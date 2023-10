De ce si cum vor sa ne fure pensiile? Solutia pentru pensii medii de 5.000 de lei Interviu

Daca Guvernul va ataca Pilonul II, vor urma reactii care vor afecta pe toata lumea, inclusiv pe actualii pensionari, Romania ar putea fi actionata in instante internationale, iar veniturile statului vor scadea, afirma deputatul USR Claudiu Nasui.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, deputatul USR a aratat care este diferenta esentiala intre cele doua fonduri de pensii: "Daca in cazul Pilonului II suntem proprietarii banilor, in Pilonul I nu avem decat puncte de pensie politic evaluate. Statul nu poate garanta un trai decent la pensie, pentru ca sistemul e astfel facut incat el depinde nu de ceea ce contribui tu acum, ci de cat se va munci atunci".

In mod normal, spune Claudiu Nasui, directia ar trebui sa fie inversa: "Daca am fi platit la Pilonul II toata contributia pentru pensii, tot CAS-ul retinut oamenilor, cu un randamant de 4%, deci jumatate din cel pe care il are acum Pilonul II, cu speranta de viata de acum, cu aceeasi perioada de cotizare, un roman cu salariu mediu ar fi avut o pensie de 5.000 de lei".

Pilonul II al pensiilor pare o obsesie a actualei guvernari, initial negata, acum aproape oficiala. De ce i-au pus gand rau?

Actuala guvernare a explodat cheltuielile statului si nu au bani sa le acopere. Executia bugetara pe primele doua luni este de tip criza, 5 miliarde deficit, cand in mod normal la inceputul anului ai chiar excedent. Si cheltuielile continua sa creasca. Putine voci li se opun, pentru ca sunt populiste.

De exemplu, chiar miercuri s-au votat 3 legi de subventii de 720 de milioane de euro pentru ferme de porci, pasari si colectare de lapte.

Dar asta nu e de bine? Stimulam productia interna, oamenii vor sa manance produse romanesti.

Subventii exista deja, cea mai mare cheltuiala a UE este pentru subventii agricole. Aici e vorba despre subventii care ii ajuta pe cei care au facut lobby pentru acesti bani.

E o problema de economie: pentru ca o industrie sa supravietuiasca pe pierdere, adica producand mai putin decat consuma, ea trebuie sa absoarba resurse de la restul societatii care produce. Genul acesta de economie a esuat peste tot in lume.

In primul rand, la aceste subventii nu vor avea acces toti, ci numai anumiti producatori care stiu sa navigheze prin birocratie, au usa deschisa, clientii politici. Iar cand inchizi robinetul subventiei se inchide si industria aceea. De aceea, nu e un mod sanatos de dezvoltare.

Si, in orice caz, nu te apuci sa dai subventii mai multe cand esti cu deficitul foarte ridicat. Este un moment de chibzuinta. Germania si multe alte tari sunt pe excedent.

Limita aceea de 3% deficit e un maxim, sa ai o marja in timp de criza, nu sa stai acolo tot timpul. Noi ne-am dezarmat inainte de criza care va veni.

Se vorbeste despre o "gaura" la fondurile de pensii. Adica?

Nu. Pilonul II are o problema si in felul in care s-a facut initial reforma. Cand ea se intinde pe un interval mult prea mare de timp, e foarte posibil sa vina un guvern iresponsabil, populist, care sa o opreasca. Reformele solide se fac mai rapid.

Potrivit legii, cota care merge spre Pilonul II trebuia crescuta gradual timp de mai multi ani pana sa ajunga la 6%. Din 2016, cota nu a mai crescut, s-a plafonat la 5,1%, acum a scazut la 3,75%, desi ca urmare a schimbarii salariului brut ar fi trebuit sa fie 4,25%, pentru ca suma nominala varsata la Pilonul II sa nu scada.

Iar fondurile de pensii estimeaza banii pierduti la 1,1 miliarde de lei, adica banii care nu s-au mai acumulat in conturile romanilor.

Deci prin "gaura" intelegem bani care potrivit legii ar fi tebuit sa intre in conturile romanilor, dar nu au mai intrat.

Exact. Oamenii nu realizeaza acest lucru, pentru ca e vorba despre beneficii viitoare.

Dar pana la urma, contributia pentru pensie a fost retinuta integral, a fost inregistrata ca drept la pensie, doar ca mai mult la Pilonul I, mai putin la Pilonul II. Dreptul la pensie este pentru toata suma retinuta. Care e problema?

Pilonul I nu functioneaza contributiv, ci pe un punctaj de pensie care va fi decis politic. Pilonul I e la mana clasei politice, iar oamenii care depind de pensie devin un electorat captiv.

Deci cu banii varsati in Pilonul I "cumperi" puncte de pensie pe care cand va fi vremea sa primesti pensie Guvernul le va evalua la cat vrea el?

