Sustenabilitatea bugetului național de pensii – o saga tristă a unui popor amăgit… tot timpul

Pe timpul guvernării PNL-USR, în focurile plămădirii PNRR, oficiali de la Ministerul Muncii, d-na Violeta Alexandru și dl. Ghinea de la Ministerul Fondurilor Europene ne-au spus că Legea 127/2019, în vigoare deja, nu era sustenabilă; sumele necesare pentru plata pensiilor indexate conform legii ar fi depășit colectatul din contribuțiile salariaților. Cu toate acestea, în primul trimestru al anului 2020, când era pusă în discuție existența sumelor pentru plata pensiilor de la 1.09.2020, premierul, dl. L. Orban, și ministrul de finanțe, dl. F. Cîțu, declarau că au fost bugetate sumele necesare pentru aplicarea Legii 127 și că acestea erau cuprinse în Bugetul de Stat pe 2020, aprobat de Parlament.

Numai că, în aprilie 2020, brusc, dl. Ludovic Orban, într-o conferință de presă, a declarat că a decis prorogarea Legii 127/2019, pe motiv că nu sunt fonduri, deși partidul domniei sale a votat-o fără obiecțiuni înainte de alegerile parlamentare din 2019. Probabil că scorul la parlamentarele din 2019 a fost influențat și de poziția PNL la votul Legii 127.

Nu același lucru pot spune despre USR, care s-a abținut de la vot; motivele nu sunt clare. Poate numai pentru că legea era promovată de PSD, care ar fi trebuit să culeagă roadele promulgării, poate fler politic (aici mă cam îndoiesc).

Cert e că decizia d-lui Orban i-a picat mănușă d-lui Ghinea, care a și introdus în PNRR paragraful cu o nouă lege a pensiilor, concepută cu asistența de specialitate a Băncii Mondiale(?!), nu mult, cca. 4 milioane de Euro.

În entuziasmul că s-a schimbat premierul, în decembrie 2020 d-na R. Turcan, ministra Muncii în guvernul Cîțu, propune și obține finanțarea ca 1000 de specialiști IT să fie detașați la CNPPR, pentru recalcularea dosarelor de pensii mai rapid și profesionist, până în trimestrul 1, 2023, când era jalon în PNRR, inclusiv cu noua lege a pensiilor in vigoare. Nu s-a întâmplat așa, dar în fiecare an a fost prelungit termenul, până în august 2024, când încă mai erau dosare de digitalizat.

Din 2021, când s-a format o nouă coaliție de guvernare PNL-PSD, am asistat la un ping-pong mediatic pe tema legii pensiilor, în care ministrul muncii din noul guvern, dl. M. Budăi, ne explica cât o să fie de bine când o să vedem noua lege a pensiilor, și cum are grijă și respect pentru părinții și bunicii săi. Nici un cuvânt despre sustenabilitatea legii, dacă intrau calculele cu noile pensii, în anvelopa ce se aduna în trezorerii pentru pensii, nimic. După doi ani de “uite acum o să fie gata”, aflăm că dl. Ghinea a pus ceva mere otrăvite în PNRR. Un procent din PIB, de 9,4%, era inclus în plafonul maxim anual, pentru bugetul de pensii, vreo 50 de ani. Și acum a rămas neclar de unde a introdus dl. Ghinea acest plafon, când media plafoanelor bugetelor de pensii, în țările membre UE, era de aproximativ 13%.

Pleacă dl. Budăi, în 2023, chiar înainte cu o lună, față de termenul în care se angajase, împreună cu CNPPR, să termine recalcularea dosarelor -31 august 2023 -, ca după aceea, în septembrie, să introducă proiectul legii în Parlament. Plecând în iulie, a considerat că este derobat de obligații, și el și subordonații săi, care n-au plecat din domeniu.

Vine d-na Bucura Oprescu, în iulie 2023, se apucă de treabă… și, prin noiembrie 2023, apare noua lege 360, făcută cu consultarea Băncii Mondiale, a Comisiei Europene, o lege care, conform celor declarate de d-na ministru în repetate rânduri, are la baza principiul contributivității, este o lege sustenabilă, și aduce, în sfârșit, o pensie corelată proporțional cu contribuțiile salariaților la fondul de pensii.

