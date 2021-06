Economist, despre efectul reformei pensiilor in invatamant: "Tineri, voi mai aveti nevoie de inca 5 ani de internship-uri neplatite"

Intr-o postare pe Facebook , Cristian Paun, profesor universitar la Academia de Studii Economice, face o sinteza a situatiei din Invatamant: un senior de 65 de ani nu va alege niciodata pensia, iar tinerii vor mai avea nevoie de inca 5 ani de internship-uri neplatite:"S-a aprobat posibilitatea ca un angajat la stat sa munceasca si dupa 65 de ani, pana la 70 de ani. Dar nu primeste si pensie, si salariu. Doar una, sau alta, in functie de optiune...in sistemul universitar, si nu numai, asta inseamna ca un senior de 65 de ani mai primeste 5 ani cadou de la Guvernul pus pe reforme. Nu va alege niciodata pensia. Pozitia de putere pe care si-o pastreaza la catedra ii poate aduce enorme avantaje pecuniare. Pensia publica devine maruntis. Daca mai are si doctoranzi, povestea se poate lungi si dupa 70 de ani.Intre timp, cei tineri isi asteapta rabdatori randul. Vor astepta si mai mult acum ca sa aiba si ei ceva de spus la cursuri. Vor mai avea de carat geanta si de reglat videoproiectorul. De corectat lucrarile in locul maestrului. De sters tabla si de adus cafeaua- De ras la glumitele lui anacronice. In final, prelungirea varstei de pensionare va duce la aglomeratie mare la varful piramidei. Criteriile de promovare vor deveni si mai dure si mai politizate. Menite sa consolideze pozitia maestrului, pana ajunge la capat. Noul capat!Curata rezilienta! Curata reforma!Legea va merge cu celeritate spre Parlament! Si la promulgare... E graba mare babaieti! Probabil sunt niste "maestri" de peste 65 de ani care vor vrea sa ramana sau sa se reintoarca in sistem! Se simt tineri! Tineri, voi mai aveti nevoie de inca 5 ani de internship-uri neplatite! E aglomeratie mare in sistem... Consolidati CV-ul ca e greu!Haos si fugi!", isi incheie profesorul postarea. Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a adoptat proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat , iar actul normativ va merge in Parlament in procedura de urgenta. El a mai spus ca proiectul prevede si o crestere optionala a varstei de pensionare la 70 de ani. "Este vorba de optiunea angajatilor aflati in pragul pensionarii si nicidecum de obligativitatea ca acestia sa isi continue activitatea la un loc de munca", a precizat ministrul Muncii, Raluca Turcan "Guvernul a adoptat astazi in sedinta de guvern proiectul de lege care reglementeaza conditiile in care angajatii isi pot prelungi, la cerere, viata activa pana la varsta de 70 de ani. Este vorba de optiunea angajatilor aflati in pragul pensionarii si nicidecum de obligativitatea ca acestia sa isi continue activitatea la un loc de munca. Acest proiect este asumat de coalitia de guvernare si este un prim pas de reforma asumat si in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru a ajunge sa cream un cadru legal care sa permita optiunea persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare sa ramana active si dupa varsta de 65 de ani, stimuland in felul acesta valorificarea experientei lucratorilor varstnici", a declarat Raluca Turcan , la finalul sedintei de Guvern.Ea a precizat ca in Romania sunt peste 100.000 de persoane de peste 65 de ani care au contract de munca si ca acest proiect creste baza de contributivitate la sistemul de pensii.