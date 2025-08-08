Victor Ponta, despre Pilonul 2. Un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați, proveniți exclusiv din munca și contribuțiile cotizanților

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 21:12
Victor Ponta - FOTO Hepta

Victor Ponta, fost premier și fost președinte al PSD, critică dur proiectul, anunțat de guvernul Bolojan, de a schimba modul de funcționare al Pilonului II de pensii.

"Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați, proveniți exclusiv din munca și contribuțiile cotizanților, este o aberație care definește perfect haosul în care am ajuns", susține fostul premier PSD într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 8 august 2025.

Victor Ponta atrage atenția că Pilonul 2 de pensii "aparține în totalitate oamenilor tineri și activi, care au început să cotizeze începând cu anul aderării României la Uniunea Europeană. Nu are nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut, sinecuri sau pomeni electorale; și nici cu Bugetul de Stat".

Victor Ponta - care este absolvent al Facultății de Drept - atrage atenția că, dacă beneficiarii Pilonului 2 vor da în judecată guvernul Bolojan, "procesele în instanță vor da, bineînțeles, dreptate oamenilor".

Ponta susține că, în această chestiune, ar trebui să intervină însuși președintele Nicușor Dan. "Sunt convins că 99% dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan ca Președinte sunt cotizanți la Pilonul 2 și văd cum sunt jefuiți, în timp ce Președintele lor „analizează” situația", scrie fostul președinte PSD.

