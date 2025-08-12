Scandal de sute de miliarde pe banii de pensii din Pilonul II. Consultat fiscal: ”Este scandalos că nu s-a făcut asta în 2008”

Scandalul privind pilonul II de pensii al românilor, un instrument care a fost introdus începând cu anul 2007, este în toi, după ce ASF a pus în dezbatere publică un proiect care propune ca banii să nu mai poată fi retrași într-o singură tranșă.

Varianta propusă, în schimb, este ca persoana care contribuie să poată retrage 25% din sumă la deschidere, iar restul eșalonat pentru următorii 10 ani.

Pilonul II a fost de mai multe ori subiect de naționalizare

Bineînțeles, din societate multe voci au reacționat temător, la gândul că asupra acestei sume statul va dispune într-un mod pe care cei care contribuie la Pilonul II nu-l vor putea controla. Dar acest lucru poate fi înțeles având în vedere că nu o dată Pilonul II a reprezentat un fel de „borcan cu miere” al politicienilor aflați în lipsă de lichidități, motiv pentru care, la vremea respectivă, societatea era inflamată cu discursuri de tipul naționalizării pilonului II.

Acest lucru s-a întâmplat de altfel pe vremea lui Dragnea, dar chiar și mai recent, în noiembrie 2024, Nicolae Ciucă pretindea că se află în posesia unor scripte conform cărora PSD ar vrea să naționalizeze Pilonul II.

„Este absolut scandalos că vorbim despre subiectul acesta cu o întârziere de foarte mulți ani. În 2008 acest subiect trebuia reglementat, cum se distribuie fondurile de pensii. Dar de fapt, din punctul meu de vedere, trebuia reglementat odată cu legea privind contribuția, pentru că orice idee trebuie dusă până la capăt când o introduci în lege. Din punctul meu de vedere a fost o greșeală că nu s-a făcut acest lucru atunci”, a explicat pentru Ziare.com consultantul fiscal Gabriel Biriș.

Pe de altă parte, referitor la epoca Dragnea și chiar Ciucă, inclusiv tentația cuiva care ar vrea să naționalizeze acest fond, ar putea fi de înțeles: sunt peste 8 milioane de persoane care contribuie și, conform Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, este vorba despre peste 120 de miliarde de RON reprezentând contribuții brute virate și peste 170 de miliarde RON contribuții nete virate.

Cei care au retras integral banii până acum au fost norocoși

Iar asta nu este tot. Gabriela Horga, fost vicepreședinte ASF, a explicat pentru Ziare.com faptul că inclusiv persoanele care au retras toți banii integral, au făcut acest lucru printr-o soluție „improvizată”, din moment ce, spune ea, nu există o lege a plății acum.

Cât despre persoane care să fi retras banii integral, aceasta recunoaște că au fost, „dar foarte puțini, pentru că încă este etapa de acumulare pentru cei mai mulți dintre participanți”.

Tocmai de aceea, continuă ea, este cu atât mai important să existe această dezbatere acum, „o lege a etapelor de plată fiind necesară pentru când vor fi retrageri mari și un număr mare de participanți care se pensionează”.

Imposibilitatea de a retrage banii integral, cerință OCDE

Pe de altă parte, un alt aspect important de menționat este faptul că cerința privind etapizarea retragerilor din Pilonul II pensii este venită din partea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), organism la care România încearcă să adere, lucru care a fost arătat inclusiv de premierul Ilie Bolojan.

„Acum vorbim despre asta, de ce? Unu: pentru că se apropie momentul în care primii asigurați vor primi partea de Pilonul II și doi: a fost din nou un semnal din partea organizațiilor internaționale că nu ne facem treaba”, a explicat Gabriel Biriș pentru Ziare.com.

Acest aspect este confirmat de altfel și de Gabriela Horga, care explică faptul că forma de retragere a banilor propusă în acest moment este recomandare prioritară într-unul dintre comitetele de lucru OCDE în care ASF este instituție responsabilă.

Iar pe de altă parte, în felul în care s-a făcut comunicarea publică până la acest moment, nu este exclus ca acest subiect să nu fi fost subliniat suficient, lucru pe care îl întărește și Gabriel Biriș.

„Vreți să intrați în casa noastră, numită OCDE? Făceți-vă treaba, aveți niște restanțe. Acum noi vorbim de jaloane. Ce jaloane? Sunt restanțe și când ai restanțe nu treci clasa”, mai spune Gabriel Biriș.

Banii din Pilonul II, posibilă „tentație” dacă ar fi retrași integral

Nu în ultimul rând, discuția este de asemenea foarte importantă în contextul în care se estimează că în 15 ani se va atinge un vârf de plată al acestor contribuții, motiv pentru care autoritățile vor să evite ca atât de mulți bani să fie retrași dintr-odată la momentul respectiv.

Pe de altă parte, după cum arată consultantul fiscal Gabriel Biriș, întreaga dispută are și o componentă socială, din moment ce mulți dintre cei care vor ieși la pensie având ca bază Pilonul I, vor avea o pensie foarte mică, din moment ce salariile lor au fost mici și deci și contribuțiile asemenea.

„Vorbind despre subiectul ăsta, trebuie să ieșim din bula noastră, practic din acea parte a societății care nu numai că este educată financiar, dar are și resurse. Trebuie să ținem cont că o bună parte dintre cei care ies la pensie, ies cu pensii foarte mici, ori în momentul în care un om iese cu o pensie foarte mică din pilonul I și se vede cu niște bani, mulți pentru omul respectiv, ce va face? Îi va cheltui. Și atunci venitul de înlocuire își pierde scopul, este un fel de bonus de pensionare, pe care oamenii o să-l cheltuiască, pentru că au nevoie”, concluzionează Gabriel Biriș.

