O categorie de pensionari trebuie să confirme la fiecare 6 luni că nu au murit pentru a continua să încaseze pensia. De la 1 octombrie riscă să li se suspende veniturile

Autor: Eugen Porojan
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 09:37
1165 citiri
O categorie de pensionari trebuie să confirme la fiecare 6 luni că nu au murit pentru a continua să încaseze pensia. De la 1 octombrie riscă să li se suspende veniturile
Cine sunt pensionarii care trebuie să confirme la fiecare 6 luni că nu au murit FOTO /Pixabay

O categorie de pensionari români are obligația legală să confirme o dată la fiecare 6 luni că mai este în viață pentru a continua să primească pensia. Legislația prevedea ca pensionarii români să depună anual așa-numitul „Certificat de viață” atunci când locuiesc în străinătate, dar din 2024, obligația s-a extins la de două ori pe an, o dată la 6 luni. Termenul legal pentru depunerea documentului este marți, 30 septembrie.

Pensionarii români stabiliți în străinătate au obligația legală de a depune bianual „Certificatul de viață” începând cu 1 septembrie 2024.

„Pensionarii care au domiciliul în afara granițelor țării, trebuie să depună, până la data de 30 martie și până la 30 septembrie, certificate prin care să ateste că mai sunt în viață. Nedepunerea acestor certificate conduce la suspendarea drepturilor de pensie. În Mureș avem aproximativ 12.500 de persoane care trebuie să depună aceste certificate, iar până la această dată, undeva pe la 7.000 de persoane au depus aceste certificate. În caz contrar, de la 1 octombrie, drepturile de pensie urmează să fie suspendate la plată”, a declarat directorul executiv al Casei de Pensii Mureș, Stelian Stoica, citat de radiomures.ro.

Dacă depunerea actelor întârzie, pensiile neplătite nu se pierd ci ajung retroactiv în posesia beneficiarului.

„Reluarea acestor drepturi se face doar cu data de 1 noiembrie sau 1 decembrie. Certificatele de viață se pot depune pe email, prin poștă sau prin intermediul altor persoane, la sediile caselor de pensii, a mai spus directorul casei de pensii județene.

Totuși, depunerea „Certificatului de viață” nu poate fi amânată la nesfârșit. Legea prevede un termen de prescripție de 3 ani, pentru pensionarii români din străinătate care vor să își recupereze pensia neprimită la timp.

De ce scăderea TVA poate avea efecte mai bune decât creșterea taxei. Explicațiile fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu
De ce scăderea TVA poate avea efecte mai bune decât creșterea taxei. Explicațiile fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu consideră că scăderea TVA ar fi avut un efect mai bun pentru economia României față de creșterea cu 2% de la 1 august, pusă în practică de...
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu avertizează asupra tensiunilor din coaliție. Ce spune despre alegerile anticipate
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu avertizează asupra tensiunilor din coaliție. Ce spune despre alegerile anticipate
Călin Popescu Tăriceanu, fost prim-ministru al României, avertizează asupra tensiunilor din actuala coaliție de guvernare și subliniază că fără compromis și dialog real între partide nu...
#pensionari romani, #Casa Pensii, #plata pensie, #plata retroactiva , #pensionari
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum a fost numit Gigi Becali, dupa ce a scos teancul de bani si i-a lasat "masca" pe elevi
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a surprins pe toti! Avea un salariu urias

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Compania de Apă Brașov, ținta unor percheziții DNA. Acuzații de dare și luare de mită și de trafic de influență
  2. Un pastor din SUA acuzat de abuz sexual asupra unor copii ai străzii din București. Abuzurile ar fi durat opt ani, perioada în care americanul făcea misionariat în România
  3. O categorie de pensionari trebuie să confirme la fiecare 6 luni că nu au murit pentru a continua să încaseze pensia. De la 1 octombrie riscă să li se suspende veniturile
  4. Două țări europene refuză cererea lui Donald Trump de a nu mai cumpăra petrolul Rusiei. "Trebuie să avem condițiile potrivite, altfel riscăm să ne afectăm grav industria și economia"
  5. Air Force One, cu Donald Trump și soția sa la bord, la un pas de un incident aviatic. O aeronavă cu pasageri zbura pe aceeași traiectorie „Spirit 1300, virați cu 20 de grade CHIAR ACUM"
  6. Europarlamentarul AUR, numit "marioneta lui Putin", o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru afirmațiile făcute la adresa sa
  7. Câți români dețin legal arme letale. Cei mai mulți au chiar două, maximul permis
  8. "Biroul 144", proiectul cu care Rusia va rivaliza cu Starlink. Ucraina rezistă atacurilor rușilor datorită celebrei rețele de sateliți a lui Elon Musk
  9. Vizita lui Trump a generat investiții de peste 95 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie, din partea investitorilor americani
  10. Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă