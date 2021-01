Posta Romana va incepe de luni plata pensiilor din luna ianuarie

In urma cu cateva zile, reprezentanti ai institutiilor implicate au pus la punct un plan de actiuni care sa permita achitarea la timp a drepturilor aferente lunii ianuarie 2021, avand in vedere programul redus de sarbatori, relateaza Radio Romania Actualitati. Saptamana trecuta, ministerul Muncii anunta ca, in anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul 1-15 al fiecarei luni.Ministrul Raluca Turcan afirma ca a cerut institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor.