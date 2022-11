Pensiile, energia, războiul din Ucraina – marotele coaliției de guvernare, în lipsa măsurilor concrete pentru stoparea inflației, pentru nivel de trai decent sau, mai nou, pentru creștere economică, fără efecte în buzunarele celor care o produc.

Din septembrie, după ce a fost dată Ordonanța 119, când se credea că au terminat treaba, guvernanții s-au grăbit s-o trimită la Parlament spre promulgare. Ei, aici s-a văzut armonia de neclintit a acestei coaliții, nici până azi nu au reușit să termine toate amendamentele de introdus - de ce, dacă ministrul energiei a avut timp din primăvară până în 31 august, să consulte toate părțile implicate sau interesate – balamucul din piața energiei amplificându-se, acum, când a început sezonul rece, când vor începe să curgă facturile "nesimțite", fără ca, noi, consumatorii, să avem altă vină decât că trăim aici, cu conducătorii aleși de acea majoritate (36-40% din total populație votantă - curat majoritate) care participă la vot. Dacă mă supăr, va spun și câți din aceștia sunt seniori, dar… mai încolo.

Nu a existat seară în care să nu fie scos "la tablă" dl. ministru Budăi, să spună cum e cu majorarea pensiilor. De spus, a spus ce a dorit domnia sa, deși era întrebat punctual. Bănuiesc că pentru cei apropiați domniei sale, era bine să-l vadă în media așa des, dar restul …

De la începutul lui octombrie, concurența dintre PSD și PNL a fost pe procentul de majorare a pensiilor. Și au consumat ore întregi cu dezbateri sterile care ar fi putut fi întrebuințate pentru a face concret ceva în această direcție. Dl. Budăi a reușit să își strice blazonul de profesionist, cu marotele sale invariabile – "părinții și bunicii noștri, am o mare stimă pentru ei" – dar n-a făcut nimic pentru aceștia în acest an. Să nu-mi spună de ajutoarele date celor cu pensii mici, care, probabil datorită legii gravitației -altcineva nu poate fi de vină – au pensiile aproape de pământ. Sau poate ca să se obișnuiască mai devreme, cu locul unde ne ducem toți, deși unii cred că vor scăpa.

Nu cred că există țară în care demnitatea unui cetățean să fie batjocorită în halul ăsta. După ce, o viață întreagă -35 de ani sau mai mult- au dat contribuția lor la fondul de pensii, în speranța unui trai decent, pe măsură contribuției lor, ce vedem acum?

Onorabilii se întrec, care mai de care să-și pună un benghi în frunte, să arate mai frumos la electorat. Și dacă liberalii au făcut ce știau ei mai bine, au plusat că nu dădeau de la ei, cu portofoliul Ministerului de Finanțe pe masă, social democrații au căzut în capcana întinsă și au ieșit cu tot felul de năzbâtii, altfel nu le pot numi, care mai de care mai ilară. În grija lor pentru cei cu pensii mici, se întrec în a declara ba 4000 lei ba 10% și 700 de lei la două luni, ba naiba mai știe ce le le va mai trece prin minte. Dar niciodată nu au luat vreo măsură că acești sărmani pensionari să poată avea în timpul vieții lor, un trai decent, să nu aibă motiv acum, ca dl. Budăi, să-i caineze pe părinții și bunicii noștri, să fi pus în aplicare Legea 127 în acest an, nu trebuiau să aștepte 2023, cât a dorit dl. Ludovic Orban s-o prelungească. Dar poate le-a convenit, după cum se desfășoară lucrurile la Ministerul Muncii.

D-na Raluca Turcan, ministrul Muncii la acea vreme, într-un articol din 20-10-2021, susținea că s-a depășit milionul de dosare digitalizate, prin angajarea a 1000 de specialiști, special pentru această problema, era convinsă că digitalizarea tuturor dosarelor va putea fi terminată până la sfârșitul lui 2022.

Dl. Budăi, prin primăvară tocmai ce ne tot anunța că treaba cu digitalizarea merge ca unsă, astfel că la sfârșitul lui 2022 să aibă toate dosarele introduse în sistem.

Acum s-a sucit. De grabă a aprobat prelungirea contractelor de muncă pentru acea mie de specialiști de la Casa de Pensii, până la 1.09.2023, a declarat că s-au digitalizat vreo 3 milioane și ceva de dosare, dar că până la 1 septembrie 2023 vor fi gata cu toate pentru recalculare. O cifră apropiata ne-a spus și acum în vară. Ce să mai spui, curat profesionist. Dar, cred că și copii de grădiniță o gândeau mai bine, să aibă și un iz de credibilitate.

