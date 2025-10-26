Povestea bătrânului care la 82 de ani lucrează ca agent imobiliar, dar și operator de motostivuitor: "Nu am niciun plan să mă pensionez. Va trebui să mă scoată cu forța"

Munca activă și implicarea constantă în viața profesională nu au vârstă. Mulți oameni aleg să continue să lucreze chiar și după ce depășesc pragul pensionării, combinând experiența acumulată cu noi provocări și activități.

Menținerea unei rutine, chiar și în domenii diferite, poate aduce satisfacție personală și stabilitate financiară. Exemplele unor persoane cu zeci de ani de experiență arată cum pasiunea pentru muncă și implicarea în comunitate pot merge mână în mână cu un stil de viață activ și plin de energie.

Bill Miller, în vârstă de 82 de ani, continuă să lucreze ca agent imobiliar și operator de motostivuitor în Carolina de Nord, demonstrând că vârsta nu este un impediment pentru productivitate și implicare profesională. Alături de soția sa, el reușește să îmbine succesul financiar cu o viață activă și plină de activități diverse, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider după o discuție cu acesta.

"Am absolvit Cornell University cu licență și am obținut un master la Indiana State. Am urmat un program de doctorat la NC State, dar nu am finalizat titlul. Toate studiile mele au fost în domeniul biologiei și zoologiei.

Am lucrat câțiva ani la Penn State pe un grant NASA și am predat biologie pentru clasa a IX-a timp de 10 ani. În 1978, un prieten m-a invitat să mă alătur afacerii imobiliare, și am decis să fac acest pas.

Am renunțat la o carieră de profesor cu salariu fix pentru o afacere strict pe bază de comision. Am început în nordul statului New York și m-am mutat la Asheville, Carolina de Nord, în 1983. La început a fost stresant din punct de vedere emoțional, dar financiar a fost mult mai bine să intru în imobiliare.

"Chiar și la 82 de ani, încă lucrez în imobiliare"

"Soția mea și cu mine am fost foarte norocoși și ne-am descurcat foarte bine financiar. Am început în martie 1985 cu firma ca agent rezidențial și sunt aici de peste 40 de ani.

Nu m-am implicat în imobiliare comerciale. Mă concentrez în principal pe imobiliare rezidențiale și terenuri. Înainte, jucam rolul detectivului: cineva spunea că vrea o casă cu anumite caracteristici și noi găseam mai multe opțiuni care se potriveau, apoi le arătam clienților. În piața actuală, oamenii vin deja cu casele alese și au nevoie de ghidaj în proces, informații despre piață sau analize ale proprietăților."

"Suntem mereu ocupați"

"Soția mea are 77 de ani și este, de asemenea, foarte activă în afacerea imobiliară în aceeași firmă. Am reușit să facem tot ce ne-am dorit, în limite rezonabile. Nu suntem bogați, dar ne descurcăm bine la bătrânețe și nu ne lipsește nimic. Am crescut patru copii, i-am trimis la facultate, am practicat scufundări și fotografia subacvatică și am călătorit în întreaga lume.

Câțiva colegi mai în vârstă încă lucrează în firma noastră, dar eu sunt cel cu cea mai mare vechime. Când sunt la birou, oamenii vin la mine pentru sfaturi. Sunt respectat și de generațiile mai tinere. Soția și cu mine petrecem mult timp cu persoane mai tinere, active și pline de energie, asemenea nouă.

Am și un job part-time pentru un antreprenor care are nevoie de operatori de motostivuitor și excavator. Pot conduce excavator, tractor, motostivuitor și foarfecă hidraulică. Am început acum trei ani, lucrez 15–20 de ore pe săptămână dimineața, iar restul zilei este liber pentru imobiliare. Nu am nevoie de bani și sunt adesea plătit în beneficii. Nu mai sunt la fel de activ în imobiliare pentru că mă distrez prea mult conducând.

Fiecare zi e diferită: uneori încarc camioane cu oțel, alteori sunt acoperit de grăsime muncind manual. Omul cu care lucrez este mai tânăr decât mine și suntem prieteni pescari de ani de zile. L-am ajutat să-și curețe proprietatea de șapte acri, relația noastră a devenit foarte bună, aproape ca una părinte-fiul.

Avem un apartament ușor de întreținut și deținem totul. Nu avem credite, doar ipoteca, nici datorii pe carduri și nici rate auto. Am putea trăi doar din pensia de stat și economii, dar niciunul dintre noi nu vrea să stea pe canapea și să vegeteze.

Au existat perioade în care am împrumutat bani. În 2008, dețineam două case și a trebuit să le punem pe ambele pe piață pentru că nu ne permiteam să le păstrăm pe amândouă. Am decis că vom locui în cea care nu se vinde.

Sunt foarte activ ca voluntar la United Way, Habitat for Humanity și Transformation Village. Întotdeauna am simțit că, dacă câștig bani dintr-o comunitate, trebuie să dau înapoi acelei comunități.

Am patru copii, toți căsătoriți și cu studii universitare. Trei dintre ei trăiesc în zona Asheville și îi vedem regulat. Fiul meu cel mare și cu mine participăm la competiții de tir sportiv. Am șase nepoți.

Starea mea de sănătate este bună. Am fumat ani de zile, dar am renunțat de 30 de ani. Colesterolul este ridicat, ar trebui să fiu mai atent la dietă. Am avut o problemă cardiacă acum 20 de ani, iau beta-blocante pentru a-mi controla pulsul, dar nu îmi afectează performanța. Nu am suferit niciodată vreo operație."

"Nu am regrete"

"Am urmat programul Eagle Scout (rangul cel mai înalt la cercetași) și doctoratul. Nu mi-am terminat teza, deși probabil ar fi trebuit. În rest, nu aș schimba nimic.

Voi munci până când mă vor scoate cu forța. Am prea mulți prieteni care s-au pensionat, s-au așezat în fața televizorului și au „vegetat” până au murit. Atât timp cât sunt capabil fizic să mă ridic, să mă îmbrac și să merg la muncă, voi continua", a precizat acesta pentru Business Insider.

