Ministerul Muncii anunta ca nu se va majora stagiul minim de cotizare pentru pensie. Nu se doreste nici eliminarea pensionarii anticipate

"Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a demarat o reforma ampla a sistemului de pensii , primul pas fiind evaluarea tuturor dosarelor de pensii, in vederea recalcularii. Recalcularea pensiilor se va face in urma unei modificari legislative, astfel incat pensiile mai mici, in baza unei formule care aduce mai multi factori de contributivitate, sa creasca mai repede decat pensiile mai mari. In acest moment, exista un grup de lucru care analizeaza datele pe care le avem disponibile, precum si diferite variante de lucru.In ceea ce priveste informatia lansata in spatiul public, potrivit careia Guvernul vrea sa creasca stagiul minim de cotizare la pensie de la 25 de ani la 35 ani, atragem atentia ca potrivit Legii nr. 263/2010, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei cat si pentru barbati, nu 25 de ani, si nu exista nicio discutie care sa vizeze majorarea acestuia", a transmis, luni, Ministerul Muncii, intr-un comunicat de presa.Institutia precizeaza ca "stagiul minim de cotizare este perioada minima de timp prevazuta de lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei standard de pensionare"."Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevazuta de lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala. Pentru corecta informare a publicului, 35 de ani este stagiul complet de cotizare, atat pentru femei, cat si pentru barbati, deci afirmatia referitoare la intentia Guvernului de a majora stagiul minim la 35 de ani este absurd", a mai transmis Ministerul Muncii.Institutia afirma ca, in ceea ce priveste noul sistem de calcul, care ar elimina indicele de corectie, "se analizeaza posibilitatea includerii acestui indice sub o anumita forma in viitoarea formula de calcul a pensiilor"."In acelasi timp, MMPS nu a initiat nicio discutie si nu exista nicio intentie de a elimina pensionarea anticipata. Imbunatatirea legislatiei si finalizarea procesului de evaluare a tuturor dosarelor au ca scop recalcularea celor aproape 5 milioane de pensii tinand cont de elemente suplimentare de contributivitate, astfel incat pensionarii cu aceeasi pregatire si cu aceeasi vechime sa aiba pensii egale", a mai transmis Ministerul Muncii.