Da. Dau bani, primesc puncte si ele vor valora cat va vrea puterea politica.

Pilonul II, in schimb, este ca un depozit bancar in care depun banii luna de luna, doar ca nu ma pot atinge de ei pana la iesirea la pensie. Banii mei, din contul meu, sunt administrati de un fond care ii investeste cu rentabilitati, deocamdata foarte bune.

Si daca mor inainte sa ies la pensie?

Pensia din Pilonul I inceteaza, banii din Pilonul II ai celor care decedeaza inainte sa iasa la pensie sau in timp ce primesc pensia ii primesc mostenitorii.

Asta este diferenta fundamentala. Daca in cazul Pilonului II suntem proprietarii banilor, in Pilonul I nu avem decat puncte politic evaluate. Pilonul II este sustenabil, contribuitiile au randament, nu e nevoie de subventii de la stat.

Pilonul I este masiv nesustenabil si are nevoie de subventii uriase an de an. Cea mai mare cheltuiala a bugetului este subventia catre bugetul de pensii.

Pensile speciale se platesc din Pilonul I?

Nu. Ele sunt in bugetul de stat.

Deci ele sunt o cheltuiala bugetara peste la subventia care trebuie varsata la Pilonul I?

Da. Il aud pe dl Teodorovici zicand ca vrea concurenta intre piloane. Cum sa ai concurenta intre un sistem care depinde de subventie si are la baza un contract inter-generational si un sistem care are randament?

Iar problemele Pilonului I, care exista peste tot in lume, se vor agrava din motive demografice. Ele vor accentua declinul si bomba mare inca nici nu a explodat.

Iesirea la pensie a generatiei "decreteilor"?

Exact. Pilonul al II-lea era supapa.

Nu e Pilonul I mai sigur?

E o iluzie. Pilonul II are reguli de investitie prudentiale, in general in titluri de stat, are plase de siguranta, daca un fond incepe sa derapeze fondurile sunt preluate de altul, totul e sub supravegherea continua a ASF.

Stiu ca exista acea credinta ca statul nu o sa dea faliment, tot o sa dea bani. Stiti ce da statul? Hartie cu zero-uri. O sa va dea o pensie de 10 mii de lei cu care o sa cumparati un pix. Statul nu poate garanta un trai decent la pensie, pentru ca sistemul e astfel facut incat el depinde nu de ceea ce contribui tu acum, ci de cat se va munci atunci. Pilonul II este o economisire reala a banilor proprii.

Dar banii acestia depusi in Pilonul II nu sunt jumuliti de comisionul administratorului?

Si statul vi se pare ca functioneaza gratuit? Comisionul acela plateste oamenii care se ocupa de bani. Si pentru randamente bune trebuie oameni competenti care vor salarii bune.

Si un profit.

Da. Sa incerce cine vrea sa obtina randament bun pe ONG! Dar randamentele Pilonului II sunt post comision. S-a contribuit cu aproximativ 35 de miliarde si s-a ajuns la 42 de miliarde.

42 de miliarde dupa ce a fost scazut comisionul?

Da. Randamentele au fost in medie de 8%, foarte bune. Deci e clar ca oamenii aceia si-au facut treaba.

Din ce imi spuneti, banii din Pilonul II nu sunt cash. Ei sunt investiti in diverse plasamante, de exemplu, titluri de stat. Cum isi vor lua banii cei care vor opta pentru Pilonul I?

Deocamdata nu stim care e intentia dlui Teodorovici: daca vor lasa la Pilonul II banii acumulati, cele 42 de miliarde, si pe viitor vor mai contribui la Pilonul II numai cei care vor dori sau daca vor fi mutati la Pilonul I si banii deja acumulati.

In acest ultim caz va aparea o mare, mare problema. Pentru ca Pilonul II sa poata tansfera banii in Pilonul I trebuie sa-i scoata din plasamente, adica sa vanda. Va aduceti aminte cum a cazut Bursa dupa ce dl Misa a declarat la audieri in Parlament ca Pilonul II va fi nationalizat? Toata lumea a pus imediat ordinul de vanzare.

Daca lovesti Pilonul II, vei avea reactii in lant care vor afecta pe toata lumea, inclusiv actualii pensionari care nu au legatura directa cu Pilonul II.

Ati spus ca o parte din bani sunt investiti in titluri de stat? Ce s-ar intampla cu ele?

Vor scadea in valoare. Deci va creste costul de indatorare a statului. Si juridic vor fi mari probleme. In fondurile de Pilon II multi sunt investitori straini care au un plan de afaceri si ne vor da in judecata la ICSID (Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investitii de la Washington - n.red.) asa cum au facut fratii Micula.

Ca sa fim integrati in economia globala, ne asumam sa nu faultam investitorii internationali, sa fim predictibili. Fondurile investesc pe termen lung, profilul investitional il faci si in functie de termen. Daca stiu ca iesirile de capital vor veni mai repede, structurez altfel portofoliul, nu iau titluri de stat pe 30 de ani pe care sa fiu obligat sa le vand rapid in pierdere.

