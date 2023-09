Pensionar condamnat pentru abuz sexual asupra a două surori minore. Mamă fetelor era plecată la muncă în străinătate

Un bãrbat de 70 de ani din Bârlad, județul Vaslui, a agresat sexual douã minore, una de 9 ani si una de 12 ani si a fost condamnat pentru fapta sa la opt ani si jumãtate de închisoare.

Bãtrânul a fost dat pe mâna autoritãtilor dupã ce fetele s-au plâns mamei lor, care muncea în strãinãtate, care a fãcut imediat plângere la Politie! Magistratii au hotãrât ca bãrbatul sã-i plãteascã celei mai mici fete daune de 20.000 de lei, scrie Vremea Nouă.

„Condamnã pe inculpatul Miron Bibi, aflat sub mãsura preventivã a controlului judiciar, la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de agresiune sexualã în formã continuatã (6 fapte din perioada septembrie 2019 – iunie 2022, persoanã vãtãmatã – M. M. C.) De asemenea, condamnã pe inculpatul Miron Bibi, la pedeapsa de 4 ani si 6 luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de agresiune sexualã în formã continuatã (douã fapte din cursul anului 2021, persoanã vãtãmatã – O. E. R.). Contopeste pedepsele aplicate inculpatului Miron Bibi, în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care se adaugã un spor de o treime din cealaltã pedeapsã stabilitã (4 ani si 6 luni închisoare), respectiv un spor de 1 an si 6 luni închisoare, rezultând pedeapsa finalã de 8 ani si 6 luni închisoare, care va fi aplicatã inculpatului. Pedeapsa de 8 ani si 6 luni închisoare se executã în regim de detentie. Admite actiunea civilã formulatã de partea civilã M. M. C., prin reprezentant legal S. M.(în calitate de mamã), si obligã inculpatul Miron Bibi sã plãteascã pãrtii civile suma de 20.000 lei, cu titlu de despãgubiri civile, reprezentând daune morale”, a decis judecãtorul bârlãdean.

La data de 21 iunie 2022, IPJ Vaslui – Sectia 8 Politie Ruralã Iana, din cadrul Politiei Municipiului Bârlad, a fost sesizatã de cãtre o femeie de 37 de ani (mama celor douã minore agresate), cu privire la faptul cã fiicele sale minore, de 9, respectiv 12 ani, în timp ce se aflau în comuna Voinesti, la o rudã, au fost victimele unor abuzuri sexuale. În sesizare a fost indicat si un prezumtiv autor, bãrbat în vârstã de 70 de ani, vecin cu persoanele vãtãmate. Este vorba despre Bibi Miron, care este „mare” credicios, de o altã religie decât crestin ortodoxã. Urmare a cercetãrilor efectuate, la data de 18 iulie 2022, fatã de bãrbatul de 70 de ani a fost dispusã mãsura retinerii pentru 24 de ore, acesta fiind prezentat Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad cu propunerea emiterii unei mãsuri preventive. Ulterior, Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad a luat fatã de prezumtivul autor mãsura controlului judiciar, pe o perioadã de 60 de zile. La data de 6 martie, în acest an, bãrbatul a fost trimis în judecatã pentru sãvârsirea infractiunilor de agresiune sexualã, în formã continuatã, având cercetate cele douã acte materiale.

