O categorie de pensionari trebuie să confirme la fiecare 6 luni că nu au murit pentru a continua să încaseze pensia. De la 1 octombrie riscă să li se suspende veniturile

Cine sunt pensionarii care trebuie să confirme la fiecare 6 luni că nu au murit FOTO /Pixabay

O categorie de pensionari români are obligația legală să confirme o dată la fiecare 6 luni că mai este în viață pentru a continua să primească pensia. Legislația prevedea ca pensionarii români să depună anual așa-numitul „Certificat de viață” atunci când locuiesc în străinătate, dar din 2024, obligația s-a extins la de două ori pe an, o dată la 6 luni. Termenul legal pentru depunerea documentului este marți, 30 septembrie.

Pensionarii români stabiliți în străinătate au obligația legală de a depune bianual „Certificatul de viață” începând cu 1 septembrie 2024.

„Pensionarii care au domiciliul în afara granițelor țării, trebuie să depună, până la data de 30 martie și până la 30 septembrie, certificate prin care să ateste că mai sunt în viață. Nedepunerea acestor certificate conduce la suspendarea drepturilor de pensie. În Mureș avem aproximativ 12.500 de persoane care trebuie să depună aceste certificate, iar până la această dată, undeva pe la 7.000 de persoane au depus aceste certificate. În caz contrar, de la 1 octombrie, drepturile de pensie urmează să fie suspendate la plată”, a declarat directorul executiv al Casei de Pensii Mureș, Stelian Stoica, citat de radiomures.ro.

Dacă depunerea actelor întârzie, pensiile neplătite nu se pierd ci ajung retroactiv în posesia beneficiarului.

„Reluarea acestor drepturi se face doar cu data de 1 noiembrie sau 1 decembrie. Certificatele de viață se pot depune pe email, prin poștă sau prin intermediul altor persoane, la sediile caselor de pensii, a mai spus directorul casei de pensii județene.

Totuși, depunerea „Certificatului de viață” nu poate fi amânată la nesfârșit. Legea prevede un termen de prescripție de 3 ani, pentru pensionarii români din străinătate care vor să își recupereze pensia neprimită la timp.

