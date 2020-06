Standard & Poor's nu crede ca Guvernul poate sa creasca pensiile romanilor cu mai mult de 10 procente

Ziare.

Peste cinci milioane de pensionari romani ar putea sa primeasca, de la 1 septembrie, o crestere a pensiilor de doar 10%, potrivit agentiei de rating Standard & Poor's.Desi legislatia le promitea oamenilor pensii mai mari cu 40%, coronavirusul si agentiile de rating dau peste cap promisiunile politicienilor, chiar in an electoral.S&P spune ca majorarea pensiilor din sectorul public ar avea un impact semnificativ asupra finantelor publice.", arata raportul S&P.Adrian Benta, consultant fiscal a declarat ca "Decizia agentiei S&P a pornit de la prezumtii care sunt de bun-simt: o crestere a pensiilor cu un procent de 10% care sa nu arunce in aer finantele publice din Romania".Aurelian Dochia, analist economic a aratat si el ca "Toate cifrele care sunt avansate mi se pare ca sunt realiste (...). Incepem sa ne apropiem de niste orizonturi mai realiste si in ceea ce priveste cresterile pensiilor".