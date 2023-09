"România lucrului bine făcut" așteaptă, încă, în creuzetul puterii. Ca să apară, trebuie să se mai și hotărască să aplice, măcar legislația în vigoare

Toată luna august s-a consumat cu presupuneri cu ce o să facă guvernul, când o să înceapă sesiunea Parlamentului din septembrie, cum or să depună proiectele de legi restante, întâi în transparență și apoi la comisiile de specialitate, pentru un parcurs transparent, democratic, etc…

Tot înainte de concediile din vară, și șeful CNPP a promis că până la 31 august, termină digitalizarea tuturor dosarelor de pensie, în concordanță cu promisiunea solemnă făcută de ministrul muncii, dl. Marius Budai, că pe 15 iulie a.c. predă, în transparență, legile salarizării unitare și a pensiilor publice, iar la 1 septembrie le introduce în Parlament.

Nimic din ce au promis, solemn sau nu, nu s-a întâmplat, dl. Budăi a fost înlocuit înainte de 15 iulie, deci a scăpat de rușinea de a nu se ține de cuvânt (oare o avut-o, vreodată?), dl. Daniel Baciu, președintele CNPP, și-a mai prelungit, prin OUG, echipa de 1000 de specialiști IT, cu încă un an, pentru digitalizarea dosarelor de pensie, numai pe surse afirmându-se că 90% din dosare sunt gata. Oficial, e ca și când nimeni n-ar fi spus nimic. Oameni serioși, nu glumă.

În loc să fie repusă în vigoare legea 127/2019, votată de toți parlamentarii din acea legislatură, noua conducere a Ministerului Muncii, a făcut echipe de lucru pentru cele două legi, ce ne duce la concluzia că, până să vină d-na ministră a muncii, d-na Simona Bucura Oprescu, nu s-a întâmplat mare lucru. Nimic din PNRR nu interzice intrarea în vigoare a Legii 127, dacă coaliția de guvernare cade de acord în rezolvarea problemei inechităților, prevăzute de specialiști, acolo.

Între timp, fiind conștienți de cât de presantă e problema seniorilor din această țară, premierul s-a dus la Bruxellex, unde a discutat principii cu mai marii UE și Parlamentului European, ministrul de finanțe declamă public, procente nevalidate de coaliția de guvernare, spunând că sunt asigurate și fonduri pentru majorarea pensiilor, dar din 2024. Procentul de 9,4% nu mai constituie o piedică, fiind anulat, după declarațiile guvernanților, și totuși nimic nu se întâmplă. A mai fost anulat anul acesta, de dl. Budăi, după o delegație la Bruxelles, și?...

Sau se întâmplă, dar nu în direcția pe care o așteaptă milioane de pensionari. D-na ministră a muncii stă în dubiu, dacă să introducă în noua lege, ca majorarea pensiilor pentru compensarea inflației, să se facă în martie în loc de ianuarie 2024, ca să dea timp INS să comunice indicele de inflație din anul precedent. Mă înduioșează grija față de seniorii aceste țări, care până anul trecut trebuiau să aștepte un an întreg, să primească compensarea inflației, nu chiar la valoarea reală, ci la cea care iese din calculele știute numai de “specialiștii” INS, care nu cred că trăiesc pe meleagurile astea. Oricum, “grija” aceasta, ar mai împinge compensările, așteptate din 31 martie 2023, când noua lege a pensiilor trebuia să fie în vigoare, până în martie 2024. Timp în care, toată lumea are treabă cu vouchere energetice, pentru pensionarii cu pensii până în 3000 lei, cu ajutoare, tot pentru aceiași categorie, susținând că sunt alături de aceștia, că nu pot supraviețui cu ce primesc după o viață de muncă. Dar întârzie să pună în aplicare legislația care ar fi permis corectarea inechităților, ar fi majorat sensibil valoarea pensiei, încât să nu mai fie nevoie să fie alocate sume importante, pentru a-i obligă, pe cei care le primesc, să fie recunoscători. Cui? Dumneavoastră, cititorii, alegeți. Cu calendarul de majorări din legea 127, s-au obținut puncte importante în 2019, la alegeri, dar s-a uitat. Și ce au promis, și ce au scris, la fel.

