O pensionară de 102 ani a sărit cu parașuta chiar de ziua ei. Femeia a stabilit un nou record și a strâns peste 10.000 de lire FOTO/VIDEO

Imagini incredibile cu o pensionară de 102 ani din Marea Britanie. Englezoaica, care este veteran de război a sărit cu parașuta chiar de ziua ei, devenind cel mai vârstnic parașutist din Anglia.

Bătrânica, pe nume Manette a stabilit recordul chiar de ziua ei.

De asemenea, după celebra săritură, femeia a fost primită cu aplauze și încurajări, dar și cu o petrecere surpriză, potrivit observatornews.ro.

Absolute #LEGEND! God bless this lady, Manette Baillie - 102 years young and does a skydive 🪂 parachute jump for charity for her birthday! Absolutely amazing! Well done! As Clint Eastwood once said; “don’t let the old (wo) man in!” 👏🏼 🥳 🏆 🥇 🎂 #Skydive 🪂 pic.twitter.com/hm51EIt7Uj