impozit, daca pensia lor este de 2.000 de lei plus un leu. Prin aceasta lege, unele categorii ar trebui sa plateasca mai mult, iar aici este un dezechilibru".In momentul in care politicile fiscale se modifica, cetatenii sunt anuntati, fara sa isi poata dezbate, in prealabil, taxele si impozitele. Cu toate acestea, Avocatul Poporului sustine ca oamenii sunt liberi sa depuna petitii."Noi avem foarte multe petitii si de-a lungul timpului am formulat si sesizari la Curtea Constitutionala, am trimis la casele de pensii pe recalculari. Unele, prin interventia noastra, s-au solutionat foarte repede. Deci nu ne ocupam doar de o categorie, oricine are libertatea sa vina catre noi. De exemplu, petitiile primite privind legea cu impozitarea aceasta speciala, au venit si de la Asociatia Magistratilor Pensionari, dar si de la persoane fizice din sistemul medical (personal medical din sistemul militar - n.r.), cei aflati in rezerva", concluzioneaza Renate Weber.