Dan Barna, previziune sumbra: In 8-10 ani, sistemul de pensii actual va intra in colaps

"Nu putem sa evitam la nesfarsit discutia despre sistemul de pensii pentru ca e foarte clar, in 8-10 ani sistemul de pensii actual, asa cum e gandit acum, nu va mai functiona, va intra in colaps si asta pentru ca avem generatii foarte numeroase care vor iesi la pensie in perioada urmatoare, generatiile numite decretei in limbajul comun. In momentul in care aceste generatii ies la pensie, generatiile care vin in urma sunt, numeric vorbind, ca o piramida cu varful in sus, ceea ce inseamna ca vor fi din ce in ce mai putine persoane active ca forta de munca pe piata muncii, iar numarul de pensionari va fi mult prea mare si atunci sistemul actual, asa cum e acum, nu mai functioneaza. (...) Nu exista vreo decizie luata acum nici in ceea ce priveste varsta de pensionare, dar sunt linii de discutie care exista si vom continua sa le avem, vom veni cu o propunere. E un angajament in acest PNRR de realizare a unei noi legi a pensii", a spus Barna intr-o declaratie de presa.El a reamintit ca anul acesta nu vor exista cresteri de pensii si de salarii in sistemul public, dar cresterea economica inregistrata "creeaza spatiu bugetar" pentru perioada urmatoare."Avem o crestere economica remarcabila, record, as putea sa spun, si asta e un lucru foarte bun. E un mesaj care creeaza spatiu bugetar pentru perioada urmatoare. Deocamdata anul acesta nu vorbim de cresteri nici in zona de pensii, nici in zona de salarii. Vom vedea de anul viitor, in functia de performanta economica", a afirmat vicepremierul.Vicepremierul Dan Barna a vizitat centrul de vaccinare anti-COVID de tip drive through amenajat in parcarea unui centru comercial de langa Ploiesti.