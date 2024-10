Recalcularea mică a pensiilor – o nouă încercare de a crea speranțe seniorilor după dezamăgirea marii recalculări

După necorelările și greșelile scoase la iveală din august, cu ocazia înmânării deciziilor de recalculare, care au umplut deja ghișeele caselor de pensii, s-a mai găsit ceva să pună pe drumuri pensionarii în speranța că pot obține majorări pentru contribuțiile lor neluate în considerare în legislația anterioară. De ce, dacă s-au achitat reținerile la CAS, e greu de înțeles.

Nici nu s-a încheiat bine marea recalculare a pensiilor, care are și actul doi – se reverifică toate dosarele de pensii, nu se știe până când – că vine dl. Baciu, președintele CNPPR, gata odihnit după efortul de aproape 4 ani de digitalizare a dosarelor de pensii, și ne anunță că s-a început mica recalculare pentru sumele pentru care, deși s-au plătit contribuții CAS, nu au fost luate în considerare la calculul pensiei de către casele de pensii, pentru că nu erau prevăzute în legislație. În momentul în care dosarele au fost digitalizate, ar fi trebuit să existe în ele și perioadele pe care acum CNPPR încearcă să le valorifice în favoarea pensionarilor. Și operația asta trebuia să fi fost făcută deja, când s-a lucrat dosarul pentru recalculare.

O mare problemă este legată de existența arhivelor, iar dacă există arhivele, tarifele pentru adeverințele solicitate prin legea 360/2023, rup nervii întinși la maxim ai seniorilor. Autoritățile puse să controleze această zonă, par să nu existe, în media nu a apărut nici o decizie de sancționare a celor care, profitând de poziția dominantă, exploatează cererea mare, fără just temei, răspuns jenant al unor conaționali la necazurile altora.

Am fost plăcut impresionat de explicațiile d-nei Pârcălabu, fosta șefă a CNPPR, care a sintetizat la TV, zilele trecute, dificultățile majore care au dus la dezastrul aplicării legii 360/2023. Și mai interesant, d-na Pârcălabu a emis niște opinii, care schimbă toată campania, plină numai de vești minunate, făcută de coaliția de guvernare, pe subiect. Domnia sa a explicat, că deciziile de pensionare luate în calcul de specialiștii CNPPR, depind foarte mult de informaticienii care rulează aplicațiile cu baze de date și softul de recalculare, cumpărat de curând, cu 130 milioane de lei. Din discursul doamnei a ieșit concluzia, neexprimată clar, dar suficient de străvezie, cum că cei care au rămas în casele de pensii să se ocupe de sistemul informatic, nu sunt la nivelul care era necesar pentru complexitatea lucrărilor ce trebuiau rulate în sistemele informatice, verificate, și apoi trimise pensionarilor.

Din această cauză, domnia sa crede că au apărut greșelile, inerente, având în vedere procesul complex de recalculare, iar dificultățile cu care se confruntă decidenții din casele de pensii, depind în mare măsură de IT-știi existenți.

Din păcate, sunt nevoit să readuc în discuție, pe scurt, calvarul digitalizării dosarelor de pensii.

Nu mai amintesc cine ce a decis, atunci în 2020, cert a fost (sper), că s-au angajat 1000 (una mie) de specialiști IT pentru această digitalizare a dosarelor de pensii, asta pe lângă specialiștii caselor de pensii existenți în 2020, când trebuia pusă în vigoare Legea 127/2019. Am mai spus, acum câteva luni într-un alt articol, că nu cred că termenul -specialist IT – este corect. Argumentez cu experiența mea în domeniu, în care, pentru asistența tehnică la un sistem informatic cu baze de date Oracle, tarifele orare erau între 250-300 Eur/ora. Asta însemna un specialist IT. Deci, în aceste circumstanțe, dacă ar fi angajat cei 1000 de specialiști IT, ar fi trebuit ca, în câteva luni, CNPPR să nu mai aibă bani de salarii. Dar, poate, digitalizarea era terminată din 2023.

Ca o scăpare, cum numai nouă ni se poate întâmplă, nu a fost mediatizat niciodată bugetul pentru plata anuală al acestor specialiști, și nici de unde se alocă banii pentru această activitate suplimentară.

