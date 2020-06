Ministrul Muncii, la o luna de la ultimatumul dat directorilor de la Casele Judetene de Pensii: "Ma pot uita in ochii pensionarilor"

Ziare.

Violeta Alexandru reclama ca in tot acest timp, PSD a depus o motiune impotriva sa. "Cand se face treaba, se vede. Intre timp PSD a depus motiune in parlament impotriva mea. Maine ma cheama la Parlament. In lipsa de argumente pentru acest gest politic care profita de majoritatea pe care inca o au in Parlament, au si ei o mare problema: de ce ma imbrac in negru. Acesta este titlul motiunii. Cum au unii timp de pierdut la cate probleme sunt de rezolvat?", isi incheie Violeta Alexandru postarea de pe pagina sa de Facebook.