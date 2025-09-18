Bugetar de lux și pensionar special, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Unde lucrează în prezent

Bugetar de lux și pensionar special, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Unde lucrează în prezent
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Română

Un pensionar special și fost angajat al DNA și DGA a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis.

Este vorba despre Constantin Bordeianu, unul dintre cei mai puternici funcționari din Ministerul Energiei, potrivit G4media.ro

Informațiile despre aceste condamnări apar pe portalul instanțelor de judecată din București și Sinaia în aprilie 2024, septembrie 2024 și septembrie 2025. Fost agent și ofițer de poliție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție, Bordeianu s-a angajat, după ce a ieșit la pensie, la Ministerul Energiei, inițial drept consilier superior, în prezent fiind director general al Direcției Generale Investiții, structură care are în administrare investiții cifrate la aproape 14 miliarde de euro ale acestei instituții, scrie sursa citată.

În București, Bordeianu a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale de 6.000 de lei pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În motivarea deciziilor, se arată că, la data de 23 iunie 2021, în jurul orei 17:10, inculpatul a condus autoturismul marca Volkswagen Passat, cu nr. de înmatriculare (…) în Piața Universității, sector 1, București, având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat în perioada 28 mai 2021 – 26 iunie 2021, motivul reținerii permisului fiind nerespectarea unei reguli privind depășirea la data de 12 mai 2021.

În justificarea pedepsei, judecătorul a menționat că ”inculpatul este integrat în societate, fiind pensionar (56 de ani, fost cadru militar) și este la primul contact cu legea penală, a recunoscut comiterea faptei încă din primul moment, iar fapta sa nu presupune o gravitate crescută, nefiind urmarea unei rele-credințe (…)”

Bordeianu a depus apel.

Șase luni mai târziu, pe 28 martie 2025, Bordeianu a fost trimis din nou în judecată pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni la data de 13 octombrie 2021, dosarul penal fiind înregistrat la Judecătoria Sinaia. În urmă cu două zile, prin decizia nr. 83 din 15 septembrie, și această instanță l-a găsit vinovat, condamnându-l la 4 luni de închisoare, decizia putând fi atacată cu apel.

Constatând concursul de infracțiuni între faptele din 23 iunie 2021 și 13 octombrie 2021, completul de judecată a contopit cele două pedepse, rezultând pedeapsa de 4 luni închisoare și 6.000 lei amendă penală, cu amânarea aplicării pedepsei rezultante, termenul de supraveghere fiind de 2 ani de la data deciziei definitive din primul dosar. De asemenea, Bordeianu trebuie să presteze aceleași ore de muncă în folosul comunității și să meargă la un psiholog.

Anchetatorii arată că, la data de 13 octombrie 2021, în jurul orei 17:00, inculpatul a condus un autoturism pe DN1, având dreptul de a conduce suspendat ca urmare a întocmirii dosarului penal anterior, din iunie 2021, soldat, în final, cu amenda penală de 6.000 de lei, scrie sursa citată.

Și de această dată, Bordeianu a recunoscut în totalitate fapta.

