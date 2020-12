Cum a esuat lamentabil atacul infam al PSD asupra sistemului de pensii private. Numarul romanilor care si-au transferat banii de la Pilonul II catre pensia de stat

Fondurile de pensii private, extrem de profitabile

Riscurile de pierdere a banilor, tinute in frau

Datele statistice arata ca, dintre cei 7,56 de milioane de romani participanti la Pilonul II de pensii , numai 723 si-au facut transferul fondurilor catre Pilonul I de pensii."Ca urmare a OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, o persoana participanta la fondurile de pensii administrate private poate opta, dar nu mai devreme de 5 ani de contributivitate la fondul respectiv, sa se transfere la sistemul public de pensii (activul personal al participantului va ramane in contul privat al acestuia pana la deschiderea dreptului la pensia privata)", se arata in ultimul raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara.Potrivit documentului, pana in luna septembrie 2020, un numar de 723 de persoane au solicitat transferul viitoarelor contributii la Pilonul I, din acest punct de vedere riscul de lichiditate mentinandu-se stabil. Concret, una din peste 10.000 de persoane s-a lasat convinsa de "scamatoria" social-democratilor."Ulterior, prin OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative articolul privind posibilitatea transferarii contributiilor la sistemul public au fost abrogate", se mai arata in studiu.In contextul incertitudinii internationale generata de pandemia COVID-19, sistemul de pensii private caracterizat de investirea si economisirea pe termen lung ramane cel mai putin afectat."Diversificarea echilibrata si prudenta a ajutat sistemul de pensii private sa depaseasca pe teritoriu pozitiv mai multe episoade de volatilitate crescuta din trecut (spre exemplu lunile august 2015, ianuarie 2016, iunie 2016, iunie 2017 si decembrie 2018), depasind astfel si perioada de volatilitate ridicata din luna martie a acestui an determinata de criza pandemiei cu coronavirus", se arata in ultimul raport al ASF.Desi inceputul lunii aprilie a acestui an a debutat cu o calmare a volatilitatii sistemului de pensii private, aceasta se mentine la un nivel superior comparativ cu perioada anterioara pandemiei.In pofida episoadelor temporare de volatilitate ridicata, activele fondurilor de pensii au crescut de la an la an, cu o rata de crestere de peste 19% in toti anii de la infiintare (cea mai diminuata rata de crestere a fost de 19,40%, fiind inregistrata in luna decembrie 2018), iar in luna septembrie 2020 activele fondurilor de pensii private au crescut cu aproximativ 18% comparativ cu finalul anului anterior.Pe de alta parte, raportul mai arata ca riscul de dobanda si riscul sistemic de piata "depind de elemente ale climatului investitional general, la nivel local si international", iesind din sfera de influenta a administratorilor fondurilor, in vreme ce componentele privind riscul de spread si riscul individual sunt gestionate la un nivel adecvat prin intermediul politicilor de diversificare a portofoliilor aplicate de managerii fondurilor.Riscurile aferente stabilitatii si bunei functionari a fondurilor de pensii se mentin la niveluri diminuate, dat fiind mecanismul de functionare a sistemului de pensii private de tip contributii definite cu garantii (la nivelul sumei contributiilor), excluzand practic riscul de solvabilitate care constituie principala preocupare in cazul sistemelor de pensii bazate pe definirea beneficiilor (predominante inca in Europa atat ca numar, cat si ca active).De asemenea, o serie de alte riscuri relevante pentru acest domeniu (ex. riscul privind o eventuala rata insuficienta de inlocuire a venitului din perioada activa cu cel din pensia privata sau riscul de lichiditate) nu sunt aplicabile deocamdata in cazul sistemului de pensii private din Romania datorita maturitatii reduse a acestuia si ponderii inca nesemnificative a participantilor aflati aproape de momentul pensionarii la limita de varsta.In momentul de fata, Pilonii de pensii II si III au impreuna peste 8 milioane de participanti, 7,56 milioane fiind in Pilonul II si 517.000 la Pilonul III. Sistemul de pensii private a inregistrat per ansamblu rezultate pozitive in primele trei trimestre din anul 2020. Activele nete in Pilonul II si III au ajuns la 72,55 miliarde de lei.