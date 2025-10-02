Motivul pentru care o pensionară din SUA s-a mutat în Spania. Cât plătește femeia pe chirie și pe asigurarea de sănătate

O profesoară americană de 68 de ani s-a mutat din Florida la Torremolinos, pe Costa del Sol, și a reușit să-și „dubleze” pensia.

Femeia a luat decizia de a se muta după o călătorie pe „Camino de Santiago” în anul 2018, potrivit Merkur.de.

„M-am întors din Spania fără nicio dorință de a pleca și mă gândeam cum, unde și când m-aș putea muta”, a spus Patti Addington.

Prin 2021, Patti s-a mutat într-un apartament cu vedere la mare. Tot ea mai spune că în Spania chiria este aproape la jumătate față de Statele Unite.

Pensionara plătește 860 de euro pentru un apartament cu două dormitoare, în comparație cu 1.500 de dolari în Florida.

Și facturile la utilități sunt mult mai mici. Energia costă cu o treime mai puțin în Spania, iar apa cu jumătate.

De asemenea, asigurarea de sănătate este cu aproape 1.000 de dolari mai ieftină anual.

„O sticlă de vin bun nu strică bugetul”, afirmă pensionara, făcând referire la prețurile accesibile la alimente și activități de agrement.

Atracție și pentru pensionarii germani

Costul vieții în Spania este cu 20-40% mai mic decât în Germania, exceptând Barcelona și Madrid, potrivit Emigration Info.

Aici un pensionar poate trăi confortabil cu 1.000 - 1.500 de euro pe lună.

Spania este a treia cea mai populară destinație pentru pensionarii din Germania.

Conform unui studiu Zeit, Asigurarea de Pensii din Germania (DRV) plătește pensii către aproximativ 23.000 de germani stabiliți în Spania.

Alte țări populare printre pensionari mai sunt Panama, Portugalia și Costa Rica, și asta datorită avantajelor financiare asemănătoare.

Combinația dintre clima blândă, stilul de viață relaxat și costurile reduse face ca Spania să fie o opțiune foarte bună pentru pensionarii străini.

