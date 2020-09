Cum ne pregatim pentru schimbarile care apar odata cu inaintarea in varsta

Familiarizeaza-te cu ideea de schimbare

Intampina corespunzator provocarile pe care ti le aduce starea de sanatate

Prevenirea complicatiilor, prin controale medicale regulate si printr-un stil de viata sanatos

Depaseste schimbarile aparute in plan social

Spectrul inaintarii in varsta te pune fata in fata cu o serie de variabile noi cu privire la evolutia personala. Nu lasa aceste schimbari sa te ia pe nepregatite deoarece pot aduce un impact important in ceea ce priveste starea ta de spirit si sanatatea ta emotionala.Pentru a fi pregatit de schimbare, trebuie, in primul rand, sa o imaginezi fara sa o idealizezi. Desi poate ca astazi visezi la zilele libere in care nu va trebui raspunzi la niciun e-mail de serviciu, pus in fata faptului implinit de a avea toata ziua pentru tine si de a-ti organiza tot timpul dupa bunul plac, s-ar putea sa faca sa te simti neimportant sau neproductiv. Este firesc sa ai astfel de sentimente, iar pentru a le gestiona bine este important sa fii realist si sa iti setezi corect asteptarile.Alege sa fii deschis la schimbari si sa le intampini cu optimism. Gandeste-te la toate activitatile care ar putea inlocui rutina ta zilnica de acum si fii pregatit pentru modificari radicale in ceea ce priveste ritmul zilelor.Un motiv important de ingrijorare, pe care cu totii il impartasim in privinta inaintarii in varsta, se leaga de evolutia starii de sanatate. Aceasta va fi pusa serios la incercare nu doar de schimbarile care se vor petrece pe cale naturala, ci si din punct de vedere al regimului de viata pe care l-am urmat inainte de a ajunge la varsta a treia. Din fericire, ai la dispozitie doua moduri de a actiona:Este normal sa te bucuri de viata si sa muncesti pentru a-ti indeplini visurile, atunci cand esti sanatos. Totusi, viitorul este plin de neprevazut, iar o afectiune ar putea destabiliza iremediabil linistea ta si a familiei tale. O asigurare de sanatate pentru 32 de afectiuni grave, te ajuta sa accesezi tratamente care te pot ajuta sa iti revii si sa reiei viata asa cum o stiai. Alegerea unui asemenea instrument de protectie are efecte benefice atat asupra ta, cat si a familiei tale, care va avea un sprijin financiar pentru a face fata cheltuielilor pentru un eventual tratament.Consultatiile medicale periodice te vor ajuta sa descoperi orice problema de sanatate sau chiar afectiune grava, inainte ca aceasta sa iti pericliteze viata la o varsta inaintata.Apoi, indiferent daca acum esti sau nu o persoana cu un stil de viata activ, urmarea un program de exercitii fizice, pe care sa il mentii chiar si la varsta a treia, te va ajuta sa previi probleme ale articulatiilor, ale coloanei vertebrale, precum si sa previi afectiuni provocate de kilogramele in plus. Mai mult, activitatea fizica si o alimentatie sanatoasa, bazata pe alimente neprocesate si cu valori nutritive ridicate, te vor ajuta sa iti imbunatatesti si sanatatea psihica.Este cunoscut faptul ca o persoana de varsta a treia manifesta o nevoie aparte de sprijin emotional. Modul in care poti preveni sentimentul de izolare sociala depinde de dispozitia pe care o ai inca de pe acum pentru socializare, dar si pentru a incerca activitati noi.Contactul cu prietenii si cu vecinii trebuie sa devina parte din rutina ta inca din perioada in care esti activ. In acest fel, vei stabili conexiuni utile si vei putea lega prietenii durabile. Nu uita ca noi oamenii suntem fiinte sociale si, indiferent de varsta, suntem programati genetic sa traim in comunitati bine inchegate, care sa ne ofere sprijin emotional cand avem nevoie de el.Putini dintre varstnici realizeaza potentialul timpului liber de care beneficiaza, dar tu ai sansa de a-ti proiecta un fel diferit de a-ti petrece timpul liber. Adopta un stil de viata activ, pentru a te obisnui cu plimbarile zilnice in aer liber si cu drumetiile de weekend. In acest fel, poti avea siguranta ca nu iti vei petrece weekendurile intre patru pereti si ca poate chiar vei avea invitati la o partida de sah, de scrabble sau de Monopoly.