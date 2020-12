Cum a lovit pandemia de COVID-19 fondurile de pensii private. S-au vazut nevoite peste noapte sa returneze sume uriase

Banii au ramas in depozite bancare

Izolarea a grabit digitalizarea

CITESTE SI:

"Prin prisma impactului initial al izbucnirii pandemiei de COVID-19 asupra pietelor financiare, fondurile de investitii din UE au inregistrat o deteriorare a lichiditatii pe anumite segmente ale fondurilor de investitii cu venit fix combinata cu iesiri de capital ale investitorilor", se arata in raportul semestrial al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Pandemia i-a fortat pe investitori sa-si scoata o parte din banii investiti in fondurile de investitii cu venit fix, rascumpararile atingand cote maxime in martie 2020. Din cauza volumului mare de rascumparari anumiti administratori de fonduri au decis sa le suspende, in parte din cauza incertitudinilor evaluarilor, dar si ca urmare a iesirilor de capital.Intre a doua jumatate a lunii martie si mai 2020, aproximativ 200 fonduri de investitii din UE si Marea Britanie au trebuit sa suspende temporar rascumpararile."Anumite fonduri ETF au fost tranzactionate cu discounturi mari, reflectand problemele de lichiditate ale activelor de baza, in special in martie si aprilie 2020. De asemenea, anumite fonduri monetare au fost afectate la sfarsitul lunii martie in conditiile expunerii la pietei monetare din SUA", se mai arata in analiza.Incepand cu aprilie 2020, lichiditatea fondurilor de investitii s-a imbunatatit, observandu-se o crestere a intrarilor de capital si o revenire generala a performantei. Impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra economiei reale si a pietelor financiare a afectat investitorii de retail si pe cei institutionali, increderea acestora scazand puternic in semestrul I al anului 2020, pe masura ce performanta instrumentelor financiare a scazut la niveluri foarte joase.Distributia activelor financiare a ramas concentrata in cadrul canalelor traditionale de economisire, cum ar fi depozitele bancare, in timp ce investitiile directe pe pietele financiare sau in active mai riscante, de tipul actiunilor, s-au mentinut la un nivel agregat."Cu toate acestea, scaderea abrupta a preturilor activelor si cresterea volatilitatii in urma pandemiei a corespuns cu o majorarea a cumpararilor de actiuni si a volumelor tranzactionate de catre investitorii de retail in perioada februarie - martie 2020. Pietele primare au fost de asemenea influentate de socul produs de coronavirus, emisiunile de actiuni si obligatiuni intrand intr-o perioada de stagnare, in conditiile in care lichiditatea scazuta si volatilitatea ridicata au crescut costul capitalului, companiile evitand finantarea pe piata de capital", spune studiul.Desi una din prioritatile Uniunii Pietelor de Capital este facilitarea accesului la finantare pentru companiile UE, inclusiv IMM-urile, acestea din urma s-au bazat mai mult de imprumuturile bancare in timpul crizei, numai o mica parte apeland la pietele de actiuni ca o sursa de finantare externa.Aceasta tendinta este explicata de masurile de sustinere ale guvernelor, cum ar fi garantiile pentru imprumuturi, si prin faptul ca valorile mobiliare emise de acestea nu sunt eligibile pentru a fi achizitionate de Banca Centrala Europeana, scazand astfel apetitul pentru finantarea externa de pe pietele de capital."Implicatiile crizei COVID-19 asupra dezvoltarii finantelor sustenabile sunt complexe, dar deja incep sa apara semne ca problemele legate de mediu au ajuns in atentia autoritatilor publice si vor fi incluse in politicile lor viitoare, atat fiscale cat si monetare", se mai arata in studiul realizat de ASF.Piata obligatiunilor verzi a continuat sa se extinda, chiar daca anumite agentii si guverne s-au reorientat spre obligatiunile sociale pentru a combate consecintele socio-economice ale COVID-19.Se asteapta ca masurile de izolare impuse pentru a tine sub control pandemia de COVID-19 sa accelereze digitalizarea serviciilor financiare, o tendinta pozitiva per ansamblu prin posibilitatea scaderii preturilor produselor financiare, dar care poate atrage si riscuri, cum ar fi riscul cibernetic, concentrarile ridicate de piata printre furnizorii de servicii de date si fragilitati in sectorul Fintech.Activele cripto nu au fost imune la criza actuala, dar ca urmare a redresarii constante din aprilie si mai, capitalizarea totala de piata a reusit sa depaseasca nivelurile de la inceputul anului 2020.