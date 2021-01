Cat vor creste pensiile in 2021. Raluca Turcan: "Cel putin indexarea cu rata inflatiei"

Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata inflatiei, cum este si firesc, de altfel"."In 2021, am discutat cu primul ministru, si cel putin indexarea cu rata inflatiei se va produce in anul 2021. Vom anunta. Suntem in etapa de pregatire a bugetului pentru 2021", a declarat Raluca Turcan, marti seara, la Digi 24.Ea a explicat ca cei mai mari contestatari ai PNL si cei care au facut cele mai multe "atacuri" pe acest subiect sunt "cei din PSD ", ea aratand ca social-democratii "niciodata nu au conceput" ca majorarea pensiilor cu 40% poate fi suportata.Turcan a afirmat ca Legea 127 care ar urma sa duca la o crestere de 40% a pensiilor a fost publicata in Momitorul Oficial in 11 iulie 2019, insa pentru ca pensiile sa poata fi recalculate si implicit majorate ar fi fost nevoie de un ordin al ministrului Muncii, care sa fie elaborat in 90 de zile incepand din 11 iunie 2019 si care sa stabileasca o evidentiere a tuturor pensiilor astfel incat acestea sa intre in procesul de recalculare."De la 11 iunie cu 90 de zile in plus ar fi insemnat 11 octombrie 2019, adica in timp ce PSD-ul era la guvernare, prim ministru era doamna Dancila, nici macar nu-si imaginau ca Guvernul va fi demis.Asta inseamna ca inclusiv in logica PSD-ului - cei care ii intarata in momentul de fata pe pensionari , si daca va uitati, pe toate ecranele spun cum ei vor binele pensionarilor si altii vor raul pensionarilor - niciodata nu au conceput ca aceasta majorare poate fi suportata, mai ales ca impactul este de 138 de miliarde de lei daca ar fi sa facem aceasta majorare cu 40%", a mentionat Raluca Turcan.Aceasta a subliniat ca tine, ca ministru al Muncii, la ideea de echitate si ca si-a propus elaborarea unei noi legi a pensiilor care sa tina cont de acest principiu si de cel al contributivitatii.In ceea ce priveste varsta de pensionare, ministrul Muncii a spus ca, in loc sa se discute despre cresterea varstei de pensionare, doreste sa deschida "discutii ample" despre dezvoltarea sistemului de pensii alternative, ea precizand ca Guvernul doreste cresterea contributivitatii la Pilonul 2.Turcan a mai declarat ca miercuri, in sedinta de Guvern va fi adoptata o Hotarare privind indexarea cu 3,1% a valorii salariului minim, respectiv 70 de lei brut.Citeste si: