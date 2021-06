Seful PSD nu vede "o problema" la sistemul de pensii si acuza Guvernul de lipsa de "coerenta"

"Am vorbit si cu FMI-ul acum cateva zile, am avut un video call si am fost intrebat de cum vad... dom-le, nu este nicio problema la pensii. Vreau sa stimulezi... nu intervii pompieristic, aoleu, ce se intampla! Pe timpul guvernarii PSD am venit cu 1,5 milioane de oameni noi angajati. Aproape 350.000 de IMM-uri, de companii. Vezi cum dezvolti economia, sa-ti creezi mai multe venituri! Ce faci acum? Dai cu barda in parintii nostri, in noi, cand vom ajunge? Tu nu ai nicio viziune?", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania TV.El a anuntat ca saptamana viitoare social-democratii vor propune o lege a natalitatii."Ne trebuie ceva coerent. (...) E un pachet de legi, vrem saptamana viitoare sa-l prezentam in detaliu, nu sunt lucruri populiste, cum a venit domnul Barna, scutim salariul minim pe economie", a mai afirmat Ciolacu.Conform acestuia, PSD intentioneaza sa faca propuneri legislative "cu o logica clara, cu o viziune clara"."Nu vii primitiv si tai si ingheti tot. Omori cererea. De unde sa mai ai oferta, sa se dezvolte companiile, daca tu nu creezi putere de cumparare?", a adaugat Ciolacu.Premierul Florin Citu a anuntat ca obiectivul viitoarei legi a pensiilor este acela de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii, el afirmand ca riscul cel mai mare cu acest sistem va fi peste 15 ani, atunci cand "vom avea un numar mare de oameni care vor iesi la pensie in acelasi an, iar cei care vor sustine vor fi din ce in ce mai putini".