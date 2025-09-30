Care este țara europeană de top pentru pensionare: „una dintre cele mai căutate din Europa” pentru persoanele în vârstă

Anul acesta, Global Citizen Solutions (firmă de consultanță specializată în obținerea rezidenței și cetățeniei prin investiții, oferind servicii personalizate pentru relocare, planificare fiscală și mobilitate internațională) a publicat Global Retirement Report 2025, care clasifică cele mai bune țări pentru pensionarea în străinătate.

Raportul a analizat 44 de programe de viză pentru venit pasiv și pensionare și a evaluat 20 de indicatori, grupați în șase sub-indici: procedură, cetățenie și mobilitate, economie, optimizare fiscală, calitatea vieții și siguranță și integrare. Fiecare țară a primit un scor de maximum 100 de puncte.

Statele Unite nu au fost incluse în listă, deoarece țara nu are un program oficial de viză pentru pensionari. Raportul a constatat că multe dintre țările clasate în top 10 se află în America și Europa.

„America domină disponibilitatea vizelor de pensionare pentru nomazi digitali, urmată de Europa. Aceste țări oferă o calitate a vieții foarte ridicată, peste medie,” spune Dr. Laura Madrid Sartoretto, cercetător principal la GCS’ Global Intelligence Unit, pentru CNBC Make It.

„Nu este o coincidență, pentru că una dintre motivațiile oamenilor când decid să se mute în străinătate este să găsească un loc unde vor avea o calitate a vieții mai bună.”

Portugalia – țara europeană de top pentru pensionare

Portugalia se află pe primul loc în Europa, cu un scor total de 92,61.

Dr. Madrid Sartoretto spune că programul de viză pentru pensionari al Portugaliei a fost un model în ultimii 10 ani.

„Țara a început să investească în atragerea investitorilor, pensionarilor și nomazilor digitali. Portugalia este astăzi un loc care se clasează foarte bine în ceea ce privește calitatea vieții,” explică ea.

„Portugalia este cea mai sigură țară din Europa, conform World Peace Index. Este una dintre cele mai căutate țări din Europa pentru pensionare.”

Viza D7 și condițiile pentru pensionari

Portugalia oferă cetățenilor non-UE viza D7, care le permite celor cu venituri pasive stabile, cum ar fi pensiile sau veniturile din chirii, să se pensioneze în țară.

Pentru a aplica pentru această viză, este necesar un venit minim de 870 euro pe lună. După ce permisiunea de rezidență inițială este acordată și ai locuit în Portugalia timp de cel puțin cinci ani, poți aplica pentru rezidență permanentă sau cetățenie.

Guvernul portughez oferă un sistem fiscal global, ceea ce înseamnă că include și veniturile obținute în străinătate. Portugalia nu percepe impozit pe avere sau moștenire pentru membrii apropiați ai familiei. Există doar un impozit de timbru de 10% pentru alte persoane.

Programul Golden Visa

Portugalia este cunoscută și pentru programul Golden Visa, care permite cetățenilor non-UE să obțină cetățenie sau rezidență prin investiții, excluzând imobiliarele.

Guvernul portughez a raportat o creștere de 72% a aprobărilor Golden Visa, majoritatea fiind pentru cetățeni americani, potrivit Forbes. Programul Golden Visa a generat peste 7,2 miliarde de dolari de la lansarea sa în 2012.

