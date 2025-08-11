Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?

Analiză: De ce guvernul condus de Ilie Bolojan nu a explicat ce se întâmplă cu banii din Pilonul 2 de pensii dacă se schimbă regula în timpul jocului? De ce a preferat confuzia în locul unei comunicări directe?

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar vrea să schimbe modul de retragere a contribuțiilor acumulate în sistemul de pensii private: în loc să poată încasa toată suma dintr-o dată, asigurații vor putea primi într-o singură tranșă mare doar 25% din banii lor, iar restul în tranșe lunare.

Pilonul 2 de pensii în care peste 9 milioane de români contribuie lunar va fi reglementat diferit, potrivit unui nou proiect de lege, discutat într-o primă lectură vineri. Proiectul prevede că oricine a contribuit la acest Pilon 2 și a ajuns la vârsta pensionării poate avea fie (1) o pensie pe tot parcursul vieții, care cu rare excepții poate fi transmisă după deces; fie (2) plăți pe o durată determinată de 10 ani prin retrageri programate.

Sumele investite de salariații români în acest Pilon 2 nu sunt prea mari. Totuși, per total, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei acum o lună, adică 34 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproape 10% din Produsul Intern Brut al României calculat pe anul trecut (360 miliarde euro). Peste 65% din acești bani sunt investiți în titluri de stat, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, ceea ce ar însemna că la retrageri masive, tot statul ar trebui să dea bani înapoi. Practic, prin titluri de stat guvernele își finanțează deficitele bugetare: strâng bani de la populație sau de la fonduri de investiții pe care îi folosesc atunci când nu au alte soluții. Titlurile sunt considerate sigure tocmai pentru că sunt garantate de stat, iar dobânda oferită este de obicei mai mare decât cea a depozitelor bancare.

Vânzarea titlurilor de stat, mai ales neajunse la maturitate, produce pierderi atât pentru fondurile de investiții, cât și pentru stat care se află într-o perioadă lipsită de lichidități. Deci, Guvernul Bolojan încearcă să se asigure că nici acum, nici altădată clienții Pilonului 2 nu vor destabiliza visteria cerându-și toți banii înapoi dintr-o dată. Executivul putea încerca un moratoriu pe o perioadă limitată, un contract cu pensionarii Pilonului 2, o înțelegere pentru aceste timpuri grele prin care trece țara. Premierul și oamenii din jurul lui puteau fi sinceri cu oamenii, să le spună adevărul, nu să lase să se înțeleagă că statul le ține românilor cheltuielile sub control, fiindcă altminteri ei și-ar folosi banii în mod nesăbuit.

Deocamdată, acest proiect de lege nu are susținerea partidelor din arcul guvernamental. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că „pensia privată este economisirea cetățeanului” și „doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, în vreme ce deputatul USR, Claudiu Năsoi, subliniază că e „o încălcare a proprietății private și o formă de expropriere lentă”. PSD și PNL și-au dat mâna pentru modificarea accesului pensionarilor la Pilonul 2 fără să se consulte cu USR și UDMR sau cu alte asociații de profil. De pildă, Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) argumentează că proiectul favorizează companiile de asigurări, nu participanții, prin prelungirea perioadei de plată a pensiilor private, care depășește speranța medie de viață a românilor.

Pe de altă parte, există o decizie a Curții Constituționale din această primăvară care arată că moștenitorii titularilor unei pensii administrate privat trebuie să primească la alegerea lor toată suma din contul titularului, nu doar în rate. Acest raționament ar putea fi aplicat de Curte și în acest caz, fiindcă toți banii aflați în Pilonul 2 sunt privați sută la sută și ar fi o limitare a dreptului de a dispune de proprietatea privată.

