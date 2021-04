Cifra exacta a pensionarilor speciali din Romania. Suma colosala platita lunar de stat pentru acoperirea veniturilor uriase

Boc le-a desfintat, Ponta le-a reintrodus

MApN si MAI, speciali la speciali

Ministrul Justitiei vrea corectarea pensiilor magistratilor

Numarul pensionarilor speciali a fost scos la lumina anul trecut, cand Curtea Constitutionala, care urma sa se pronunte asupra constitutionalitatii impozitarii cu 85% specialilor, a solicitat tuturor institutiilor care lucreaza cu aceasta categorie, o situatie centralizata.Cei 183.000 de beneficiari de venituri din pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta prevazute in legi speciale, care se afau in plata la inceputul acestui an, se impart la randul lor in mai multe categorii, fiecare cu legea lui de functionare. Numai in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice se afla un numar de 9.527 de beneficiari de venituri din pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta prevazute de legi speciale si grupati pe sase legi.Cei mai favorizati sunt beneficiarii Legii nr.303/2004, respectiv judecatori si procurori, in numar de 4.097. Pentru aceasta categorie privilegiata, statul roman plateste lunar de la buget 78,6 milioane de lei, ceea ce rezulta ca in medie o pensie este de 19.221 de lei/luna. Se stie insa ca cea mai mare pensie incasata in Romania depaseste 78.000 de lei/luna, dar acestea sunt cazuri singurale.Tot in evidentele Casei Nationale de Pensii se afla beneficiarii Legii 83/2015, adica personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila. In aceasta categorie se incadreaza 1.423 de persoane, care au la dispozitie un buget lunar de peste 16,1 milioane de lei, de aici rezultand ca media unei pensii de servciu este de 11.336 de lei.Romania mai are si 603 pensionari care au lucrat la Curtea de Conturi, cu lege speciala si ei (Legea 7/2016), pentru care bugetul de stat suporta o plata lunara de 4,9 milioane de lei, adica 8.164 de lei/luna de caciula.In ordinea veniturilor, cea de a patra categorie de pensionari speciali pentru care bugetul de stat vine cu completari de sume este reprezentata de membrii corpului diplomatic si consular, 833 la numar, unde bugetul lunar pentru plata pensiilor este de 4,8 milioane de lei/luna, media pensiei fiind de 5.750 de. lei.Mai exista 1,784 de pensionari din randul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, adica grefierii, bugetul pentru ei fiind de 8,4 milioane de lei lunar, rezultand o pensie medie de 4.792 de lei.In fine, tot beneficiari de pensii de serviciu sunt fostii parlamentari, in numar de 790, care primesc in medie 4.765 de lei pentru activitatea pe care au depus-o la Camera Deputatilor sau Senat, in functie de numarul de mandate.De mentionat ca cinci din cela sase tipuri de pensii amintite pe care statul roman le plateste in momentul de fata au fost eliminate in urma cu zece ani de Guvernul Emil Boc si reintroduse, in 2015 si in 2016, de PSD -ul condus de Ponta si Dragnea.Cea mai numeroasa categorie a pensionarilor speciali, desi beneficiarii lor o numesc pensie ocupationala (In acceptiunea Comisiei Europene, orice pensie platita de stat, care presupune cel putin o discriminare pozitiva fata de sistemul general de pensii, este o pensie speciala), sunt pensionarii Ministerului de Interne.Acestia sunt in numar de peste 88.500 de persoane, iar cuantumul total al veniturilor obtinute este de 3,650 miliarde de lei, adica o medie de 4.132. Aici, avantajati sunt ofiterii, care ajung chiar si la pensii de 10.000 de lei pe luna.O alta categorie numeroasa este cea a pensionarilor Ministerului Apararii Nationale. Romania are 83.170 de pensionari MAPN, acestora platindu-li-se drepturi de 3,4 miliarde de lei. In cazul lor, media pensiei este de 3.415 lei.Si Serviciul Roman de Informatii are o lege speciala privind acordarea de pensii de serviciu, in Edidentele Casei Sectoriale a Serviciului existand 11.792 de beneficiary, cu un cuantum total al veniturilor de 59,5 milioane de lei, de unde rezulta o pensie medie de 5.040 de lei.In evidentele MAPN se mai afla 4.205 beneficiari de pensii militare apartinand altor structuri din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, respective Serviciul de Telecomunicatii Speciale (1.392 persoane, cu o pensie medie de 5.748 lei); Serviciul de Protectie si Paza (1.095 de persoane, cu o pensie medie de 6.457 lei) si Serviciul de Informatii Externe (1.718 persoane, cu o medie a pensiei lunare de 6218 lei).La randul lor, Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ca are 10.190 de pensionari proveniti din randul functionarilor cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor (mediea pensiei- 3.552 lei); 188 de persoane din randul fostilor angajati ai Serviciului de Informatii Externe 884.682 lei (4705 lei pensia medie) si persoane provenite din randul fostilor angajatilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale, 498 la numar (4.097 de lei pensia medie).Anul trecut, in luna decembrie, judecatorii CCR au decis ca impozitarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile militarilor si ale magistratilor, este neconstitutionala.Dupa cum se observa, magistratii primesc cele mai mari pensii de serviciu , dublu, triplu sau de patru ori mai mult decat ceilalti beneficiari de legi speciale.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a avut luni o intalnire cu ministrul Muncii, Raluca Turcan si reprezentanti ai sistemului judiciar pe tema pensiilor magistratilor si a afirmat ca pensia nu poate depasi cuantumul unui salariu in niciun stat care functioneaza pe principii sanatoase. "Sunt recunoscute anumite probleme care exista in legislatie si care trebuie, as pune eu, grabnic corectate. In cadrul acestei formule, intr-un dialog absolut normal intre Guvernul Romaniei, intre ministerele care au legatura cu acest subiect si sistemul judiciar putem gasi aceste solutii. Conturam principiile, in primul rand corectam aceste situatii. Recunoastem faptul ca in niciun stat care functioneaza pe principii sanatoase nu poate pensia sa depaseasca cuantumul salariului", a declarat Stelian Ion la Ministerul Justitiei.