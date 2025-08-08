Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 14:40
145 citiri
Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
Pensionar FOTO: Pixabay

Un pensionar de 85 de ani din Italia a fost salvat de carabinieri după ce s-a înecat cu propria proteză. Bărbatul se afla în locuința sa din Roma când a avut loc incidentul.

Totul a început după un apel la 112, când o persoană a anunțat că a auzit mai multe strigăte și zgomote ciudate venind dintr-un apartament.

Atunci carabinierii au mers la fața locului și au constatat că ușa apartamentului era încuiată pe interior și că bărbatul de 85 de ani care locuia acolo nu răspundea, potrivit Il Messaggero.

Cu ajutorul unui vecin, carabinierii au încercat să ajungă la apartamentul bărbatului de pe balconul alăturat, însă distanța dintre balcoane și înălțimea la care se afla etajul respectiv făceau operațiunea și mai grea.

Unul dintre ofițeri a decis să se cațere peste balustradă și, suspendat în aer, a sărit pe balconul apartamentului. Așa a intrat în locuința pensionarului.

Bărbatul de 85 de ani se afla pe podea, cu căile respiratorii blocate de proteza dentară.

Salvatorul a acționat rapid și a încercat să elimine obiectul care îi bloca căile respiratorii, astfel permițându-i să respire din nou. Între timp, celălalt agent a spart ușa apartamentului și a intrat pentru a-și ajuta colegul până la venirea ambulanței.

Pensionarul a fost internat la spital pentru observație medicală și este în afara oricărui pericol. Și unul dintre polițiști a avut nevoie de îngrijiri medicale, el suferind o leziune ușoară la gleznă.

Top patru destinații de vacanță preferate de români anul acesta. De unde au făcut rost de bani și cum arată bugetul în 2025
Top patru destinații de vacanță preferate de români anul acesta. De unde au făcut rost de bani și cum arată bugetul în 2025
Un sondaj recent arată ce destinații de vacanță au preferat românii în această vară. Pe lângă destinațiile tradiționale, precum Grecia și Bulgaria, mulți turiști au ales să...
Italia va construi „obsesia” Imperiului Roman. De unde vor scoate banii pentru podul colosal până în Sicilia
Italia va construi „obsesia” Imperiului Roman. De unde vor scoate banii pentru podul colosal până în Sicilia
După decenii de amânări şi dispute, proiectul podului peste strâmtoarea Messina a primit miercuri undă verde din partea comitetului interministerial care avizează investiţiile de interes...
#pensionar, #inecat, #proteza, #carabinieri, #Italia, #operatiune salvare, #Roma , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Regina Elvetiei", decizie neasteptata: s-a aflat totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UDMR, despre proiectul privind Pilonul II de pensii: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”
  2. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  3. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  4. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”
  5. Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”
  6. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict, în propria casă
  7. Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
  8. Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
  9. Mai mulți judecători se reîntorc în sistem. Decretele privind magistrații, semnate vineri de președintele Nicușor Dan
  10. Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi