Cum vor arăta pensiile românilor la recalcularea din octombrie. Riscuri pentru cei afectați de noua regulă a impunerii CASS peste pragul de 3.000 de lei

La un an după ce fosta coaliție de guvernare a promulgat legea care a regândit complet modul de calcul al pensiilor din România, luna aceasta are loc a doua etapă a recalculării. Autoritățile promit creșteri pentru anumite categorii de vârstnici, cumulându-se până acum 220.000 de dosare în lucru la Casele de Pensii din țară, din care au fost verificate și date în plată peste 100.000.

Procesul este însă presărat cu întârzieri, confuzii, mai ales din cauza noii reguli impuse pe calea primului pachet de modificări fiscal-bugetare pentru reglarea deficitului, asumat de Guvern vara aceasta, care, printre altele, impune colectarea CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. În timp ce unii pensionari așteaptă creșteri medii de aproximativ 100 de lei, alții riscă să constate că, după aplicarea CASS, venitul net poate să scadă.

Pentru cine cresc pensiile la recalcularea din octombrie

Potrivit informațiilor făcute publice de Casele de Pensii, cea de-a doua etapă a recalculării, demarată în octombrie 2025, vizează în special pensionarii care au avut venituri nepermanente și care nu au fost integrate în prima rundă. „Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar. și acelea sunt prelucrate din oficiu. și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive. Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii”, a declarat Mariana Șerbănescu, director executiv adjunct al Casei de Pensii a Municipiului București, într-o intervenție pentru Știrile PRO TV, pe 2 octombrie.

Este vorba, mai exact, de dosarele în care figurează sporuri pentru ore suplimentare, al 13-lea salariu sau diverse prime, dar pentru care adeverințele fie nu au fost depuse la timp, fie nu au fost corect întocmite. Din cei peste 220.000 de pensionari luați deja în calcul pentru recalculare, 18.000 provin doar din Capitală, potrivit datelor centralizate de CNPP și o parte au intrat deja la plată. Cu toate acestea, primele estimări arată că sumele suplimentare vor fi modeste, adică o creștere medie de aproximativ 100 de lei, deși, în cazuri izolate, ar putea fi vorba despre un impact mai ridicat, în funcție de sporurile și veniturile consemnate oficial.

Toate aceste modificări ar fi trebuit să aibă loc la începutul acestui an, proces care s-ar fi încheiat, potrivit calendarului inițial stabilit de Ministerul Muncii, la 15 iulie. Conform datelor din primăvară, începând cu 1 septembrie, pensionarii ar fi trebuit să încaseze deja primele venituri modificate. Presiunea internă pe finanțele țării venită imediat după încheierea alegerilor prezidențiale a făcut însă ca procesul să fie amânat fără un orizont clar la momentul respectiv, invocându-se mai ales lipsa fondurilor alocate la rectificare și problemele tehnice ale programului informatic utilizat de Casele de Pensii.

Oficial, autoritățile susțin că pensionarii care au depus documentele la timp vor primi diferențele retroactiv, însă există deja suspiciuni că plata integrală va fi eșalonată, potrivit unor informații transmise de Gândul săptămâna aceasta.

Criteriile care ar putea duce la scăderi ale pensiilor la „mica recalculare” și problemele la nivel local

Deși recalcularea aduce în general creșteri, există factori care pot afecta în minus sumele nete care intră în buzunarul pensionarilor. Cel mai important de menționat este introducerea contribuției pentru sănătate (CASS) începând cu august 2025 pentru toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Reamintim că diferența care sare de pragul amintit va fi taxată suplimentar cu 10%. Iar, potrivit Digi24, aproximativ 60% dintre pensionarii cu venituri peste medie vor ajunge să aibă o pensie netă mai mică, chiar dacă brutul crește prin recalculare.

În plus, un detaliu în legătură cu care pensionarii trebuie să fie la curent este că cei ale căror dosare nu conțin toate adeverințele necesare riscă să primească decizii de respingere. CNPP a precizat că sunt acceptate atât adeverințele întocmite conform noii legi a pensiilor, cât și cele mai vechi, cu condiția să fie completate corect și să respecte forma cerută. În cazul unor erori, pensionarii trebuie să revină la fostul angajator sau la arhivele unde sunt păstrate documentele. Una din punctele nevralgice întâlnite de angajații CNPP în procesarea dosarelor ține de Anexa 6 a dosarului care trebuie completat de angajator. „Se întâmplă ca angajatorii să elibereze o adeverință neconformă, iar cei care au nevoie trebuie să se ducă să le obțină corect de la angajatori. Revenim cu adrese către beneficiari, revenim și cu adrese către angajatori și încercăm să îi facem să înțeleagă că trebuie să respecte legea, le trimitem inclusiv modelul de anexă 6”, a declarat Directorul Casei de Pensii Dâmbovița, Mihai Toni Ciprian, potrivit potrivit Capital.ro.

Așadar, situația din teritoriu este cel puțin eterogenă când vine vorba de recalculare. Potrivit directorului CNPP Dâmbovița, citat mai sus, de la începutul anului 2025 și până în prezent, au fost depuse 5.226 de cereri de pensionare în județ, dintre care 4.551 au fost deja soluționate pentru pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, invaliditate sau pensie de urmaș. Totuși, pe lângă cererile standard, există un volum considerabil de solicitări privind recalcularea drepturilor de pensie în urma valorificării sporurilor sau a veniturilor realizate anterior anului 2001. „Beneficiarii caselor de pensie pot solicita și alte tipuri de prestații, cum ar fi recalcularea drepturilor de pensie ca urmare a valorificării sporurilor, veniturilor nete sau brute, după caz, realizate anterior anului 2001, unde avem un număr de aproximativ 15.000 de cereri înregistrate de la 1 ianuarie 2025 și mai avem încă aproape de 15.000 de cereri înregistrate la 1 septembrie 2024 - 31 decembrie 2024. La momentul acesta, am reușit și să lucrăm cererile depuse în luna septembrie 2024, circa 1.600 de cereri”, a explicat directorul, potrivit sursei citate.

Trebuie amintit și faptul că există și riscul întârzierilor cronice. Dacă decizia de recalculare nu este transmisă la timp sau dacă pensionarul consideră că a fost calculată eronat, legea oferă posibilitatea contestației, care trebuie depusă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei. Însă începând din septembrie anul trecut, de când a început procesul masiv de recalculare potrivit noii legi, instanțele au ajuns în situația în care au devenit suprasolicitate cu litigii pe tema pensiilor, ceea ce prelungește suplimentar timpul până la o soluție definitivă.

Nu în ultimul rând, infrastructura informatică încă dă de furcă autorităților de foarte mulți ani, iar recalcularea din 2024 a pus în lumină tocmai hibele cu care se confruntă CNPP și efectele directe, în buzunarul românilor, ale unui sistem care nu funcționează. „La Mica Recalculare nu este nimic spectaculos. Putem face recalculări doar pentru cei care au fost înscriși pe legea nouă, dar aici putem emite doar câteva decizii de recalculare sau schimbări de grad. Numărul acestora este infim. Lucrările cele mai grele sunt cele pe legea veche, iar pentru acestea testăm în continuare programul, care nu este încă funcțional”, au declarat angajații caselor de pensii pentru Newsweek, la începutul lunii octombrie 2025.