Departe de mine gândul că, ce s-a făcut în materia sprijinului celor cu pensii mici, nu era necesar. Singurul motiv care mă împiedică să fiu și recunoscător inițiatorilor, este că, după ce a fost siluită legea 263, așa cum au vrut, cei aflați la guvernare în decursul anilor precedenți, de au ajuns inechitățile, la 25-40% diferențe între stagii egale, datorită datelor de ieșire din activitate, așa numitul coeficient de corecție, în loc să fie aplicată legea 127, cu eventuale modificări, dar prin care se aducea la un numitor comun, sau mai aproape de realitate stagiile de cotizare, pentru marea majoritate a pensionarilor pe contributivitate. În loc să se perie lipsurile, care mai rezultau, din aplicarea legii 127, s-a preferat să se aplice prevederea din PNNR, o nouă lege a pensiilor, cu sprijinul Băncii Mondiale, prorogarea din decembrie 2022, dată de guvernul Ciucă, pentru amânarea intrării în vigoare a Legii 127, arătând clar, dacă mai era cazul, respectul acordat seniorilor acestei țări. Ce era mai simplu ca, luând valoarea coșului lunar comunicat de INS, subordonat totuși Parlamentului, să modifice valoarea pensiei minime, funcție de acesta. Și gata.

Dacă îmi spune cineva că o nouă lege era soluția cea mai bună, pentru că nu erau fonduri la acea dată, eu nu mai zic nimic. Fonduri au fost, mai greu cu gestionarea lor, pentru mulțumirea membrilor de partid, veniți la putere. Nu mai revin cu excedentul la Bugetul de Pensii, devoalat de d-na Țurcan, când nu s-a mai văzut pe lista noului guvern.

Și de doi ani s-a tot lucrat, s-a văzut, dar numai la televizor, ce contează că viața noastră e una singură, anii aceștia nu se mai întorc, guvernanții sunt încă în căutări, despre cum să ne fie nouă mai bine. Tot de asta, nici inflația n-au corectat-o pe cât era cea reală, încă mai caută soluții…

Limitarea pe plafoane de venituri, a compensărilor pe diverse motive, creează falii în societate, generează inechități și mai mari, în încercarea, nobilă, până la un punct, de a salva de la extincție, familii întregi, cu probleme.

Doresc doar să reamintesc celor care, poate au uitat, cei care au lucrat la realizarea combinatelor, întreprinderilor și fabricilor, până în 1990, acum dispărute, ca și când n-ar fi fost, nu au pensii sub 3000 de lei, după majorările din anii precedenți. Nu trebuie să explic de ce, sunt convins că sunt înțeles. Dar ei, pe lângă ce au realizat pentru țară, fiecare cât a putut, și-au ridicat nivelul de trai prin muncă, cu impozite și taxe plătite corect în fiecare an, și-au ridicat, unii, case în care să locuiască civilizat cu familiile lor, au adus România la alt nivel de dezvoltare. Și când au ajuns la pensie, drept mulțumire pentru tot efortul din anii de activitate, sunt amânați nu se știe cât, cu aplicarea legislației care ar pune în bună ordine raporturile din societate, în plus suportând creșterea facturilor energetice, a alimentelor, medicamentelor și serviciilor din pensiile, compensate cu cât au putut guvernanții să acorde, nu cu cât ar fi fost corect, conform legislației. Motivul, “lasă că ei au, se descurcă”. Cred eu că, de asta am ajuns aici, de nimeni nu mai are încredere în actuala clasă politică. De respectul față de contribuabil… să lăsăm, nu în secolul acesta.

Criza energetică, prin modul cum a fost rezolvată, a adâncit și mai mult starea jenantă a națiunii, ce încearcă să-și revină din șoc, după șocul pandemiei.