Ce cred eu. Guvernanții, grijulii cu bugetul țării, atât cât este, dacă nu se colectează măcar la nivelul mediu din UE, motivând că dau o creștere de pensii la 1 ianuarie 2023, gândesc că mai pot prelungi punerea recalculării în aplicare, eliminarea inechităților și diminuarea numitorului de la 35 bărbați și 30 la femei, la 25, în formula de calcul din Legea 127, ducând la un efort financiar mare, care, probabil, le da bătăi de cap celor însărcinați cu finanțele țării și cu colectarea. Nu sunt sigur, pentru că nu vezi îngrijorare pe nici o față guvernamentală. Toți se laudă cu creștere economică - cu INS-ul… altă dată – chiar așa intrată la apă, de la 5.2 la 1.5%, nimeni nu spune cât s-a încasat, ce restante au la Fondul de pensii, cine nu achita contribuțiile dintre contribuabili, să știm și noi. Eu dacă aș ști că o companie de lactate nu-și plătește dările, n-aș mai cumpăra produse de la ea, chiar dacă ar fi cea mai bună. Și este una din soluții.

În plus, dacă majorarea va începe, nu va gândiți că de la 1 septembrie o să vedeți ceva, dezbaterea, aplicarea și promulgarea va împinge termenul cât mai aproape de alegerile din 2024. Numai că aici e o problema sau o altă marotă. De dată asta a contribuabililor. Și nu cea a nebunilor de la curțile imperiale, cu care loveau pe cei căzuți în dizgrație. Nu. Marota (obsesia) lucrului bine făcut. Dacă a fost făcut. Dacă știa dl. Președinte la ce va folosi dictonul sau, cred că s-ar mai fi gândit dacă să-l declame. Cred că de dată asta, oamenii nu se vor lasă prostiți din nou și nu vor mai vota așa cum speră unii, pentru pomeni, ajutoare sau cum vreți să le numiți.

A venit timpul să prevaleze meritocrația, a venit timpul ca politicienii să livreze, nu să tot vorbească în media ce ar face, cum s-ar îngriji de bunăstarea poporului, dar în realitate să nu facă nimic din ce declara. Dacă nu pot, să plece, are cine să vină, și la guvernare și la borcanele cu miere. Cât o mai fi.

Va fi o mare problema la aceste alegeri, pentru că așa cum arată clasa politică actuală, nu există o oferta credibilă pe masa alegătorilor, ca atare nu există atracția de a merge la vot. Asta va face, dacă situația rămâne așa, că extremele dreapta sau stânga să capete mai multe voturi pentru că se iau din totalul celor prezenți la vot, nu din total alegători, și ne trezim și cu Cadmiu, Zirconiu și altele asemenea, că Aur am avut. Nu știu dacă a folosit la ceva, părerea mea.

Problemele fundamentale, prețurile la energie, carburanți și gaze trenează nepermis de mult. Acum văd că și social democrații au venit cu varianta de preț maximal de 1.3 lei/kw. Am mai spus-o, reglementarea, așa cum trebuia făcută din 2021 octombrie, când au venit la guvernare, trebuia să aducă prețurile la starea dinainte de septembrie 2021. Bâlbâiala, poate simulată, a d-lui Virgil Popescu, a dus la specula creată din lipsa reglementării pieței și caracterul mercantil al traderilor, pe așa zisul dicton liberal "economia de piață n-are morală"…

Și când a trebuit s-o aducă în matca firească, s-a bâlbâit din nou și a ieșit OUG 119, vai tatăl ei, că pe mama ei n-o cunosc. Toate bune și frumoase, dar așa cum zic domniile lor, în economia de piață, cine comandă muzică scoate și banii. Dacă domniile lor stabilesc că prețul este 1.3 lei/kw trebuie să ajusteze și veniturile salariaților și pensionarilor la acest nivel. Atunci când domniile lor erau copii și părinții lor plăteau utilitățile din salarii și pensii, erau corelate cu valoarea de atunci a energiei, carburanților și gazelor. Altfel nu mai ajungeau domniile lor să crească, sa se îmbrace, sa-și facă vacanțe, dacă existau aceste anomalii perpetue. Gândiți-va de câte ori crește valoarea Kilowattului și calculați cam măcar la jumătatea valorii rezultate, că salariile și pensiile ar trebui majorate cu acea cifră, pentru a putea plăti facturile. Asta, dacă nu se dau înapoi toate prețurile, și să vedeți cum se domolește inflația, cât ai zice pâs. Trebuie să se hotărască onorabilii, deja se văd mișcările din stradă și e abia începutul.

"Niciun furnizor din România, în acest moment, nu are achiziție de energie electrică pe termen lung. Pur și simplu, producătorii nu vin și nu ofertează piețele de energie electrică pentru contracte la termen. În momentul în care nu ai o cantitate de energie contractată, nu știi să îți faci un preț, o ofertă cu care să abordezi clienții", a mai spus vicepreședintele ANRE.

"Din păcate, în acest moment, prin aceste oferte, furnizorii nu încalcă legislația. Dacă se va modifică legea și se va impune o anumită valoare maximă, deja vorbim despre alt subiect și atunci o să avem de ce să îi controlăm și o să avem la ce să ne raportăm. În acest moment, nicio ofertă nu încalcă legislația. Eventual, încalcă legislația dacă acest preț se regăsește și în factură vreunui client", a spus Zoltan Nagy-Bege.