Banii din Pilonul II sunt o resursa pentru economia privata. O parte se duceau in investitii private, facute nu dupa criterii politice, ci ale economiei.

Chiar daca banii acumulati deja vor fi lasati la Pilonul II si doar contributiile viitoare vor fi optionale, fondurile tot vor incasa un soc, implicit ar putea sa scada randamente fondurilor, ceea ce sa fie folosit ca argument in favoarea Pilonului I.

Adica vor pune piedica Pilonului II pe scari si apoi vor spune lumii ca nu e in stare sa mearga, ca nu se tine pe picioare, deci e mai nesigur decat Pilonul I?

Exact asa. Randamentul depinde de climatul economic, daca el este de descrestere, eu nu pot face minuni.

Dl Teodorovici deja spune ca Pilonul I are randament mai bun decat Pilonul II.

Asta e o aberatie economica. Pilonul I nu are cum sa aiba randament, pentru ca randament nu poate avea decat o investitie, iar Pilonul I nu are investitii. El poate avea doar populism care sa mareasca punctul de pensie.

Inteleg ca vrea sa il faca fond de investitii.

Alta aberatie. Pilonul I are deficit, pe care il acopera cu subventia. Si pe legea actuala nici nu poate face investitii. Ma intreb daca nu inteleg intr-adevar sau inteleg si manipuleaza oamenii.

E mai frumos sa spui: veti alege, facem competitie intre I si II, decat sa spui ca nationalizezi. Dar nu va fi nici concurenta, nici alegere. Pentru o concurenta reala, ori le subventionezi pe amandoua, ori pe niciunul. Dar fara subventionarea Pilonului I nu se mai pot plati pensiile.

De ce nu va fi alegere?

Ma astept ca aceia care vor sa ramana in Pilonul II sa fie obligati sa parcurga o birocratie, cozi, hartii anuale, lunare.

Oamenii sunt deja inscrisi in Pilonul II. De ce sa se reinscrie? In mod normal, se notifica modificarea unui status, nu continuarea lui.

Eu cred ca asa vor face, pentru ca au nevoie de bani.

Dar reforma este incompleta nu numai pentru ca nu s-a ajuns la contributia de 6% prevazuta de lege. Nici legislatia nu e completa.

Da. Lipseste legea care sa stabileasca felul in care vor fi platite pensiile din Pilonul II. Ea ar fi trebuit adoptata, insa a tot fost amanata. Parerea mea e ca acesti bani trebuie transformati in renta viagera.

Daca Guvernul avea ca prioritate un sistem de pensii sustenabil, se ocupa de legea aceasta, nu de pensii speciale unde sunt mai multi bani decat la Pilonul 2. La pensiile speciale merg 8,1 miliarde de lei pe an, la Pilonul II numai 7,3 miliarde. Cinismul PSD este ca ia bani de la toti pentru fieful lor.

Va asteptati ca aceasta contrareforma sa fie promovata prin OUG, ca sa nu fi atacata imediat la CCR?

Da, pentru ca si "revolutia fiscala" a fost promovata prin OUG.

Care ar fi solutia dvs pentru sistemul de pensii in criza cronica?

Exact in sens invers. Am facut un calcul: daca am fi platit la Pilonul II toata contributia pentru pensii, tot CAS-ul retinut oamenilor, cu un randamant de 4%, deci jumatate din cel pe care il are acum Pilonul II, cu speranta de viata de acum, cu aceeasi perioada de cotizare, un roman cu salariu mediu ar fi avut o pensie de 5.000 de lei.

Asta ar fi fost valabil pentru cei care se califica la Pilonul II. Ce faci cu cei aflati acum in pensie sau sunt cu foarte putin inainte, deci nu au prins Pilonul II?

Este vehiculat Fondul Suveran de Investitii, care sa includa toate companiile de stat profitabile. Ele trebuiau valorificate, vandute pe bursa, pe pachete, iar cu banii acestia, in loc sa alimentezi pusculita PSD, sa platesti aceasta datorie inter-generationala.

Reforma aceasta dura 5-10 ani si faceai si pasi importanti in economia de piata.

Si ajungeau banii pentru toti pensonarii care nu au legatura cu Pilonul II?

Cu banii aceia, faceai un fond care avea o renabilitate si, daca ramaneau diferente plateai de la buget, ca acum, dar macar era perioada limitata, pentru ca ai fi creat un sistem sustenabil fara subventii cu pensii foarte bune. Ceea ce ar fi ajutat dezvoltarea economiei in general.

In plus, eu am propus desfiintarea tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale magistratilor si militarilor, care sa fie insa limitate la valoarea ultimului salariu, fara tot felul de sporuri.