În martie 2023, când jalonul din PNRR prevedea că legea pensiilor trebuia să fie în vigoare și aplicată, nu s-a trezit niciun demnitar din coaliție să întrebe ce-i cu digitalizarea dosarelor, pentru că din punct de vedere al complexității lucrării, nu era de așa mare subtilitate informatică, ci introducerea datelor din dosarele de pensii dinainte de 2001, în limbajul folosit în sistemul informatic, era problema cea mai gravă. Migrarea bazelor de date dintr-un soft vechi într-unul evoluat, invocată ca problemă, putea fi o problemă, numai dacă cei care discută, n-au nici o legătură cu tehnologia informației.

În tot acest timp, “festivismul” – citez din d-na Pârcălab – promovat de Ministerul Muncii și CNPPR a creionat exagerat realitatea, dând speranțe nereale unui număr mare de seniori, sosirea deciziilor creând adevărate drame în familiile lor. Corect a sesizat doamna Pârcălabu, tot timpul în media nu auzeam decât că pentru 3,8 milioane de pensionari, sigur vor fi creșteri importante (cât pot fi de importante 200-500 lei, greu de spus). Și toată lumea a sperat că va intra în această categorie.

Punctele de stabilitate s-au acordat numai până la ieșirea la pensie. Dacă ai mai lucrat, cum a fost cazul meu, calculul pentru adăugarea punctelor rezultate din activitatea prestată, a fost majorat cu coeficientul de corecție din anul ieșirii la pensie, adică 1,15 din 2018. Ori eu am dat cei 20,5% CAS lunar, în 2019 și 2020, când coeficientul de corecție pe Legea 263 era 1,41. La decizia de recalculare primită în octombrie 2020, am fost înștiințat că, după intrarea în vigoare a Legii 127/2019, se va recalcula și corecta diferența. La acel moment legea era prorogată de 5 luni, și erau slabe șanse să fie repusă în vigoare.

Au trecut 4 ani, legea 127 a intrat la arhivă, iar legea 360 ca să simplifice munca “specialiștilor” IT, a stabilit că se ia totalul punctelor realizate, se adaugă puncte de stabilitate, în condițiile legii, iar arbitrar. Ce ai mai lucrat în plus, după ieșirea la pensie, nu contează, decât cum le convine dumnealor, nu cum ar fi corect.

Corect, cred eu, ar fi fost să scoată punctele aferente perioadei lucrate după pensie, să le indexeze cu indicele de corecție din anul în care s-a efectuat plata, și să fie adăugate la numărul total de puncte. Tratament echitabil, măcar pentru activitatea anilor cu coeficienți de corecție diferiți. De asta, e surprinzător că cei care au ieșit la pensie din 2019, cu acest coeficient de corecție, acum sunt nemulțumiți că nu au primit nimic sau că nu vor avea indexări. Dar uită anii în care, datorită acelui coeficient de corecție de 1,41, au luat cu 40% mai mult decât alții care, spre neșansa lor, au ieșit mai devreme la pensie.

Echitatea, clamată de sute de ori – la contribuții egale, pensii egale - solicită și măsuri în consecință, nu evitări de rezolvare corectă, în favoarea celor care au contribuit la acest sistem de pensii publice, egal pentru toți. Dacă nu din alt motiv, măcar din respect.

Dacă pentru elementele din dosarele de pensii nu au fost făcute corecții, toate datele erau deja acolo, îmi închipui ce se va întâmpla când vor introduce alte date, vor rula minunatul program să scoată deciziile. Sper, pentru cei în cauză, că nu vor trebui să aștepte încă 4 ani.

Atât pot spune, nimic din ce este de făcut la CNPPR nu este disertație de Premiul Nobel. Dar trebuie o expertiză tehnică, dublată de strategii clare și concise, tactica atingerii țintelor din strategie, fiind apanajul unei experienței manageriale dovedită, pentru o funcție atât de sensibilă, ca cea de președinte al CNPPR. Pentru că viața multor cetățeni ai acestei țări, vreo 4,7 milioane, care au făcut din România o țară respectată, după încetarea perioadei active, depind de deciziile persoanei care ocupă această poziție. Poziția mai este sensibilă pentru că, la nivelul la care sunt pensiile, în raport de piața bunurilor de consum, de utilități, de carburanți, de problemele de sănătate inerente vârstei, ce trebuiesc tratate, uneori, deciziile luate, fac diferența între decență și desconsiderare. După o viață de muncă.

Eu sunt optimist, sper ca decența să prevaleze.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