Premierul actual, dl. Marcel Ciolacu a reușit să modifice, la Bruxelles, PNRR-ul, eliminând acel procent din PIB de 9,4% pentru anvelopa pensiilor, ceea ce premierii PNL nici n-au încercat, nici n-au reușit să modifice o aberație a unui domn din guvernul PNL-USR, din motive cunoscute numai de dumnealor. Asta nu a împiedicat oficiali PNL, din sectorul asigurărilor sociale, să declare că legea 360 este o lege profund liberală, făcută de liberali pentru pensionarii nedreptățiți de soartă. Ipocrizia nu doare și nu e contagioasă, dar de râs tot te face.

În tot acest timp, nimeni dintre oficiali nu a vorbit despre cât se colectează lunar la Bugetul de Pensii, cât se completează de la bugetul de Stat pentru plata integrală a pensiilor. Capitolul transparență în acest domeniu a lipsit. Greu de înțeles, mai ales că era un subiect sensibil, privea soarta a milioane de oameni care după zeci de ani de activitate în care au plătit contribuțiile dispuse de legislația în vigoare, aveau dreptul măcar să știe starea reală a colectării fondurilor de asigurări sociale.

Nu reveneam asupra acestui subiect dacă nu era publicată o declarație a d-lui Marcel Boloș pe temă:

“Astfel, mâine vom opera deschiderea de credite bugetare, care se traduce prin asigurarea sumelor pentru cei 3,8 milioane pensionari care primesc pensii majorate din septembrie. Pentru Guvernul României, respectiv Ministerul Finanțelor, este un efort de suplimentar de aproximativ 10 miliarde lei, pe care trebuie să îi asigure în contul Casei Naționale de Pensii Publice, pe parcursul anului 2024. De la o medie lunară de circa 10,5 miliarde lei, Ministerul Finanțelor va asigura către Casa Națională de Pensii Publice aproximativ 13 miliarde lei lunar.”

În afară de suma de cca 2,5 miliarde lei, pe care trebuie s-o asigure, în plus, în fiecare lună, pentru plata noilor pensii, eu n-am înțeles nimic. La început vorbește de deschideri de credite pentru asigurarea sumelor pentru 3,8 milioane de pensii, apoi trece la efortul suplimentar pentru anul acesta, de 10 mld. lei, ca să încheie cu efortul pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe în fiecare luna să asigure în loc de 10,5 mld. lei, 13 mld. lei, pentru pensii. Cât din această sumă se colectează prin Trezorerii, cât din ea sunt fonduri atrase, cât sunt restanțe acoperite din fonduri bugetare, nu ni se spune. După cum, nici Ministerul Muncii nu ne spune ce a făcut să separe din sectorul Pensii, cele pe contributivitate de cele care se achită de la bugetul de stat, conform legislației aplicabile, parțial sau total. Nevoia de a demonstra că sistemul de pensii este nesustenabil a dispărut, acum poate fi refăcută separarea pensiilor pe contributivitate de cele care, așa cum au decis (democratic - cum altfel), parlamentarii prin vot, trebuiesc plătite din Bugetul de Stat.

