Modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, amânate de Executiv. „Află că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern” SURSE

Miniștrii reuniți astăzi în ședința de Guvern aveau pe ordinea de zi o propunere de modificare a regulilor de calcul pentru restituirea către cetățeni, la pensionare, a sumelor agonisite de acestea în Pilonul II de pensii. Potrivit unor surse din presă, proiectul nu va fi aprobat astăzi.

Informația primită pe surse de Digi24 a fost confirmată și de liberalul Florin Roman. „Aflu că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern, pe acest subiect”, a scris acesta pe Facebook. ASF, inițiatoarea proiectului, urmează să facă declarații la finalul ședinței de Guvern pentru a explica principalele modificări. Gabriela Horga, Președinta Comisiei de Buget Finanțe din Senat și fostă vicepreședintă pentru Piața de Capital la ASF, a declarat într-un mesaj pe Facebook că „Proiectul a fost înaintat Guvernului spre inițiere (prin Ministerul Muncii) și pentru aprobat, însă acesta ar fi trebuit să fie supus unei dezbateri publice ample și explicat clar participanților, inclusiv în ceea ce privește modul în care s-a stabilit procentul de 25% pentru plata forfetară (lump sum) și pragul valoric sub care această plată se permite integral.

Adoptarea unei legi care să stabilească în mod clar modalitățile de încasare a pensiei private – obligație prevăzută și de recomandările OCDE – este esențială. Totuși, aceasta trebuie să rezulte în urma unei dezbateri publice serioase și a unor explicații transparente privind modul de calcul al procentului pentru suma forfetară, astfel încât să fie în favoarea tuturor celor 8,3 milioane de participanți – atât a celor care doresc să încaseze pensia acum, cât și a celor care încă mai cotizează – fără a afecta sustenabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii private. Există multiple modele europene și cel american, precum și recomandări OCDE, însă soluția corectă pentru un subiect de o asemenea importanță se poate contura doar prin dialog public.”

Horga a mai precizat că participanții trebuie să păstreze dreptul de a opta pentru plata în sumă forfetară, însă, în același timp, trebuie menținute lichiditatea și solvabilitatea fondurilor de pensii și că acest echilibru este vital pentru sustenabilitatea sistemului, în special în contextul în care, în România, sunt aproximativ 8,3 milioane de participanți la Pilonul II. „Și tehnic, proiectul astăzi este lacunar, prevede un mecanism greoi de plată, prin noi fonduri autorizate și are nevoie de îmbunătățiri substanțiale și, mai ales, de dezbatere publică. Și, cel mai important, banii din Pilonul II sunt ai celor 8,3 milioane de participanți și așa vor rămâne”, a încheiat aceasta.

Ce prevede proiectul de lege discutat astăzi de Guvern

Schimbarea majoră survenită în propunerea de act normativ aflată pe ordinea de zi a Executivului se referă la faptul că participanții la Pilonul II nu vor mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, așa cum permite legea în prezent.

Contributorii vor putea, inițial, să retragă doar un sfert din contribuția totală, urmând ca apoi să își poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere, potrivit Radio România Actualități. Dacă va trece la un moment dat, într-o formă finală, de forul Executiv, proiectul de lege de plată a pensiilor private va înlocui sistemul actual provizoriu și conține și alte prevederi importante.

Pensionarii vor putea fi plătiți pentru contribuțiile lor prin intermediul unor fonduri special constituite și care vor fi administrate de societăți specializate, societăți care nu vor putea funcționa decât în baza unei autorizații acordate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