De curând, ministrul energiei, dl. S. Burduja, anunța că sunt cinci milioane de gospodării, care au consumat 35 lei pe lună, pentru energie electrică, deci nu este o problema plafonul kilowattului nemodificat, poate fi plătit de oricine, deși piața a scăzut prețul sub plafonul stabilit de fostul ministru al energiei, fără ca efectele acestei scăderi să se reflecte şi in facturile furnizorilor de utilități. Motivul acesta ar fi trebuit, după părerea mea, să-i pună pe gânduri, rău, pe onorabilii guvernanți – ce nivel de trai au cei care consumă 2,5 kw/zi – ei bine, nu, domniile lor justifică lipsa de acțiune în sensul diminuării prețului, prin această statistică, rușinoasă pentru o țară care se dorește egală cu cele din UE. Cum să fim respectați cu asemenea populație pauperă, cum să rămână cetățenii cu pregătire de orice fel, în țară, când, sigur, aceștia nu se pot încadra în cei 75kw/luna, lăudați de dl. Burduja.

Viitorul nu mai reprezintă o atracție aici, pentru tinerii care doresc să facă ceva în viață, când văd ce pătimesc părinții lor, din cauza onorabililor politicieni cocoțați în vârful piramidei. Șansa de a reface economia distrusă de o legislație făcută după chipul și asemănarea lor, care n-au fost în stare, distrugând ceva, să pună altceva în loc să producă venituri pentru țară, este de domeniul SF, mai ales că asta înseamnă muncă, efort intelectual și alte “necazuri” de astea. Nu, s-au mulțumit să-și rezolve dumnealor situația materială, de restul…să se ocupe alții.

Cu toată bunăvoința de a-l credita, la început de mandat, pe dl. premier Marcel Ciolacu, cu o perioadă de grație, pentru intrarea în probleme, acum, după ce văd cum gestionează problemele guvernului, îmi pare rău, credeam că declarațiile domniei sale și ale celor din echipa sa, sunt ferme şi asumate, nu relative sau opționale. Credeam că, în sfârșit, vrea cineva să ia taurul de coarne, să așeze lucrurile în matca lor, fără ezitări. Poate nu văd eu, încă, dar asta e părerea mea.

Și dacă mă întorc și la legislația pensiilor care poate fi aplicată imediat, acum, nu la iarnă, nu în martie la anu’, mă duce la gânduri negre, despre ce vor să facă guvernanții cu noi, pensionarii, pentru simplul motiv, că rândul nostru încă n-a venit. Ce contează că domniile lor au cheltuit truda noastră de zeci de ani, în câțiva ani, ce contează că noi ne-am făcut datoria față de țară și ne-am plătit obligațiile sociale, ce ne-au revenit. Acum suntem o entitate, ce se dorește a fi manevrată cu pomeni, coeficienți de corecție și altele asemenea, pentru scopurile politice vremelnice, ale partidelor de la putere.

Domnilor și doamnelor, nu uitați, noaptea minții naște monștri. Nu așteptați, nefăcând ce puteți face cât sunteți încă la putere, în speranța că nu dumneavoastră veți plăti greșelile strategice sau tactice. Asumați-vă sau lăsați pe alții să o facă, dacă dumneavoastră nu doriți.

Scadența vine, inexorabil. Nu este nimeni ocolit. De aceea nu mai întârziați cu legislația pensiilor, puneți în aplicare Legea 127, aveți și spațiu, prin eliminarea procentului de 9.4%, care v-a tot împiedicat până acum, și când sunteți gata cu cea nouă – grea sarcina, mulți inițiatori – introduceți-o în Parlament, lăsați-o să fie bine dezbătută, ca atunci când iese și este promulgată să nu mai fie batjocorită, ca precedenta. Ce vină avem noi, pensionarii, că cine a ocupat fotoliul de la Ministerul Muncii, n-a avut timp de coordonat legile din domeniul său, să iasă la timpul prevăzut în documente oficiale ale statului, că doar nu le scria dânsul.

Altfel, în 2024 o să aveți mari surprize, și fără noi, seniorii, sunteți sortiți hazardului, mai rău ca zarurile lui Cezar.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