Gura păcătosului - a mea, adevăr grăiește. Cine ar fi trebuit să reglementeze piața înainte s-o declare liberă și neatârnată. Eu, bineînțeles…

Asistăm, din păcate, la o polarizare tot mai accentuată a societății. În loc să dezvolte, prin investiții, afaceri de pe urmă cărora să poată obține profit, statul se mulțumește să pună biruri pe ce apucă, fără să înțeleagă că fără contribuabili, mulțumiți măcar (fericirea rămâne pentru alte generații), nu vor avea nici încasări mai mari și nici nu va fi oprit exodul plecărilor în vest.

Continuarea acestei obsesii sau marote, va duce la depopularea tot mai mare a forței de muncă calificată, care știe deja să-și vândă forță de muncă unde este apreciată, nu unde își bat joc de ei și când sunt activi și când sunt seniori. De ce? Pentru că pot… Ce au făcut toți politicienii în acest ani, să nu existe sărăcia a peste 3 milioane de pensionari, care acum trebuiesc “ajutați”. În loc să-i ajutați, de ce nu reglați odată pentru totdeauna problema asta, chiar dacă împrumutați țara pe 100 de ani. Tinerii, când vor vedea că au de ce să-și plătească contribuțiile la pensie, vor rămâne în țară, contribuind activ la economia ei. Pentru că generațiile actuale de pensionari chiar au muncit, chiar au fost generații de sacrificiu. Nu bătaia de joc a politicienilor actuali, de toate culorile. Și mulți stau în ajutorul primit de la copiii lor plecați la muncă afară. Dacă cineva are o problemă cu pensii peste o anumita valoare, sa-i întrebe pe consultanții fiscali, sigur găsesc ei o soluție. Să înțeleg că dacă am muncit și am o pensie, stabilită prin calcule mirobolante de experții Casei de Pensii, mai mare de 2000de lei, gata, îmi ajunge. Iarăși se încearcă zâzania între categorii sociale. Procentul de majorare trebuie sa fie unic. Găsiți soluții să taxați pensia peste o anumită sumă. Și gata. Dar de pensiile speciale nu s-ar atinge, cum ar putea?

“Vinovatul pe situația din energie este în principal Partidul Social Democrat, care nu a respectat angajamentele europene ale României și nu a liberalizat piața când trebuia liberalizată. Lucrurile se vor așeza mai curând sau mai târziu, românii vor înțelege, PNL nu a fost niciodată un susținător al măsurilor care să ducă la creșterea prețurilor, creșterea prețurilor a fost un fenomen care s-a manifestat în plan mondial.”, a relatat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.

Mă uimește declarația d-lui Fenechiu, care îl știam un om echilibrat. A uitat cine a dat liber la piața "liberalizată"? Au uitat cei de la PNL, că OUG 114 a fost abrogată tocmai ca această piață să regleze cererea și oferta, nu? Și cu ce ne-am ales? De câte ori s-a plimbat săracul kilowatt prin piața liberă, declarată de dl. Popescu și dl. Orban, cu încuviințarea d-lui Câțu, cum altfel, de a ajuns așa de gras că nu nu mai încape pe ușă, de la 0.24 lei prin 2021, la 1.3 lei sau și mai sus, cerul e limita. Care este legătură aici cu fenomenul mondial, pe care toată lumea de bun simț îl cunoaște. Și care mai știe și măsurile luate pentru contracararea spiralei prețurilor. Tot de politicieni, dar unii conștienți de rolul lor în conducerea țării.

"Despre recesiune se vorbește de la începutul anului, au fost semnale pe tot parcursul anului. Am putut să constatăm pe propria noastră experiență că am avut o scădere a ritmului de creștere datorită impactului pe care l-a avut seceta în producția agricolă și sigur vom vedea aceste... se văd aceste consecințe în procentul de creștere economică pe trimestrul 3 și probabil vom resimți acest efect și în trimestrul 4. Ca atare, suntem pregătiți. De aceea am spus că am luat măsuri astfel încât să putem să consolidăm economia, s-o menținem în echilibru, astfel încât să nu intrăm în recesiune" - spune Prim-Ministrul Nicolae Ciucă.

Îmi este greu să înțeleg ce a dorit să transmită dl. Ciucă, deși de felul meu sunt conciliant. Dar n-aș vrea că această concilianță să fie sinonimă cu fraiereala ieftină. Ce echilibru, care recesiune, când economia duduia acum câteva luni, susținuți și de INS, care după ce a modificat metoda de calcul a PIB în semestrul 1, a reconfirmat creșterea de 5.2%, pe care acum a băgat-o la apă și ieșit doar 1.5%. Dacă o bagă în alcool, oare cât ar fi ieșit?

S-au făcut de râs domnii din coaliție și cu promisiunea de a avea buget aprobat, conform legislației în vigoare. Pentru că nu s-au înțeles, îl tot amână, din octombrie.

Toate se adună, și la un moment dat, cineva va trage linie, și va aduna sau scădea, după caz. La aritmetică suntem toți buni, de când ne-am născut.

Atunci să vedem politicienii, dacă mai pot sta în echilibru.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