De ce se tem oficialii din guvern să declare, sincer și onest, starea colectării asigurărilor sociale, starea creditării fondului de pensii de la bugetul de stat sau din împrumuturi, lunar? Nimeni nu-i poate acuza de alocări necuvenite sau de operațiuni ilegale. D-na Pârcălabu, fosta președintă a CNPPR a avut într-o seară la TV, o opinie privind starea bugetului de pensii, când, până în 2007, sumele aferente se direcționau către conturile CNPPR, existând ani cu excedent la colectare, și după 2007, când colectarea s-a mutat la Trezoreriile Ministerului Finanțelor, iar toți miniștrii se vaită că au deficit. De ce trebuiesc plimbați banii în conturile Ministerului Finanțelor, când ei sunt destinați exclusiv pentru plata pensiilor, adică în conturile CNPPR, mi-e greu să înțeleg, dar pot asculta explicații autorizate. O clarificare profesională și documentată ar înlătura subiectivismul pe această speță, iar componența detaliată a pensiilor care sunt incluse în Bugetul de Pensii al CNPPR, cu sursele de finanțare clare și defalcate, ar face lumină în acest caz nebulos, după părerea mea. M-aș bucura ca eu să mă înșel, din lipsa informațiilor necesare, și să vedem o oglindă corectă și detaliată, explicată de responsabili guvernamentali. Mai bine asta, decât ce avantaje aduc punctele de stabilitate sau calcule aritmetice nesfârșite, rulate în media, seară de seară. Cu rezultat greu de catalogat, după atâția ani de așteptare, în momentul când aflăm acum, în septembrie, că se vor reverifica toate recalculările.

În situația în care banii nu sunt suficienți pentru plata pensiilor din încasările celor 20,5% din salariul brut, contribuții pentru pensia publică, ar putea fi lansate diverse facilități financiare pentru sectorul privat, cu scop final, deschiderea de noi capacități de producție/servicii, care, chiar dacă nu vor acoperi complet necesarul de bani pentru pensii, măcar ar diminua efortul de împrumut al statului. Asta se poate realiza numai prin transparență, disponibilitate, încredere și predictibilitate. Și o experiență managerială reală.

Genul de discurs al unui oficial de prim rang al guvernului, prezentat mai sus, dă naștere la tot felul de suspiciuni, neîncredere, suspectări că e ceva de ascuns. Și n-ar trebui să fie, pentru că indiferent cum sunt receptate, cifrele reale colectate, starea reală a bugetului de pensii, cu prognoza trimestrială judicios stabilită, ne-ar putea da o certitudine privind sustenabilitatea, pe care, în prezent, o știm numai din declarațiile verbale ale d-nei Bucura Oprescu. Iar domnia sa nu are nici un control asupra colectării banilor pentru asigurări sociale în Trezorerii.

Și poate ne lămurește cineva autorizat, de ce trebuie să așteptăm noi, cei care primim pensia pe card, 12 zile pentru plata efectivă. N-aș numi-o discriminare, dar este, pentru că între timp, nu la toți ceilalți, dar la mare parte, banii sunt livrați cu poșta, începând cu prima zi din lună. E un fel de pedeapsă că folosim mijloace electronice, sau care ar putea fi substratul? Căci dacă îmi spune cineva că banii se transferă la băncile comerciale în prima zi a lunii și ele îi păstrează în conturi până în 12, ziua plății, mă duc să mă culc.

Cum spuneam, sunt mici detalii, unele mai sensibile, dar odată clarificate, încrederea este restabilită, participarea reciprocă asigurată, și lumea o să pară mai bună ca înainte. Totul e dacă există voință politică. Acum putem vedea cine din coaliția PNL-PSD este devotat cauzei pensionarilor, cine încearcă să facă și din Bugetul de Pensii o sursă de negociere pentru categorii de pensionari care, datorită legislației anterioare, nu au avut contribuții la acest buget, dar primesc pensii pe baza unei legislații favorabile (să fiu delicat). Iar acum, din cauze neclare, sunt incluși în Bugetul de Pensii, controlul asupra cât trebuie virat la CNPPR pentru aceștia, fiind la Ministerul Finanțelor. Care colectează, prin Trezorerii, și banii pentru contribuția la pensie a tuturor salariaților.

Poate cineva din instituțiile menționate mai sus are timp să ne lămurească și pe noi, contribuabilii, cum stau lucrurile, în raport de ce observații au fost expuse în acest articol. Sunt convins că nu sunt singurul care a sesizat aspectele relatate, și m-aș bucura să constat, după replicile oficiale, cu argumente dovedite, că opiniile mele nu sunt corecte. Iar dacă am avut dreptate, m-aș bucura să văd că lucrurile se îndreaptă. Măcar acum, înaintea alegerilor.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

