Un pensionar a jucat la loterie toată viața și a dat lovitura la 94 de ani. „A fost incredibil”

Autor: Maria Popa
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 10:31
Bilet la loterie Foto: Pixabay

Un pensionar din Canada demonstrează că niciodată nu e prea târziu ca să dai lovitura la loterie.

Levi Bacquie, în vârstă de 94 de ani, care locuiește în Ottawa, sărbătorește după ce a câștigat la loterie un premiu în valoare de 50.000 de dolari, la o extragere din această vară.

Bacquie a jucat la Ontario Lottery toată viața, dar acesta este primul premiu cu o sumă atât de mare, conform Daily Hive.

„A fost incredibil”

„Când am descoperit prima dată că am câștigat, a trebuit să verific biletul iar și iar. A fost incredibil”, a declarat pensionarul în timp ce își ridica banii.

Levi Bacquie i-a spus doar fiului său despre câștig.

„Au fost șocați”

„O să spun mai multor persoane când o să fiu pregătit, dar toți de la magazinul alimentar de unde am luat biletul au fost șocați”, povestește Levi.

Canadianul spune că banii câștigați la loterie îl vor ajuta să se bucure de pensionare și să economisească niște bani și pentru familia sa.

