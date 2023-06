Situatia dramatica din sistemul de pensii romanesc, in date statistice

Pensiile speciale ale militarilor sau magistratilor nu reprezinta singura mare problema din acest sector. Conform datelor statistice, in Romania, 40% dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 45 si 65 de ani nu mai lucreaza.

Astfel, din cele 5,2 milioane de persoane care au acum intre 45 si 65 de ani (varsta de pensionare la barbati potrivit noii legi a pensiilor), 2 milioane sunt inactive, scrie Ziarul Financiar.

Daca in 1990 in Romania existau 8,1 milioane de salariati si 3,6 milioane de pensionari, raportul s-a inversat dramatic in ultimii 20 de ani: in prezent exista 5,5 milioane de pensionari si 4,3 milioane de salariati.

Bugetul asigurarilor sociale nu se mai poate sustine singur din incasarile din contributiile obligatorii la sistemul de pensii ca urmare a majorarii pensiilor cu 50% in 2007. In plus, cele 150.000-200.000 de pensii speciale (pentru care se cheltuieste aproape un miliarde de euro anual) sufoca bugetul asigurarilor, iar situatia nu mai poate continua ca in prezent.

Conform jurnalistilor de la Ziarul Financiar, problemele Romaniei sunt duble. O data ca are o rata de ocupare scazuta si, a doua oara, cei care au o ocupatie nu sunt prinsi in "sistem", deci nu contribuie la buget cu taxe si impozite.

Potrivit datelor statistice, in Romania numarul persoanelor ocupate este de circa 9,3 milioane. In total, din intreaga populatie ocupata de la varsta de 15 ani si pana dupa varsta de 65 de ani, 5,1 milioane lucreaza in mediul urban si 4,3 milioane in mediul rural.

Practic, cu adevarat conteaza categoria care lucreaza in mediul urban pentru ca, in majoritate, aceasta este angajata si plateste taxe si impozite, dar si contributiile la pensii din care este achitat dreptul la pensie, scriu jurnalistii de la Ziarul Financiar.

Pe de alta parte, statisticile arata ca, in noiembrie trecut, din cei 5,49 de milioane de pensionari doar 3,8 milioane atinsesera limita de varsta completa pentru a iesi la pensie. Dintre acestia, doar 2,1 milioane aveau si limita de varsta si stagiu complet de cotizare, mai putin de jumatate din numarul total de pensionari. Aproape 1,7 milioane de pensionari aveau limita de varsta pentru a iesi la pensie, dar stagiul de cotizare incomplet. 127.000 de pensionari erau inregistrati in noiembrie trecut cu pensie anticipata partiala.

Peste 40.000 de pensii de invaliditate false

Un control dispus anul trecut de Guvern a scos la lumina sute de cazuri in care pensiile de invaliditate au fost obtinute cu incalcarea legii. In Romania, sunt 40.000 de pensionari cu gradul I de invaliditate, 490.000 cu gradul II de invaliditate si 336.000 cu gradul III de invaliditate. In urma controalelor efectuate, numarul pensiilor de invaliditate a scazut din ianuarie trecut pana in noiembrie cu peste 40.000.

In Romania, mai sunt, de asemenea, 648.000 de pensii de urmas.

Toate aceste pensii inseamna 10 miliarde de euro anual, bani care sunt platiti din contributiile celor patru milioane de angajati, dar si direct de la bugetul de stat (peste 1,5 mil. euro in 2009) intrucat bugetul pensiilor nu face fata acestor cheltuieli. Guvernantii isi propun ca pana in 2020 sa se echilibreze bugetul de pensii astfel incat sa nu mai fie nevoie de interventia bugetului de stat pentru sustinerea pensiilor.