Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze

Un pensionar de 85 de ani din Italia a fost salvat de carabinieri după ce s-a înecat cu propria proteză. Bărbatul se afla în locuința sa din Roma când a avut loc incidentul.

Totul a început după un apel la 112, când o persoană a anunțat că a auzit mai multe strigăte și zgomote ciudate venind dintr-un apartament.

Atunci carabinierii au mers la fața locului și au constatat că ușa apartamentului era încuiată pe interior și că bărbatul de 85 de ani care locuia acolo nu răspundea, potrivit Il Messaggero.

Cu ajutorul unui vecin, carabinierii au încercat să ajungă la apartamentul bărbatului de pe balconul alăturat, însă distanța dintre balcoane și înălțimea la care se afla etajul respectiv făceau operațiunea și mai grea.

Unul dintre ofițeri a decis să se cațere peste balustradă și, suspendat în aer, a sărit pe balconul apartamentului. Așa a intrat în locuința pensionarului.

Bărbatul de 85 de ani se afla pe podea, cu căile respiratorii blocate de proteza dentară.

Salvatorul a acționat rapid și a încercat să elimine obiectul care îi bloca căile respiratorii, astfel permițându-i să respire din nou. Între timp, celălalt agent a spart ușa apartamentului și a intrat pentru a-și ajuta colegul până la venirea ambulanței.

Pensionarul a fost internat la spital pentru observație medicală și este în afara oricărui pericol. Și unul dintre polițiști a avut nevoie de îngrijiri medicale, el suferind o leziune ușoară la gleznă.

